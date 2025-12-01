"فوري" تواصل التزامها بدعم التحول الرقمي ودمج الحلول التأمينية ضمن منظومتها المالية لتواكب تطلعات المستخدمين

مصر،القاهرة: أعلنت شركة فوري الرائدة في التكنولوجيا المالية في مصر، عن شراكة استراتيجية مع شركة اورنچ مصر، لتوفير خدمات Fawry Coverالمقدم من خلال شركة فوري للوساطة التأمينية، لجميع عملاء اورنچ عند شراء أي جهاز من فروع الشركة، مما يؤكد على دور شركة "فوري" في دعم التحول الرقمي ودمج الحلول التأمينية ضمن منظومتها المالية المتكاملة لتواكب تطلعات المستخدمين وتدعم الشمول المالي في السوق المصري. تأتي هذه الشراكة بالتزامن مع عروض البلاك فرايداي، لتوفير تجربة شراء أكثر أمانًا وحماية الأجهزة الجديدة من الأعطال أو الحوادث غير المتوقعة، مما يضيف قيمة حقيقية لعملاء اورنچ أثناء موسم العروض السنوي.

تهدف هذه الشراكة إلى توسيع نطاق إتاحة خدمات التأمين على الأجهزة الإلكترونية لعملاء اورنچ مصر، بما يضمن لهم تجربة شراء أكثر أمانًا وسلاسة، ويعزز من القيمة المضافة المقدمة للعملاء من خلال تغطية تأمينية تصل إلى 80% من قيمة الجهاز وفقًا لشروط وبنود بوليصة التأمين المعمول بها.

وتعليقًا على ذلك صرح حسام عز، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة فوري قائلاً: "شراكتنا مع اورنچ مصر تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الخدمات المالية والتأمينية، بما يتيح للعملاء تجربة شاملة وآمنة عند شراء أجهزتهم الإلكترونية، وأضاف: "من خلال هذه الشراكة، نهدف أيضًا إلى تعزيز الشمول المالي، وتوفير بيئة شراء رقمية آمنة تزيد من ثقة المستهلك في تجربة الشراء الرقمية. نحن نؤمن تمامًا بأن الجمع بين خبرات فوري في الخدمات المالية والتغطية التأمينية وحلول اورنچ المتميزة يمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون بين القطاعات المختلفة لخدمة العملاء بشكل أفضل".

ومن جانبه ، قال احمد العبد ، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اورنچ مصر: "تأتي شراكتنا مع فوري في إطار استراتيجية اورنچ مصر لتقديم حلول رقمية متكاملة تُثري تجربة العملاء وتضيف قيمة حقيقية لكل عملية شراء. نحن نحرص دائمًا على تزويد عملائنا بخدمات مبتكرة تُلبّي احتياجاتهم اليومية وتواكب نمط حياتهم الرقمي المتطور. ومن خلال التعاون مع فوري، نعمل على دمج خدمات التأمين ضمن منظومة الشراء داخل فروع اورنچ، بما يضمن حماية أكبر للأجهزة الجديدة ويوفر راحة بال وثقة للعملاء أثناء اقتنائهم لأحدث الأجهزة والتقنيات ".

وأضاف العبد: "التكامل بين قطاعي الاتصالات والخدمات المالية يشكّل ركيزة أساسية لمستقبل التجربة الرقمية في مصر، لذلك نعمل باستمرار على توسيع شراكاتنا الاستراتيجية مع رواد التكنولوجيا المالية مثل فوري لتقديم حلول أكثر تطورًا ومرونة وأمانًا. وتأتي هذه الخطوة في وقت مثالي يتزامن مع موسم عروض البلاك فرايداي، لنمنح عملاءنا تجربة تسوّق رقمية متكاملة وسلسة تلبي توقعاتهم وتعزز مكانة اورنچ في السوق المصري".

في حين قالت منّة حجازي، المدير العام لشركة فوري للوساطة التأمينية (FIB): "تطوير الحلول التأمينية الرقمية المبتكرة خطوة حاسمة لمواكبة احتياجات العملاء المتنوعة، كما أنها تُسهِم في تعزيز الثقة في منظومة الخدمات المالية الرقمية في مصر. هذه الشراكة خطوة جديدة في رحلتنا نحو تبسيط إجراءات التأمين، وجعلها أكثر سهولة ومرونة، بما يدعم الشمول المالي ويمنح العملاء تجربة متكاملة تجمع بين الأمان والراحة"، وأضافت: "هدفنا هو بناء منظومة متكاملة لنشر الوعي التأميني بين مختلف فئات المجتمع، مع دعم جهود التحول نحو الاقتصاد غير النقدي، ولذلك نعمل باستمرار على تطوير منتجات تتسم بالبساطة والشفافية في إطار رؤية فوري لتوسيع نطاق الخدمات المالية المبتكرة وتعزيز التكامل بين قطاعات التكنولوجيا المالية والتأمين".

ويعتبر "Fawry Cover" أحد الحلول التأمينية المبتكرة التي تقدمها فوري للوساطة التأمينية، حيث يغطي الأجهزة الإلكترونية الجديدة ضد الكسر أو الحرق الناتج عن الحوادث أو سوء الاستخدام، مما يمنح العملاء راحة بال وثقة أكبر عند شراء أجهزتهم الجديدة، كما يتيح المنتج الحصول على تغطية تأمينية فورية وسهلة أثناء عملية الشراء داخل فروع اورنچ، دون الحاجة إلى أي خطوات إضافية معقدة.

تعكس هذه الشراكة التزام شركتي فوري واورنج مصر بتقديم حلول مبتكرة ومتطورة لعملائهم، تجمع بين الخدمات الرقمية، التأمين، والاتصالات في تجربة واحدة متكاملة. ومن خلال دمج خبرات الشركتين، يحصل العملاء على تجربة شراء أكثر أمانًا وسلاسة، مع حماية أجهزتهم وتعزيز الثقة في خدماتهم اليومية، ما يعكس التزام الشركاء بتلبية احتياجات المستهلك المصري وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة بما يخدم مصالحه ويضيف قيمة حقيقية لتجربته.

وبذلك تواصل شركة "فوري" تنفيذ رؤيتها في بناء شراكات استراتيجية قوية مع كبرى الشركات المحلية والعالمية، تسهم في توسيع نطاق خدماتها ودعم توجه الدولة نحو الاقتصاد غير النقدي، بما يعزز مكانتها كأحد أبرز رواد التكنولوجيا المالية في مصر والمنطقة.

عن شركة فوري:

تأسست شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عام 2008، وتُعد الشركة الرائدة في التكنولوجيا المالية في مصر لخدمة جميع شرائح المجتمع. وتشمل خدمات فوري الرئيسية سداد الفواتير إلكترونيًا، وشحن الهواتف المحمولة لخدمة الملايين من المصريين. كما تقدم الشركة الخدمات الرقمية الأخرى مثل التذاكر الإلكترونية واشتراكات تلفزيون الكابل ومجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى. ومن خلال نموذج العمل الخاص بها، تقوم فوري بتمكين المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات الإلكترونية من خلال المواقع الإلكترونية والهواتف المحمولة ونقاط البيع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. وتقوم الشركة بخدمة نحو 54.1 مليون عميل شهريًا مع تنفيذ أكثر من 6 ملايين معاملة يوميًا من خلال ما يقرب من 400 ألف وكيل وشبكة بنوك تضم 36 بنكًا. للمزيد، يرجى زيارة: www.fawry.com

