مسقط، تأكيدًا على تنامي الترابط الاقتصادي والاستثماري بين آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وقّع صحار الدولي وشركة ewpartners شراكة استراتيجية في المقر الرئيسي للبنك بسلطنة عُمان، بهدف تعزيز التعاون المالي العابر للحدود وتسهيل تدفقات الأعمال، والمشاريع الصناعية، وتمويل التجارة، والفرص الاستثمارية بين سلطنة عُمان ودول الخليج وآسيا.

وتجمع هذه الشراكة بين شبكة ewpartners الاستثمارية الممتدة بين آسيا والخليج، وبين القدرات المصرفية والخبرة الإقليمية لصحار الدولي، بما يواكب الطلب المتزايد على الحلول المالية المتكاملة الداعمة للشركات الآسيوية والمشاريع الصناعية المتوسعة في منطقة الخليج.

كما تأتي هذه الشراكة امتدادًا لحضور ewpartners المتنامي في سلطنة عُمان، بما في ذلك افتتاح مكتبها في مسقط كمنصة محلية لدعم الاستثمارات الخارجية، والتعاون الصناعي، وتدفقات الأعمال بين آسيا والخليج. ويستند ذلك إلى الأسس القائمة للشركة في السلطنة، بما يشمل مساهمة جهاز الاستثمار العُماني بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى مشاركة ewpartners في مشروع United Solar Polysilicon الذي يُعد جزءًا من مشروع صناعي تبلغ قيمته 1.6 مليار دولار أمريكي في ولاية صحار.

وحول ذلك، علّق عبد الواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: "يسرّنا الدخول في هذه الشراكة الاستراتيجية مع ewpartners، والتي تعكس طموحنا المشترك لتعزيز الترابط المالي بين سلطنة عُمان ودول الخليج وآسيا. ومن خلال هذا التعاون، نتطلع إلى دعم الشركات والمشاريع الصناعية والتدفقات التجارية وفرص الاستثمار العابرة للحدود، بما يعزز مكانة سلطنة عُمان كمنصة إقليمية للربط المالي والتجاري."

ومن جانبه، قال جيري لي، المؤسس والشريك الإداري لشركة ewpartners: "تعزز شراكتنا مع صحار الدولي منصة التعاون المالي المحلية لـ ewpartners في سلطنة عُمان. ومن خلال الجمع بين القدرات المصرفية لصحار الدولي وشبكة ewpartners الاستثمارية بين آسيا والخليج، نتطلع إلى دعم الشركات التابعة لنا وشركائنا ضمن المنظومة والمشاريع الصناعية، إلى جانب تمكين مشاركة أعمق للمنظومة المالية العُمانية ضمن تدفقات الأعمال والاستثمار بين آسيا والخليج."

واستنادًا إلى حضور ewpartners القائم في سلطنة عُمان، تُسهم هذه الشراكة في تعزيز التعاون المالي المحلي وتعميق الترابط بين المنظومة المالية العُمانية وتدفقات الاستثمار والتجارة والصناعة بين آسيا والخليج. ومع تزايد حجم وتعقيد المشاريع العابرة للحدود، وما تتطلبه من تنسيق بين الأنظمة المصرفية والبيئات التنظيمية وهياكل التمويل، سيركّز التعاون على تلبية هذه المتطلبات عبر تمويل الشركات والمشاريع والقطاع الصناعي، وتمويل التجارة، والائتمان الخاص، والتمويل المهيكل، وتعزيز الربط المصرفي بين آسيا والخليج. كما سيستكشف الطرفان فرصًا في قطاعات الخدمات اللوجستية والأصول الصناعية والعقارات المدرة للدخل، وذلك من خلال لجنة مشتركة لتحديد المبادرات المستقبلية وتقييمها. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في خلق فرص تعاون وتمويل تُقدّر بنحو مليار دولار أمريكي.

ومن خلال مثل هذه الشراكات، يواصل صحار الدولي تعزيز دوره كمؤسسة مالية رئيسية تدعم الطموحات الاقتصادية لسلطنة عُمان، وتسهم في ترسيخ مكانتها كبوابة استراتيجية تربط الأسواق الإقليمية والعالمية. كما يواصل البنك التزامه بدعم النمو المستدام، وتمكين تدفقات الاستثمار والتجارة العابرة للحدود، وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

نبذة عن ewpartners:

شركة ewpartnersالمعروفة سابقًا باسم eWTP Arabia Capital)) هي شركة استثمار دولية متخصصة في الاستثمارات العابرة للحدود بين آسيا والشرق الأوسط. وتحظى الشركة بدعم من صناديق ثروة سيادية ومستثمرين من آسيا ودول الخليج، وهي ناشطة في المنطقة منذ عام 2017، كما كانت أول شركة استثمارية تطلق منصة استثمارية تربط بين دول الخليج والصين.

تمتلك الشركة مكاتب في سلطنة عُمان، و المملكة العربية السعودية، والصين، وهونغ كونغ، وتركّز على خلق القيمة عبر الحدود من خلال بناء شراكات استراتيجية مع شركات متميزة. كما تتمتع بخبرة في دعم الحكومات على تطوير أطر وسياسات تمكّن التحول الاقتصادي والتنويع القائم على الابتكار والتكنولوجيا.

وتلتزم ewpartners بالاستثمار في تنمية الشركات الناجحة عبر آسيا والشرق الأوسط، مع التركيز على قطاعات رئيسية تشمل:

البنية التحتية والحلول الرقمية

التصنيع المتقدم والتحول في قطاع الطاقة

الخدمات اللوجستية وتمكين القطاعات الاستهلاكية

