عمّان: استقبل مطار الملكة علياء الدولي يوم الاثنين 27 تشرين الأوّل 2025 أولى رحلاتEurowings -شركة الطيران الاقتصادي التابعة لمجموعة لوفتهانزا- معلنًا بذلك إطلاق مسار جوي مباشر يربط بين مدينتَيْ شتوتغارت الألمانية وعمّان الأردنية. ويُعدّ هذا المسار الأول من نوعه لكلٍّ من الشركة والوجهة؛ حيث ستُسيَّر الرحلات بمعدل رحلة أسبوعيًّا، على أن تُرفع وتيرتها إلى رحلتين أسبوعيًا ابتداءً من كانون الأول 2025.

يُجسّد انضمام Eurowings إلى شبكة شركات الطيران العاملة عبر مطار الملكة علياء الدولي التزام مجموعة المطار الدولي المتواصل بتوسيع نطاق الوصول العالمي إلى الأردن وتقديم خيارات سفر أوسع للمسافرين، مما يُعزّز مكانة المملكة بوصفها مركزًا متناميًا للسياحة والأعمال والتبادل الثقافي في المنطقة.

اُستقبلت الرحلة بتحية أقواس الماء التقليدية، بحضور ممثلين عنEurowings ، ومجموعة المطار الدولي، وهيئة تنشيط السياحة الأردنية، ومينزيس لخدمات الطيران، وكيل المناولة الأرضية لـ Eurowings.

وتعليقًا على ذلك، قال نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي: "يسعدنا أن نرحّب بطيرانEurowings في مطار الملكة علياء الدولي، في خطوة جديدة ضمن مساعينا المستمرة لتعزيز الربط الجوي للأردن مع الأسواق الأوروبية الرئيسة. وبوصفها شركة الطيران الاقتصادي التابعة لمجموعة لوفتهانزا، توفّر Eurowings للمسافرين خيارات ميسّرة ومرنة لاستكشاف الأردن وألمانيا على حدّ سواء، مما يدعم حركة السياحة والأعمال بين البلدين. نتطلّع إلى بناء علاقة قوية ومستدامة مع Eurowings، بينما نواصل تشكيل تجربة سفر مُرَحِّبة تجعل المسافرين يشعرون كأنهم في بيتهم في البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".

ومن جهته، صرّح رينالد فرانكيفيتس، رئيس شؤون المطارات وشبكة الوجهات في Eurowings، قائلًا: "يسعدنا إضافة عمّان إلى شبكة مسارات Eurowings، مما يُوسّع نطاق وجهاتنا متوسطة المدى ويُقرّب الأردن –بوصفه وجهة سياحية آسرة– من جنوب ألمانيا بشكل أكبر. فالعاصمة عمّان، بما تزخر به من تنوّع ثقافي وتاريخ يمتدّ لأكثر من تسعة آلاف عام، تأسر الزائرين بمزيجٍ مدهش من المعالم الأثرية العريقة والحياة المدنية العصرية، إلى جانب كرم الضيافة المميز. ونحن على ثقة بأن سهولة الوصول إلى الأردن والتعاون الوثيق القائم مع شركائنا في مطار الملكة علياء الدولي سيجعلان من البلاد وجهة مفضّلة للعديد من المسافرين الجدد".

نبذة عن مؤسسة مجموعة المطار الدولي:

مؤسسة مجموعة المطار الدولي هي الذراع التنفيذي التنموي لمجموعة المطار الدولي؛ الشركة الأردنية المسؤولة عن إعادة تأهيل مطار الملكة علياء الدولي وتطويره وتشغيله وإدارته. وقد تأسست عام 2019، وأُطلِقت رسميًا عام 2021، مسترشدةً في عملها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتركّز جهودها على ثلاثة محاور رئيسية، هي: تمكين الشباب، وتنمية المجتمعات المجاورة، والاستدامة البيئية.

ومن خلال مركز التدريب "حرفتي" في منطقة الجيزة -حيث يقع مطار الملكة علياء الدولي- تُقدِّم المؤسسة برامج تدريب مهني على مدار العام، تهدف إلى تزويد الشباب والشابات بالمهارات العملية التي يتطلبها سوق العمل اليوم. نفّذت المؤسسة مجموعة متنوعة من المبادرات المجتمعية المصمّمة وفقًا لاحتياجات المجتمع المحلي، بما يشمل ترميم المدارس والملاعب، وتنظيم برامج تدريبية لكرة القدم للأطفال، وحملات لزراعة الأشجار.

وكما في تشرين الأول 2025، خرّج مركز "حرفتي" 694 شابًا وشابة بمهارات عملية تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل وتأمين دخلٍ لهم. وبفضل التزامها بممارسات مستدامة ومسؤولة اجتماعيًا، حصلت المؤسسة على تصنيف مميز بلغ 93/ 100 عام 2024 من "ESG Score"، وكالة التصنيف الأوروبية المستقلة غير المالية الرائدة.

