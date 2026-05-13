مسقط، تساهم الوطنية للتمويل، الشركة الرائدة في مجال التمويل والتأجير في سلطنة عُمان، بشكلٍ فاعل في دعم التحول نحو الاستدامة، وتواصل تحقيق إنجازات بارزة في هذا المجال، مؤكدة التزامها بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في صميم استراتيجيتها طويلة الأجل. وكما ورد في تقرير الاستدامة لعام 2025، أحرزت الوطنية للتمويل تقدماً استثنائياً في مجالات التمويل المسؤول، والإدارة البيئية، وتمكين المجتمعات المحلية، والتميز التشغيلي، بما ينسجم مع طموحات رؤية عُمان 2040، ويعزز معياراً راسخاً للممارسات التجارية المستدامة في القطاع المالي بالسلطنة.

وفي معرض تعليقه على التقدم الذي أحرزته الشركة في مجال الاستدامة، صرّح الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتمويل، قائلاً: "في الوطنية للتمويل، لا ننظر إلى الاستدامة كمبادرة منفصلة، بل كضرورة استراتيجية تُشكّل أسلوب عملنا ونموّنا وخلقنا للقيمة.وتعكس مسيرتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التزاماً راسخاً بالنمو المسؤول، وتحقيق التوازن بين الأداء المالي والمسؤولية البيئية والتقدم الاجتماعي والحوكمة الرشيدة. ومن خلال جهود متواصلة وقابلة للقياس، نفخر بدعم طموحات رؤية عُمان 2040، والمساهمة في الارتقاء بمستوى دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في القطاع المالي".

يُعدّ التزام الوطنية للتمويل المتواصل بالإقراض المسؤول، الذي يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي، ركيزة أساسية في استراتيجيتها للاستدامة. ومن خلال أنشطتها التمويلية، تولي الشركة أولوية للمؤسسات والمبادرات التي تدعم نمو القطاعات غير النفطية، وتمكّن رواد الأعمال، وتعزز نمو قطاع خاص أكثر شمولاً. ومن خلال توجيه رأس المال نحو الشركات والمشاريع التي تحقق قيمة اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل، تواصل الوطنية للتمويل تعزيز دورها كمحفّز للتنمية المستدامة وشريك رئيسي في دعم تطور الاقتصاد الوطني وتنويعه.

في إطار ركيزتها البيئية، حققت الوطنية للتمويل إنجازات بارزة تهدف إلى تقليل أثرها البيئي وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في مختلف عملياتها. وخلال العام، سجلت الشركة انخفاضًا بنسبة 19% في استهلاك البنزين، و12% في استهلاك المياه، إلى جانب استبدال 720 ألف زجاجة بلاستيكية بزجاجات بديلة مستدامة. ودعمًا لهذه الجهود، واصلت مبادرة "BeGreen" الداخلية تعزيز الوعي البيئي بين الموظفين، وتشجيع تبنّي سلوكيات مستدامة في بيئات العمل والحياة اليومية.

في إطار تعزيز أثرها البيئي، تعاونت الوطنية للتمويل مع جمعية البيئة العُمانية لدعم مبادرة الحرم الجامعي الأخضر، بمشاركة 80 طالبًا من 16 جامعة وكلية. وقد أسهمت هذه المبادرة في غرس الوعي البيئي لدى الشباب، وتزويد الأجيال القادمة بالمهارات والقدرات اللازمة لدفع جهود العمل المناخي وتعزيز مسار التنمية المستدامة.

ظلّ الأثر الاجتماعي وتمكين المجتمع محوراً أساسياً في أجندة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الوطنية للتمويل طوال عام 2025. وبالشراكة مع دار العطاء ضمن برنامج تمكين، دعمت الشركة حصول 27 مشاركاً من الفئات محدودة الدخل على شهادات مساعدي طب أسنان، مما أسهم في تمكينهم اقتصادياً وتعزيز فرص توظيفهم. وفي الوقت نفسه، شاركت الوطنية للتمويل، من خلال فريق هِمّة التطوعي، في حملة توزيع الطعام خلال شهر رمضان، حيث قدمت الدعم لـ 120 أسرة محتاجة.

في إطار دعمها لريادة الأعمال وتنمية الشباب، واصلت الوطنية للتمويل دعم مبادرة إنجاز عُمان من خلال مسابقة الشركة، مما أسهم في تمكين الطلاب من اكتساب خبرة عملية في إطلاق وإدارة المشاريع. وقد جمع المعرض المصاحب للمسابقة 320 شركة طلابية، تأهلت منها 40 شركة إلى المرحلة التالية، بما يعكس الإسهام الفاعل للمبادرة في رعاية المواهب الريادية.

تجسيداً لالتزامها بدعم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنويع الاقتصادي، عززت الوطنية للتمويل شراكتها مع شراكة من خلال دعمها للدورة التاسعة من برنامج امتداد لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي عام 2025، استفادت 12 مؤسسة عُمانية صغيرة ومتوسطة من دعم استشاري متخصص، شمل أكثر من 56 متابعة شخصية، و162 ساعة استشارية، وجلسات تدريب متخصصة. ومن خلال هذه المبادرات، تواصل الوطنية للتمويل تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات والتوجيه الاستراتيجي اللازم لتحقيق نمو مستدام لأعمالها.

من الناحية التشغيلية والإدارية، واصلت الوطنية للتمويل تعزيز ثقافة قائمة على المساءلة والشفافية وتنمية رأس المال البشري. وفي عام 2025، حققت الشركة نسبة تعمين بلغت 92%، مما يعكس التزامها الراسخ برعاية المواهب الوطنية. كما ظلت مشاركة الموظفين أولوية رئيسية، حيث شارك 15% من القوى العاملة في مبادرات تطوعية، وقدّموا ما مجموعه 507 ساعات تطوعية لدعم قضايا مجتمعية مؤثرة.

مع استمرار الاستدامة في إعادة تشكيل مستقبل الأعمال والتمويل، تواصل الوطنية للتمويل التزامها الراسخ بالريادة كنموذج يُحتذى به، عبر دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملياتها، وتعزيز ممارسات التمويل المسؤول، والإسهام في إلهام تحول أوسع على مستوى القطاع. ومن خلال جهودها المتواصلة، تسهم الشركة في رسم خارطة طريق أكثر قوة للتنمية المستدامة في القطاع المالي، وتؤدي دورًا فاعلًا في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للسلطنة.

