الكويت : أعلنت أجياد كابيتال، شركة الخدمات الاستثمارية الرائدة والمرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي والتي تتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاماً في إدارة الثروات الإسلامية، عن إطلاق منصة eMYAA، منصتها الرقمية للتداول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمصممة للمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي هذا الإطلاق في وقت يُعيد فيه المستثمرون داخل المنطقة النظر في كيفية توزيع أصولهم، وسبل تنويعها، والأسواق التي يتطلعون للوصول إليها، وذلك في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

وتم تطوير منصة eMYAA استجابةً لهذا التحول في سلوك الاستثمار، حيث توفر للمستخدمين منصة استثمارية شاملة تتيح الوصول إلى أبرز الأسواق الإقليمية والعالمية عبر تجربة رقمية متكاملة. وفي مرحلتها الأولى، تركز المنصة على الأسواق الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك تداول السعودية وسوق دبي المالي، مع خطط مستقبلية للتوسع لتشمل بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة مسقط. وعلى الصعيد الدولي، تتيح المنصة الوصول إلى أبرز الأسواق العالمية، مثل بورصة نيويورك (NYSE)، وناسداك (NASDAQ)، وبورصة هونغ كونغ .(HKEX) كما يمكن للمستثمرين استكشاف فرص متعددة عبر الأسهم، والصكوك، وصناديق الاستثمار المتداولة، في إطار متوافق كلياً مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالاعتماد على أدوات فحص وتدقيق شرعي مدمجة في المنصة. وقد صُممت المنصة وفق معايير تقنية عالية تضمن مرونة فائقة وقدرة على التوسع، مما يتيح دمج المزيد من الأسواق وأدوات التداول المتنوعة مع تطور المنظومة الاستثمارية للمنصة.

وقد تم الكشف عن منصة eMYAA لأول مرة خلال منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2025، حيث توفر المنصة مسارًا ميسرًا للمستثمرين الراغبين في توسيع نطاق استثماراتهم بمرونة أكبر. وتتوفر المنصة باللغتين العربية والإنجليزية، وهي متاحة حالياً للتحميل على الأجهزة المحمولة عبر نظامي أندرويد (Android) و (iOS)، مما يتيح إدارة المحافظ الاستثمارية بسهولة أثناء التنقل، على أن يتم قريباً إطلاق نسخة أجهزة الكمبيوتر ومتصفحات الإنترنت لتوفير تجربة تداول متكاملة.

بهذه المناسبة، صرّح السيد سهيل حاجي، الرئيس التنفيذي لشركة أجياد كابيتال، قائلًا: "في ظل التقلبات المتسارعة في الأسواق، يسعى المستثمرون إلى تنويع استثماراتهم بشكل مدروس والبحث عن فرص نمو جديدة. وقد تم تطوير منصة eMYAA لدعم هذا التوجه، من خلال إتاحة وصول مباشر إلى هذه الفرص عبر منصة رقمية موحدة. ويظل الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ركيزة أساسية في هذا الطرح، بما يمنح المستثمرين القدرة على اغتنام فرص السوق بثقة دون المساس بقيمهم. ونواصل التزامنا بتقديم حلول تدعم اتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعيًا، وتمكّن المستثمرين من التفاعل مع الأسواق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها بثقة أكبر".

من جانبه، قال السيد يعقوب البلوشي، رئيس تقنيات الثروات لدى شركة أجياد كابيتال: "يشهد المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي توجهًا متزايدًا نحو الحلول الرقمية، مع قدرة أكبر على التفاعل مع تحركات الأسواق واستكشاف أدوات استثمارية متنوعة في ظل تغير الظروف. وقد تم تصميم منصة eMYAA لتسهيل الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأصول الاستثمارية، ودعم اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على أسس واضحة، ضمن إطار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ونسعى من خلال ذلك إلى تمكين المستثمرين، سواء المبتدئين أو ذوي الخبرة، من التعامل مع الأسواق المتغيرة بسهولة ووضوح أكبر".

ويأتي إطلاق منصة eMYAA ليجسد خطوة محورية في مسيرة "أجياد كابيتال" نحو التمكين الرقمي للمستثمرين، وترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز رائد للابتكار في قطاع الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن خلال الجمع بين هذا الابتكار والموثوقية المؤسسية للشركة، توفر المنصة للمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي مساراً مثالياً لتنمية ثرواتهم وإدارتها، دون المساومة على قيمهم.

لمعرفة المزيد حول منصة eMYAA وبدء التداول، يرجى زيارة: www.emyaa.com.

حول منصة eMYAA

تُدار منصة eMYAA من قِبل أجياد كابيتال، وهي شركة استثمارية بحرينية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، وتتمتع بسجلِ حافل من الخبرة في إدارة الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، واستشارات إدارة الثروات، وحلول رأس المال الخاص.

وانطلاقاً من التزام أجياد كابيتال بتمكين الوصول إلى الفرص الاستثمارية العالمية، تسهم eMYAA في تمكين المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي من إدارة ثرواتهم بكفاءة، وضمان استقرارهم المالي على المدى الطويل بطريقة مسؤولة ومستدامة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.emyaa.com

حول أجياد كابيتال

تُعد شركة "أجياد كابيتال" ش.م.ب (مقفلة) من أبرز شركات إدارة الاستثمارات في المنطقة، وتتمتع بقاعدة مساهمين قوية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. تأسست عام 2003، وهي مرخصة من مصرف البحرين المركزي كشركة استثمار إسلامية – الفئة الأولى. وانطلاقًا من التزامها بالابتكار، تقدم "أجياد كابيتال" حلول WealthTech التي تعيد صياغة المنتجات والخدمات الاستثمارية، بما يمكّن عملاءها من تحقيق أهدافهم المالية عبر أحدث التقنيات والاستراتيجيات المصممة خصيصًا لهم.

