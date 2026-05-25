المنامة – أعلنت شركة مزاد، إحدى الشركات المحلية الرائدة التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة، والمتخصصة في تنظيم المزادات العلنية والإلكترونية في مملكة البحرين، عن إطلاق برنامج Elevate للتدريب الصيفي، وهو برنامج تدريبي متخصص يؤهل الكفاءات الشابة للعمل في مجال تطوير وإدارة المنصات الرقمية التي تعنى بالتسوق والمزادات. سيمتد البرنامج التدريبي لثمانية أسابيع ويقدم فرص تدريبية تتناسب مع تخصصات هندسة البرمجيات، والدعم التقني، والأمن السيبراني، وتجربة المستخدم، والتسويق، وتجربة العملاء، والقانون، وإدارة الأعمال.

يقدم برنامج Elevate للتدريب الصيفي تجربة عملية حول تطوير وإطلاق وإدارة منصات التسوق الرقمية بشكل متكامل. حيث سيحصل المتدربون على الفرصة للعمل على مشاريع واقعية بجانب موظفي شركة مزاد واكتساب المعرفة والخبرات منهم بشكل مباشر، وذلك للتعرف على أحدث التقنيات في مجال التسوق الرقمي، وبناء فهم عميق حول آليات البيع والشراء الرقمية، ابتداءً من الحصول على الأصول والمنتجات، والعمليات التشغيلية والتقنية المتعلقة بعرضها للبيع، ثم استكمال إجراءات ما بعد البيع ودعم العملاء خلال هذه الرحلة الرقمية.

بهذه المناسبة أكد نزار حبيب، الرئيس التنفيذي لشركة مزاد، على التزام المؤسسة بتقديم مبادرات نوعية من شأنها تعزيز البيئة التدريبية للشباب في مملكة البحرين، واحتضان الكفاءات الجديدة الداخلة لسوق العمل عبر طرح برامج فريدة ومتخصصة ترفع من جاهزيتهم للانخراط في العمل وبناء مسارات مهنية واعدة. كما صرح: "نهدف لإعداد جيل من المهنيين المختصين في مجال التسوق الرقمي، بحيث يكون لديهم إلمام تام بعملية تطوير وإدارة منصات التسوق والمزايدة الرقمية، والدور الفاعل الذي يقدمه كل تخصص في تحقيق النجاح للمنظومة ككل"

سيركز البرنامج التدريبي على الجانب التقني المتعلق بدراسة وبناء الخصائص الجديدة في منصات التسوق الرقمي وتعزيز تجربة المستخدم. كما سيحصل المتدربون على فرصة العمل على إستراتيجيات التسويق لجذب المشترين والمزايدين وتعزيز تفاعلهم من خلال الحملات الإعلانية. بالإضافة لذلك، سيركز متدربي القانون على الشروط والأحكام المتعلقة بالبيع الإلكتروني، والامتثال المؤسسي في ظل التطورات الرقمية المتواصلة. أما في مجال إدارة الأعمال سيعمل المتدربين على إستراتيجيات عرض وتسعير الأصول المنتجات وتعزيز العوائد عبر المنصات الرقمية.

تم فتح باب التقديم لبرنامج Elevate للتدريب الصيفي اليوم، على أن ينطلق البرنامج بتاريخ 28 يونيو ويستمر لمدة شهرين يحصل المتدربين في نهايتها على مكافأة مالية. يمكن للراغبين في الانضمام للبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لشركة مزاد https://careers.mazad.bh قبل تاريخ 15 يونيو.

