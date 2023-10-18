أعلنت "نهضة مصر لريادة الأعمال" (EdVentures)، الذراع الاستثمارى "لمجموعة شركات نهضة مصر"، إحدى أكبر المؤسسات العاملة في قطاع التعليم بمنطقة الشرق الأوسط، عن ضخ استثمارات جديدة للشركة في العالم العربي ، وذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال الذي ينعقد في الفترة من 16 إلى 20 إكتوبر الجاري بالمركز التجاري العالمي بدبي .



وقد قامت "EdVenutures" بالإعلان عن جولتها الاستثمارية الجديدة بقيمة 400 ألف دولار مع شركة "كرافتي" (Carfty Workshop) المصرية المتخصصة في دعم الحرف اليدوية من خلال منصتها الإلكترونية التعليمية التي تقدم من خلالها دورات وبرامج تدريب وورش عمل في مختلف المجالات والحرف الإبداعية المتنوعة، مثل: الحرف اليدوية، التصميم، التصوير الفوتوغرافي، البرمجة وتطوير الألعاب والرسوم المتحركة. وتعد هذه الجولة الاستثمارية الثانية لـ "EdVentures" في شركة "كرافتي".



تعقيباً على هذا البيان ، قالت داليا إبراهيم، رئيسة مجلس إدارة نهضة مصر للنشر ومؤسسة EdVentures، "هدفنا الاستراتيجي هو تعزيز مجال تكنولوجيا التعليم وبناء قدرات شعوبنا العربية من خلال دعم رواد الأعمال المتخصصين في هذا القطاع الحيوي."



وتابعت إبراهيم: "إننا نجحنا في دعم 76 شركة ناشئة ورائد أعمال واستثمرنا في 14 شركة في العالم العربي وصلت قيمتها السوقية الحالية إلى 100 مليون دولار. وتعمل تلك الشركات فى مختلف مجالات التعليم مثل: خدمات التعليم الإلكتروني، وبرامج التعليم المستندة إلى الـ STEAM وبالأخص البرمجة coding، والإرشاد الوظيفي والتدريب، وبرامج تدريب وتأهيل الشباب لدخول سوق العمل، وبرامج التعليم الفني والتأهيل المهني، وبرامج تدريب لدعم وتمكين السيدات."



وأضافت: "نعمل سويا كشركات نهضة مصر والشركات الناشئة التي تدعمها EdVentures بشكل متكامل لتقديم الأفضل والأحدث في قطاع التعليم لنلبي مختلف المتطلبات لجميع الفئات ومن ثم تعزيز العملية التعليمية بشكل عام ورسم مستقبل أفضل للشباب والأجيال القادمة."



وأوضحت داليا إبراهيم أن العالم المتقدم يشهد ثورة في التعليم واستخدام الذكاء الإصطناعي، كما أصبح التعليم المستدام مدى الحياة هو الاتجاه السائد وهو ما أدركته نهضة مصر و EdVentures ، وأكدت على التزام الشركة بالاستمرار والتوسع في الاستثمار في تكنولوجيا التعليم لمواكبة تلك الثورة .



تجدر الإشارة إلى أن "EdVentures" تستعد للإعلان عن جولة استثمارية جديدة في شركة "سبرنتس" (Sprints) المصرية والتي تعد الأولي من نوعها فى تقديم خدمات وبرامج تعليمية مختلفة لسد فجوة المهارات التقنية. حيث تقدم Sprints رحلة تعليمية فردية يتم تصميمها بشكل فردي لكل متعلم لضمان حصولهم على وظائف جيدة ذات رواتب مرتفعة، كما تدعم خريجيها فى كافة خطوات النمو الوظيفي الخاصة بهم. وتعد أيضا هذه المرة الثانية التي تضخ "EdVentures" استثمارات بشركة "Sprints".



وتستكمل الشركات الناشئة التي تدعمها "EdVentures" النمو والتوسع في المنطقة العربية؛ حيث تلقى أربعة منهم استثمارات جديدة من مستثمريين سعوديين ودوليين لما لهم من تأثير كبير في تطوير قطاع التعليم بمختلف مجالاته، وتلك الشركات هي"OBM؛ وهي شركة مصرية متخصصة في تقديم برامج التدريب والتأهيل للشباب وخدمات الإرشاد الوظيفي والإرشاد لطلبة المدارس لاختيار الجامعات والتخصصات المختلفة. بالإضافة إلى شركة "أخضر" المصرية المعنية بتقديم ملخصات للكتب الثقافية عن طريق تطبيقها الإلكتروني. وشركة "جيل" السعودية التي تقدم تطبيقًا إلكترونيًّا تعليميًّا ترفيهيًّا مخصصًا للأطفال، بالإضافة إلى شركة اي سكول "iSchool" الناشئة وهي منصة توفر أحدث التقنيات التعليمية للطلاب الصغار. وتقدم رحلة تعليمية موازية قائمة على STEAM للأطفال من سن 6 إلى 18 عامًا. ويتضمن برنامج STEAM أهدافًا تعليمية ومشاريع وأنشطة وشهادات ومسابقات كلها مخصصة لتناسب عمر الطالب.

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