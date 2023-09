الرياض: أعلنت شركة تطوير منتجات الحلال، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، والشركة الأمريكية Eat Just الرائدة في الأغذية المستحدثة عن تعاون استراتيجي بين الطرفين، تقدم بموجبه شركة تطوير منتجات الحلال خدماتها الاستشارية لتأهيل الشركة للحصول على شهادة "حلال" والموافقات اللازمة، وذلك تمهيداً لتصديرها للأسواق المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيةٍ خاصة للشركة لدخولها إلى سوق منتجات الحلال.

وأعرب الأستاذ فهد بن سليمان النحيط الرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتجات الحلال، عن اعتزازه بالشراكة مع Eat Just التي تعد من الشركات الرائدة في مجال الأغذية المستحدثة ومنها بدائل الالبان والبيض واللحوم المستزرعة مخبريا من الخلايا، حيث ستستفيد Eat Just من خدمات المراجعة والدعم التي تقدمها شركة تطوير منتجات الحلال، بما يمكنها من تعزيز أعمالها والتأكد من توافق كافة مراحل الإنتاج مع مبادئ ومعايير منتجات الحلال، مشيراً إلى أن Eat Just ستستعين بقسم الاستشارات، للحصول على المشورة والدعم فيما يتعلق بالإجراءات الرسمية لإصدار شهادة الحلال في المملكة العربية السعودية والعالم، بما يدعم توجهات الشركة لبناء منظومة غذائية أكثر صحة وأمانًا واستدامة في الأسواق التي تعمل فيها.

وأشار الأستاذ النحيط إلى أن التعاون مع Eat Just يهدف إلى تمكينها من الاستفادة من الفرص المهمة التي يتيحها قطاع منتجات الحلال على مستوى العالم، وذلك في إطار مساعي شركة تطوير منتجات الحلال لإثراء هذا القطاع وتحفيز نموه وازدهاره، وجهودها لتمكين الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع منتجات الحلال من خلال الدعم والمتابعة للحصول على الاعتماد الخاص بمنتجات الحلال، ورفع مستوى المعرفة والوعي لهذا القطاع.

وتعمل شركة Eat Just على قطاعٍ متنوعٍ من تقنيات صناعة الأغذية مخبرياً، ومن أبرزها: انتاج البروتينات النباتية، واستزراع الخلايا الحيوانية، مدعومة بفريقٍ عالمي من العلماء والطهاة الذين يعملون في أكثر من 12 تخصصاً بحثياً.

وتواصل شركة تطوير منتجات الحلال جهودها لتطوير منظومة حيويةٍ ومرنةٍ لمنتجات الحلال في المملكة تدعم جهود توطين القطاع، والارتقاء بصادرات منتجات الحلال المحلية، إلى جانب تعظيم القيمة المقدمة لشركائها المحليين والعالميين استناداً للمعرفة المتعمقة والخبرات الكبيرة التي تمتلكها في صناعة منتجات الحلال، وإحدى الجهات المعنية بترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركزٍ عالمي رائد لمنتجات الحلال.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة تطوير المنتجات الحلال :(HPDC)

تأسست شركة تطوير المنتجات الحلال ("HPDC")، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في عام 2022 بهدف الاستثمار في توطين وتطوير صناعة منتجات الحلال في المملكة العربية السعودية من خلال الشراكة مع شركات رائدة محلياً وعالمياً متخصصة في هذا المجال. ستركز HPDC على توطين المعرفة والتقنيات الخاصة بتصنيع منتجات الحلال محليا من خلال التركيز على صناعات ضمن قطاع منتجات الحلال تشمل الصناعات الغذائية، ومستحضرات التجميل، والصناعات الدوائية، بهدف تطوير القطاع محلياً ورفع الكفاءة والتنافسية لمنظومة القطاع عالمياً، بالإضافة إلى دعم تطوير المعرفة والابتكار في هذا القطاع الحيوي. وستعمل الشركة على توسيع قدراتها من خلال تقديم خدمات متنوعة في صناعة منتجات الحلال لدعم القطاع الخاص والشركات المتوسطة والصغيرة في المملكة.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارةwww.hpdc.sa

للتواصل: info@hpdc.sa