تهدف المبادرة إلى تمكين استمرارية الأعمال من خلال توفير حلول التنقّل

سيتم توفير سيارات من ®Jeep وRAM وPEUGEOT لدعم الشركات على الاستمرار في العمل والبقاء على تواصل وتشغيل عملياتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت ستيلانتس الشرق الأوسط عن إطلاق مبادرة “Drive for Local Business”، والتي تتيح استخدام المركبات مجانًا لفترة قصيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمجتمعية في دولة الإمارات، و تهدف المبادرة لدعم استمرارية أعمال هذه الشركات خلال هذه الفترة.

وتمتد المبادرة من 14 أبريل إلى 14 مايو، حيث تدعو ستيلانتس الشركات المحلية ورواد الأعمال والمؤسسات المجتمعية إلى التقديم للاستفادة من إحدى مركباتها، سواء لنقل البضائع، أو الوصول إلى العملاء، أو إدارة العمليات اليومية. وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم دعم عملي وفوري على أرض الواقع عند الحاجة.

وقالت رهام الديدي، رئيسة الاتصال المؤسسي في ستيلانتس الشرق الأوسط: تُعد الشركات المحلية جوهر مجتمعاتنا، ودعمها يمثل أولوية بالنسبة لنا. إذ تلعب حلول التنقل دورًا أساسيًا في العمليات اليومية، سواء في توصيل الطلبات، أو الوصول إلى العملاء، أو إدارة الخدمات اللوجستية. ومن خلال مبادرة ستيلانتس Drive for Local Business، نسعى لتقديم دعم عملي يُحدث فرقًا حقيقيًا، وأن نكون داعميين لهذه الفئات بطريقة مفيدة ومرتبطة باحتياجات أعمالهم الفعلية.

ويمكن للراغبين ممن يستوفون الشروط الإجابة على عدد من الأسئلة عبر الموقع وتقديم طلباتهم. وسيتم اختيار المستفيدين ومطابقتهم مع خيارات أسطول من مجموعة ستيلانتس، بما في ذلك سيارات الركاب مثل PEUGEOT 3008 و PEUGEOT 5008 وJeep Wrangler Rubicon وJeep Commander، بالإضافة إلى RAM Tungsten و RAM Rebel وستُقدّم جميع المركبات دون أي تكلفة لمدة سبع أيام، مع خزان وقود ممتلئ.

وتشمل المُبادرة الشركات والمؤسسات المجتمعية في دولة الإمارات التي تمتلك رخصة تجارية سارية، وتعمل منذ 12 شهرًا على الأقل، وقادرة على إثبات حاجتها الواضحة لدعم التنقل. وسيتم تقييم الطلبات بناءً على طبيعة الاستخدام ومدى ملاءمتها، مع تخصيص المركبات وفقًا لتوفرها.

