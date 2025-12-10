نيودلهي- أعلنت شركة DreamFolks Services Limited، أكبر شركة متخصصة في تجارب السفر وأسلوب الحياة في الهند، عن استحواذها على حصة 60% في شركة Easy to Travel ‏(ETT)، وهي منصة توزيع خدمات المطارات التي تتخذ من دبي مقرًا لها وتتمتع بحضور عالمي قوي.يعمل هذا الاستثمار الاستراتيجي على تسريع توسع DreamFolks في الأسواق الدولية وتعزيز رؤيتها لبناء نظام بيئي سلس ومتكامل عالميًا للتنقل.

تمتلك Easy to Travel واحدة من أوسع الشبكات المساعدة للمطارات في جميع أنحاء العالم، والتي تغطي 120 دولة، وأكثر من 500 مطار، وأكثر من 1,200 نقطة اتصال للخدمة. وتشمل خدماتها: الدخول إلى صالات المطار، والمسار السريع للتفتيش، وخدمة الاستقبال والمرافقة، والانتقال بالسيارات الكهربائية المكشوفة، ورعاية حالات التأخير، وخدمات شرائح eSIM العالمية للإنترنت. من خلال شراكات عميقة تشمل المواقع الإلكترونية لحجز السفر (OTAs)، وأنظمة التوزيع العالمية (GDSs)، والخطوط الجوية، والبنوك، وشركات التقنية المالية، ووكالات السفر، والأسواق التجارية الإلكترونية، تُمكِّن الشركة من توزيع خدمات المطار المتميزة على نطاق واسع لمختلف شرائح العملاء.

بالاستفادة من إرث الريادة في مجال تكنولوجيا السفر، يستحوذ هذا الاستحواذ على خبرة Alexej Boiko وOleksii Tkachenko، المؤسسين المشاركين لشركة ETT. بصفتهما أصحاب الرؤية وراء ETS International، وهي مجموعة ألمانية راسخة لتكنولوجيا السفر تتمتع بإرث 24 عامًا، فإن Boiko وTkachenko يجلبان جذورًا أوروبية عميقة وسجلًا حافلًا في إدارة حلول السفر لآلاف من الشركاء في قطاع الأعمال. وتضمن قيادتهم أن DreamFolks لا تستحوذ على منصة فحسب، بل تستوعب أيضًا أكثر من عقدين من الخبرة في الصناعة.

يعزز هذا الاستحواذ بشكل كبير من قدرات DreamFolks العالمية. من خلال دمج شبكة ETT الدولية وبنيتها التكنولوجية المتقدمة -التي تشمل التوزيع القائم على واجهات البرمجة (API)، والحلول المتنقلة، وأدوات العلامة البيضاء- عززت DreamFolks بنيتها التحتية للتسليم الرقمي. ويساهم إضافة قاعدة استراتيجية في دبي، التي تعد مركزًا تجاريًا عالميًا رئيسيًا، في تعزيز مكانة الشركة لتوسيع حضورها في الأسواق الدولية.

وتعليقًا على عملية الاستحواذ، قالت السيدة Liberatha Kallat، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة DreamFolks: "يمثل هذا الاستحواذ علامة فارقة في رحلة النمو العالمي لشركة DreamFolks. تجلب ETT معها شبكة دولية راسخة ومنصة توزيع قوية تعتمد على التكنولوجيا. ومع ذلك، فإن هذه الشراكة تتعلق بأكثر من مجرد التكنولوجيا؛ فنحن نرث إرثًا من الثقة وشبكة عميقة من الشركاء بناها المؤسسون على مدى عقدين من الزمن. وتكمل نقاط القوة هذه بقوة قدراتنا الخاصة وتعزز رؤيتنا طويلة الأجل لبناء منصة تجربة عالمية حقيقية. وبفضل تواجدنا في دبي وقنوات التوزيع المتنوعة، أصبحنا في وضع أفضل بكثير لتقديم تجارب متسقة وسلسة ومتميزة لشركائنا في المؤسسات وعملائنا في جميع أنحاء العالم".

وأضاف Alexej Boiko، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Easy to Travel: "إن الانضمام إلى DreamFolks يشكل فصلاً جديدًا ومثيرًا بالنسبة لنا. لقد أمضينا سنوات في بناء شبكة عالمية واسعة ومنصة توزيع قابلة للتطوير تعتمد على التكنولوجيا ومتجذرة في الموثوقية والابتكار. توفر قيادة DreamFolks وهيمنتها على السوق البيئة المثالية لتسريع المرحلة التالية من النمو. من خلال الجمع بين تراثنا الأوروبي في مجال تكنولوجيا السفر مع النطاق التشغيلي لشركة DreamFolks، نحن مستعدون لتقديم تجربة سفر أكثر اتصالًا وتكاملًا عالميًا".

وقال Oleksii Tkachenko، المؤسس المشارك لشركة Easy to Travel: "لطالما كانت مهمتنا الارتقاء بعالم السفر المريح عبر القنوات الرقمية. يتيح لنا التعاون مع DreamFolks نشر حلولنا التي تركز على واجهة برمجة التطبيقات (API) ومنتجاتنا الفريدة، مثل Delay Care، لجمهور أوسع بكثير. تُمكّننا هذه الشراكة من وضع معيار جديد لكيفية توزيع خدمات المطارات واستهلاكها عالميًا".

يخلق هذا التوافق الاستراتيجي أساسًا قويًا للتوسع التعاوني ويفتح فرصًا مشتركة كبيرة لكلا المنظمتين، مما يعزز استراتيجية DreamFolks طويلة الأجل لتقديم تجارب سفر ونمط حياة موحدة مدفوعة بالتكنولوجيا في جميع أنحاء العالم.

تفتح الصفقة أوجه تآزر كبيرة. وستستفيد DreamFolks من العلاقات الراسخة التي تتمتع بها ETT مع كبار اللاعبين في الصناعة، والتي تشمل الشراكات مع كيانات مثل Amadeus وSabre وشركات النقل الكبرى مثل Emirates وTurkish Airlines لتوسيع مخزونها.

حول DreamFolks Services Limited: تُعد DreamFolks -الشركة الرائدة في الهند لتجارب السفر ونمط الحياة- مزودًا للوصول إلى خدمات مثل عضوية النوادي الحصرية، صالات المطارات العالمية، صالات الانتظار في محطات القطارات، ودروس الجولف، وخدمة الاستقبال والمرافقة، والنقل للمطارات، والمنتجعات الصحية، والطعام والشراب، وشرائح اتصال السفر، وخدمات التجميل، ومطاعم الطرق السريعة. وتوفر DreamFolks تلك الخدمات عبر منصتها التكنولوجية المملوكة التي تمكن عملاءها من البنوك وشبكات البطاقات والخطوط الجوية ومواقع حجز السفر والمؤسسات من تصميم عروض مخصصة لمستهلكيهم النهائيين. تم إدراج الشركة في سبتمبر 2022 في بورصة بومباي (BSE) وبورصة الهند الوطنية (NSE)، وتمتد بصمتها العالمية إلى أكثر من 3000 نقطة خدمة في أكثر من 100 دولة. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: https://www.dreamfolks.com/

حول Easy to Travel: تتمثل مهمة Easy to Travel في تحسين تجارب السفر وتوفير راحة السفر للمسافرين من خلال قنوات المبيعات الرقمية. وباعتبارها منصة رائدة لتوزيع خدمات المطارات، تم تصميم الشركة لتعزيز راحة المسافرين في جميع أنحاء العالم. صُممت حلول ETT خصوصًا لمحترفي تجارة السفر والشركات بمختلف أنواعها.

توفر المنصة واجهة برمجة تطبيقات متعددة الاستخدامات، مما يسمح للشركات بدمج خدمات المطارات بسلاسة في مواقعها الإلكترونية ومنصاتها الرقمية، مما يتيح تجربة مخصصة وذات علامة تجارية لعملائها. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم بوابة الوكيل خصوصًا لوكالات السفر غير المتصلة بالإنترنت، مما يوفر واجهة سهلة الاستخدام لحجز خدمات المطار. بالنسبة للشركات التي تبحث عن خيار سهل وجاهز للاستخدام، فإن الحل التجاري للمستهلك مُعد للإدماج المباشر في مواقع الويب أو التطبيقات المحمولة، مما يوفر للمسافرين طريقة مباشرة للوصول إلى مرافق المطارات. ومن خلال هذه الحلول الرقمية المبتكرة، تلتزم Easy to Travel برفع مستوى الراحة والرفاهية في صناعة السفر.

