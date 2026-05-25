أعلنت مجموعة DIG، الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن تفاصيل مشروعها الجديد بمنطقة الـ R3 بالعاصمة الجديدة، والذي يتميز بموقع استراتيجي يجعله وجهة مثالية للخدمات التجارية والإدارية والطبية.



قال المهندس حسين صلاح، رئيس مجلس إدارة مجموعة DIG ، إن المشروع يعد استكمالًا لسلسلة النجاحات التي حققتها المجموعة في العاصمة الجديدة، خاصة بعد التقدم الملحوظ الذي وصلت إليه الإنشاءات في مختلف المشروعات.



لافتًا إلى أن المشروع يتم بالتعاون مع مكتب "AUE" للاستشارات الهندسية، مؤكدًا أن العمل يجري وفق دراسات الجدوى المتخصصة لضمان كفاءة التنفيذ، بالإضافة إلى دراسة عدة عروض استثمارية لتعظيم العائد الاقتصادي للمشروع.



وأكد م. حسين صلاح أن المجموعة في المراحل النهائية من التصميمات، مشددًا على التركيز على تلبية احتياجات سكان المنطقة من خلال توفير خدمات تجارية وطبية متميزة.



ومن جانبه قال المهندس هاني حلمي، نائب رئيس مجلس إدارة DIG، إن المشروع يُقام على مساحة إجمالية تصل إلى 7,450 متر مربع، ويتمتع بواجهة حيوية تطل على شارعين رئيسيين، بالإضافة إلى مجاورته المباشرة لمدرسة "صحارة" إنترناشونال وخدمات المنطقة السكنية المتكاملة.



وأضاف أن المشروع يتميز بوجود هايبر ماركت بتخصيص مباشر من هيئة المجتمعات العمرانية، بمساحات واسعة للبدرومين تصل إلى 6,893 متر للبدروم السفلي و6,791 متر للبدروم العلوي، كما يضم المشروع مساحات مفتوحة و"بلازا" تزيد عن 3,750 متر مربع.



وأضاف م. هاني حلمي، أن المشروع يشتمل على محلات تجارية في الدور الأرضي والأول، بينما يضم الدور الثاني وحدات طبية وإدارية.



وحول الإنجاز الذي حققته DIG في مشروعاتها، قال المهندس هاني فراج، العضو المنتدب للمجموعة، أن DIG نجحت في الوصول إلى معدلات قياسية في الإنشاءات.



وأضاف أن نسبة الإنجاز في الهيكل الخرساني لمشروع Track 10 ، تجاوز 70%، كما تم الانتهاء من تنفيذ 50% من الأعمال الإنشائية لمشروع Track 12، كما سجل مشروع Track 20 نسبة إنجاز بلغت 50%، مضيفا أن المشروع Track 14 شهد تقدماً كبيراً حيث تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 70%.



وأشار إلى أن إنشاءات مشروع Track Rev تجاوزت نسبة 30%، كما تم البدء في تنفيذ مشروع Track 15، وجاري الانتهاء من إجراءات استخراج القرار الوزاري لمشروع ضفاف.



وألمح م. هاني فراج، إلى أن مجموعة DIG تواصل العمل بخطى ثابتة لإنجاز المشروعات القائمة، وتستعد للكشف عن مزيد من التفاصيل حول مشاريع مستقبلية أخرى في الفترة القادمة.



ومن جانبه أكد الأستاذ محمد فوزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة DIG، أن المجموعة تعمل على ترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع التطوير العقاري عبر تنفيذ استراتيجية طموحة تجمع بين الرؤية الاستثمارية الثاقبة والالتزام الهندسي الصارم، حيث تبرز قوة المجموعة في دقة اختيار المواقع الاستراتيجية التي تضمن أعلى عوائد استثمارية، فضلاً عن انتقاء الأنشطة التشغيلية للمشروعات بعناية فائقة لتلبية احتياجات السوق الحقيقية.



وأضاف أن حجم التقدم في أعمال الإنشاءات يؤكد جدية المجموعة وقوتها التنفيذية في تحويل المخططات الهندسية إلى واقع ملموس يحظى بثقة العملاء.



وأشار أ. محمد فوزي، إلى أنه بالتزامن مع هذا الزخم الإنشائي، تواصل مجموعة DIG مسيرة التوسع بإطلاق مشروعات عمرانية جديدة، مستندة في ذلك إلى شراكات استراتيجية مع كبرى المكاتب الاستشارية لضمان أعلى معايير الجودة والاستدامة.



وأضاف أن الجدية التي تتبناها المجموعة في التعامل مع عملائها والمستثمرين، بدءاً من دراسات الجدوى المتعمقة وصولاً إلى التنفيذ الفعلي، وضعت معايير جديدة في السوق؛ حيث لا يقتصر دور المجموعة على البناء فحسب، بل يمتد ليشمل تقديم منتجات عقارية متكاملة الخدمات تحاكي التطور العمراني في الجمهورية الجديدة، مؤكدة بذلك التزامها الراسخ بتقديم قيمة مضافة في كل مشروع تقدمه.

