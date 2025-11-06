أ. هاني حلمي: مشروع ضفاف سكني متكامل ويضم جزء تجاري

أ. محمد فوزي: نمتلك 6 مشروعات في منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية بنسب إنشاءات 40%.. وسلمنا مشروعات في غرب القاهرة

م. هاني فراج: تحالف DIG ، Westway ، Harva، ديار هاني فراج، ومعمار الفاروق نجح في طرح 25 مشروع منهم 7 مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة و18 مشروع في غرب القاهرة

د. محمد فاروق: الالتزام بالجدول الزمني للإنشاءات يأتي بالتوازي مع طرح مشروعات جديدة

أ. أشرف البنا: A Plus تقدم خدمات Facility management وصيانة وإدارة للمشروعات المختلفة بمعايير عالمية

م. مصعب ناجي: هناك تقدم كبير في خصائص المنتجات العقارية تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا لتلبية احتياجات العملاء

بعد سلسلة النجاحات التي حققتها المجموعة في شرق وغرب القاهرة أطلقت مجموعة DIG مشروعها السابع في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال أ. حسين صلاح، رئيس مجلس إدارة مجموعة DIG، إن المجموعة تخطو بقوة في السوق المصري منذ انطلاقتها الأولى، استنادًا لمركزها المالي وخبرة مجلس إدارتها التي تجاوزت الـ 20 عامًا، علاوة على محفظة عملائها التي تتخطى الـ 10.000 عميل.

وأضاف أن الشركة تتوج نجاحات عام 2025 بإطلاق مشروع ضفاف بمنطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أن الشركة تطلق مشروعات جديدة بالتوازي مع التقدم الكبير في أعمال التنفيذ بالمشروعات القائمة.

ومن جانبه قال أ. هاني حلمي، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن مشروع ضفاف سكني متكامل، ويضم جزء تجاري ستتم إدارته بالتعاون مع كبرى المتخصصين في مجال إدارة المراكز التجارية لتحقيق أعلى عائد استثماري للعملاء.

وأضاف أن المشروع يقع على مساحة 21 فدان بإجمالي90 ألف متر، في أكثر المناطق تميزًا بمنطقة R8، ويطل على الحي الدبلوماسي، مشيرًا إلى أن المساحة البنائية لا تتعدى 16% والباقي مسطحات خضراء.

وتعزيرًا لقوة مشروعات المجموعة واستدامتها وتحقيق أعلى عائد استثماري، تعاقدت DIG مع A Plus إحدى أقوى شركات إدارة المراكز التجارية والمرافق والتي تمتلك خبرة كبيرة في السوق، كما تعاقدت المجموعة مع شركة AUE للاستشارات الهندسية، لتقديم أفضل تصميم بأعلى المعايير العالمية.

وفي الإطار ذاته أضاف أ. محمد فوزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة DIG، أن مشروع ضفاف يضم نحو 1.000 وحدة سكنية بمساحات متنوعة، لافتًا إلى أنه من المستهدف تحقيق 1.5 مليار جنيه مبيعات بالطرح الأول في المشروع.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة DIG: "نمتلك 6 مشروعات في منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية بنسب إنشاءات 40%، كما نجحنا في تسليم وتسكين مشروعات بالكامل في غرب القاهرة.

وأكد فوزي أن الشركة تعتمد على التمويل ذاتي، نظرًا لملائتها المالية القوية، وقوة مركز الشركاء المالي، مشيرًا إلى أنه من المقرر بدء تنفيذ مشروع ضفاف في 2026.

وقال المهندس هاني فراج، عضو مجلس إدارة المجموعة، ورئيس مجلس إدارة شركة ديار هاني فراج، إن مجموعة DIG ، Westway ، و Harva ، ديار هاني فراج، ومعمار الفاروق، حزمة مشروعات متميزة في شرق وغرب القاهرة بمحفظة عملاء كبيرة، تتخطى الـ 10.000 عميل في شرق وغرب القاهرة، ومحفظة عملاء العاصمة الإدارية الجديدة تتخطى الـ 3.5 عميل.

وأضاف أن التحالف نجح في طرح 25 مشروع منهم 7 مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة و18 مشروع في غرب القاهرة، لافتًا إلى أن المجموعة تسعى للتوسع بقوة خلال الفترة المقبلة، حيث تخطط المجموعة لتنفيذ مشروع سكني على مساحة 230 فدان في سفنكس الجديدة.

وأكد د. محمد فاروق، عضو مجلس إدارة المجموعة، ورئيس مجلس إدارة شركة معمار الفاروق، أن التنفيذ والالتزام يأتي على رأس أولويات الشركاء لتعزيز قوة المجموعة في السوق وبناء جسور الثقة مع العملاء، مشيرًا إلى أن الالتزام بالجدول الزمني للإنشاءات يأتي بالتوازي مع طرح مشروعات جديدة.

وألمح إلى أن المجموعة تضع استراتيجية مدروسة للعام المقبل تستهدف التركيز على الجزء الفندقي في المشروعات، علاوة على زيادة محفظة الأراضي.

ومن جانبه قال أ. أشرف البنا، رئيس مجلس إدارة شركة A Plus، إن الشركة تقدم نوعين من الخدمات الأولى facility management بداية من مرحلة رسم وتصميم المشروع، إذ تقدم الشركة مجموعة من التوصيات للمهندس الاستشاري القائم على المشروع لوضعها في الاعتبار من اليوم الأول، كذلك توصيات خاصة باللاندسكيب والكنترول للمداخل والمخارج والحلول الذكية، حتى تستطيع الشركة تقديم خدمة متميزة للعميل، وتقدم الشركة خدمات الصيانة للعملاء من خلال طاقم فني متخصص.

وفي المحور الثاني من خدمات الشركة يتعلق بالمراكز التجارية، إذ تقدم الشركة توصيات للمهندس الاستشاري خلال عمل التصميم ثم تقوم الشركة بتأجير الوحدات سواء للمطور أو لمالك الوحدة، مؤكدًا أن شركته درست مشروعات مجموعة DIG بعناية فائقة لتقديم أفضل الخدمات التي من شأنها الوصول لأعلى عائد استثماري للمطور والعميل.

وقال المهندس مصعب ناجي، رئيس مجلس إدارة شركة AUE للاستشارات الهندسية، إن التصميم والتنفيذ يعتمد على دراسات وأبحاث لخروج منتج نهائي مستدام ذو تصميم عصري ذكي، خاصة وأن هناك تقدم كبير في خصائص المنتجات العقارية تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا لتلبية احتياجات العملاء سواء في المشروعات التجارية أو السكنية أو الفندقية.

وأكد أنه يعتمد على دراسات السوق التي ترصد احتياجات العملاء، علاوة على أحدث المعايير والأكواد الهندسية التزامًا بأكواد البناء التي تضعها الدولة لكل منطقة، لافتا إلى أن تكنولوجيا التصميم والبناء تطورت كثيرًا فأصبح المطور قادر على معاينة المشروع قبل التنفيذ وكأنه بناء حقيقي عبر تقنية BIM، وذلك لإمكانية التعديل والتطوير، مشيرًا إلى أن مراعاة المعايير البيئية وترشيد استهلاك الطاقة والمياه كذلك تعد ضمن أهم البنود التي يتم التركيز عليها للوصول في النهاية إلى مبنى عصري ذكي مستدام.

-انتهى-

#بياناتشركات