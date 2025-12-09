حصلت شركة Southern على تخصيص سندات بقيمة 402 مليون دولار من هيئة تنمية المجتمع في لويزيانا لدعم منشأتها الرائدة لتحويل الكتلة الحيوية إلى وقود

قامت شركة Southern باستثمار أولي في DevvStream بقيمة 2.0 مليون دولار أمريكي تقريبًا بسعر 15.58 دولارًا أمريكيًا للسهم

ساكرامنتو، كاليفورنيا ونيو أورلينز- أعلنت شركة .DevvStream Corp (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: DEVS) (يشار إليها هنا باسم "DevvStream")، الشركة الرائدة في مجال إدارة الكربون وتسييل الأصول البيئية، وشركة .Southern Energy Renewables Inc (يشار إليها هنا باسم "Southern")، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة تنتج وقودًا منخفض التكلفة مصنوعًا من الكتلة الحيوية، ولديها مشروع رائد في لويزيانا يخطط لاستخدام الكتلة الحيوية الإقليمية لنفايات الخشب لتوفير الميثانول الأخضر ووقود الطيران المستدام سلبي الكربون ("SAF") على نطاق واسع، عن دخولهما في اتفاقية نهائية للاندماج تحت شركة جديدة مقرها الولايات المتحدة ومدرجة في بورصة ناسداك، بعد شروط الإغلاق المعتادة.

وتخطط الشركة الجديدة لمساعدة مشغلي الطيران والنقل البحري على تلبية المتطلبات العالمية المشددة من اللوائح مثل ReFuelEU والمنظمات مثل المنظمة البحرية الدولية ("IMO") من خلال إنشاء منصة وقود نظيفة متكاملة تم بناؤها في الولايات المتحدة ومقرها لويزيانا، باستخدام المواد الخام المحلية والقوى العاملة لإنتاج الوقود المستدام سلبي للكربون والميثانول الأخضر على نطاق تجاري. من الناحية التشغيلية، من المتوقع أن يكون للشركة المدمجة قسمين: أحدهما يركز على حلول المناخ التي تولد أصولاً بيئية، والآخر يركز على الوقود والمنتجات النظيفة، مع التركيز الأولي على منشأة تحويل الكتلة الحيوية إلى وقود في لويزيانا والتي تم الإعلان عنها سابقًا.

ويهدف مسار وقود الطيران المستدام المتوقع للمنصة الجديدة، إلى جانب قدرات الأصول البيئية لشركة DevvStream، إلى تقليل عبء التكلفة الذي يبطئ اعتماد الوقود البديل اليوم. وتتوقع الإدارة الاستفادة من الحوافز الفيدرالية مُبكرًا مع استهداف القدرة التنافسية من حيث التكلفة حتى بدون هذه الحوافز، بدعم من العديد من المنتجات المُشتركة المُنتجة خلال عملية إنتاج وقود الطيران المستدام. كما تخطط الشركة للاستفادة من مشاركة شركات الطيران والمتعهدين البحريين في وقت مبكر. بالنسبة للمستثمرين، يؤدي هذا إلى إعادة صياغة DevvStream من ملف خدمات ذات رأس مال صغير إلى أعمال قابلة للتمويل في مجال الوقود والائتمان الصناعي مع إمكانات إيرادات طويلة الأجل وقابلية للتوسع. من المتوقع أن يقود الشركة الجديدة Carl Stanton كرئيس تنفيذي وتعمل تحت اسم Southern Energy Renewables. من المتوقع حاليًا أن يتم إغلاق اندماج الأعمال في النصف الأول من عام 2026.

قال Carl Stanton، رئيس مجلس إدارة شركة DevvStream: "تواجه شركات الطيران والنقل البحري بعضًا من أكثر متطلبات إزالة الكربون طموحًا على مستوى العالم، ويرغب معظمهم في الامتثال". "لكن خيارات الوقود المتجدد اليوم لا تزال أكثر تكلفة من الوقود الأحفوري، مما يبطئ الاعتماد ويخلق حاجزًا عمليًا أمام الانتقال بالوتيرة التي يتصورها المنظمون. ويكتسب هذا الاندماج أهميةً بالغة الآن لأن تكنولوجيا Southern، وموادها الخام منخفضة التكلفة، ومنصة التطوير، بالإضافة إلى قدرات DevvStream في مجال الأصول البيئية، تهدف إلى تقليل عبء التكلفة هذا وتمكين الامتثال على نطاق واسع".

وقال جاي باتل، الرئيس التنفيذي لشركة Southern Energy Renewables: "تواصل ولاية لويزيانا العمل كشريك مهم في تطوير هذه المبادرة، ونتوقع أن تستمر في دعم المشروع للمضي قدمًا". "ونحن نعتقد أن مزيج لويزيانا من توافر المواد الخام والبنية التحتية اللوجستية والقوى العاملة ذات الخبرة يخلق منصة قوية للتنافسية على المدى الطويل، ونحن نتطلع إلى توسيع شراكتنا مع الولاية بينما نعمل على تعزيز ريادة الطاقة في البلاد وتزويد الأسواق العالمية بطريقة تدعم اقتصادنا المتوسع".

وقال Nevin Smalls، كبير مسؤولي الاستراتيجية في شركة Southern Energy Renewables: "إن خريطة الطريق الخاصة بنا مصممة لتوفير الوقود النظيف على نطاق صناعي مع ميزة تكلفة واضحة، وإنشاء منصة متقدمة ذات القدرة على المنافسة بشكل فعال مع الصين وبقية العالم". "يعتمد مسارنا لتحويل الكتلة الحيوية إلى نفايات، ثم إلى وقود الطائرات المستدام بالاستعانة بالميثانول، على تقنيات مثبتة واحتجاز الكربون المتكامل، مستهدفًا أحد أدنى مستويات انبعاثات الكربون في دورة الحياة في السوق".

وفيما يتعلق بالصفقة، أضاف Stanton: "نحن سعداء لأن Southern وافقت على القيام باستثمار أولي بقيمة 2.0 مليون دولار تقريبًا في DevvStream بسعر 15.58 دولارًا للسهم. يُبرز هذا الاستثمار جوهر أعمال DevvStream والدور الاستراتيجي الذي تلعبه أعمالها في تحقيق الدخل من الكربون في خفض التكاليف الفعلية للعملاء. كما يُبرز هذا الاستثمار حجم Southern الصناعي وكثافة رأس مالها، ويمنح مساهمي DevvStream حصة كبيرة في منصة أكبر وأكثر تنوعًا مُخصصة لأسواق وقود الطيران المستدام والميثانول الأخضر المتنامية".

أبرز نقاط اندماج الأعمال:

هيكل الملكية: عند إتمام الصفقة، من المتوقع أن يمتلك مساهمو Southern حوالي 70% من الشركة المُدمجة، بينما يمتلك مساهمو DevvStream حوالي 30%.

عند إتمام الصفقة، من المتوقع أن يمتلك مساهمو حوالي 70% من الشركة المُدمجة، بينما يمتلك مساهمو حوالي 30%. الاستثمار الأولي: وقد أكملت Southern استثمارًا بقيمة تقارب مليوني دولار أمريكي في DevvStream من خلال الاستحواذ على 128,370 سهمًا بسعر 15.58 دولارًا أمريكيًا للسهم (" PIPE ").

وقد أكملت استثمارًا بقيمة مليوني دولار أمريكي في من خلال الاستحواذ على 128,370 سهمًا بسعر 15.58 دولارًا أمريكيًا للسهم (" "). التنمية المتسارعة والالتزام الرأسمالي: ولتسريع عملية التطوير، التزمت Southern باستثمار رأس مال كبير قبل إتمام الصفقة لإطلاق الهندسة الأمامية لأول مصنع تجاري لها.

ولتسريع عملية التطوير، التزمت باستثمار رأس مال كبير قبل إتمام الصفقة لإطلاق الهندسة الأمامية لأول مصنع تجاري لها. الموافقات وشروط إتمام الصفقة: يخضع الدمج المقترح لموافقات المساهمين، وموافقات ناسداك وغيرها من الموافقات التنظيمية، وفعالية بيان التسجيل على النموذج S-4 ، وشروط إتمام الصفقة المعتادة الأخرى.

معلومات إضافية وأين يمكن العثور عليها

فيما يتعلق بالمعاملة المقترحة، ستقوم شركة DevvStream وSouthern و.Sierra Merger Sub, Inc بإعداد وتقديم المواد ذات الصلة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة ("SEC")، بما في ذلك بيان التسجيل على النموذج S-4 والذي سيحتوي على بيان وكالة لشركة DevvStream والذي يشكل أيضًا نشرة الاكتتاب ("بيان الوكالة/نشرة الاكتتاب"). سيتم إرسال بيان وكالة/نشرة اكتتاب نهائية إلى مساهمي DevvStream. قد تقدم DevvStream وSouthern أيضًا مستندات أخرى إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات فيما يتعلق بالمعاملة المقترحة. هذه المراسلة ليست بديلاً عن أي بيان وكالة أو بيان تسجيل أو نشرة أو أي مستند آخر قد تقدمه DevvStream وSouthern (حسب الاقتضاء) إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات فيما يتعلق بالمعاملة المقترحة. قبل اتخاذ أي قرار تصويت أو استثمار، يُحث المستثمرون وحاملو الأوراق المالية في DEVVSTREAM على قراءة بيان الوكالة/نشرة الاكتتاب بالكامل بعناية عندما يصبح متاحًا وأي مستندات أخرى ذات صلة تم تقديمها أو سيتم تقديمها من قبل DEVVSTREAM أو SOUTHERN إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، بالإضافة إلى أي تعديلات أو مكملات لهذه المستندات، فيما يتعلق بالمعاملة المقترحة، عندما تصبح متاحة لأن هذه المستندات تحتوي أو ستحتوي على معلومات مهمة حول المعاملة المقترحة والأمور ذات الصلة. سيتمكن مستثمرو DevvStream وحاملو الأوراق المالية من الحصول على نسخ مجانية من بيان الوكالة/نشرة الاكتتاب (عندما تصبح متاحة)، بالإضافة إلى ملفات أخرى تحتوي على معلومات مهمة حول DevvStream وSouthern وأطراف أخرى في المعاملة المقترحة، دون مقابل من خلال الموقع الإلكتروني الذي تديره هيئة الأوراق المالية والبورصات على www.sec.gov. ستكون نسخ المستندات المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من قبل DevvStream متاحة مجانًا ضمن علامة التبويب "الشؤون المالية" على صفحة "علاقات المستثمرين" على موقع DevvStream الإلكتروني على www.devvstream.com/investors/ أو عن طريق التواصل مع قسم علاقات المستثمرين في DevvStream على ir@devvstream.com

المشاركون في الالتماس

يمكن اعتبار DevvStream وSouthern ومديريهما المعنيين وبعض المسؤولين التنفيذيين والموظفين المعنيين مشاركين في طلب التوكيلات من مساهمي DevvStream فيما يتعلق بالمعاملة المقترحة. تتضمن المعلومات المتعلقة بالمديرين والمسؤولين التنفيذيين لشركة DevvStream بيان الوكالة الخاص بشركة DevvStream لاجتماع المساهمين السنوي لعام 2025، والذي تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 18 نوفمبر 2025، وفي مستندات أخرى تم تقديمها لاحقًا إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. سيتم تضمين معلومات إضافية بشأن المشاركين في طلبات الوكالة ووصف لمصالحهم المباشرة أو غير المباشرة، من خلال حيازات الأوراق المالية أو غير ذلك، في بيان الوكالة/نشرة الاكتتاب وغيرها من المواد ذات الصلة المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (عندما تصبح متاحة). يمكن الحصول على هذه الوثائق مجانًا من المصادر المشار إليها أعلاه.

لا يوجد عرض أو طلب

هذا البيان الصحفي هو لأغراض إعلامية فقط وليس المقصود منه ولا يشكل عرضًا للبيع أو التماس عرض لشراء أي أوراق مالية، أو التماس أي تصويت أو موافقة، ولن يكون هناك أي عرض أو التماس أو بيع للأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو التماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية من هذا القبيل. لا يجوز تقديم أي عرض للأوراق المالية إلا عن طريق نشرة اكتتاب تفي بمتطلبات القسم 10 من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة.

ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات "تطلعية" ضمن معنى القسم 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والقسم 21E من قانون البورصة والتي تنطوي على مخاطر وعدم يقين كبيرين. جميع البيانات، باستثناء الحقائق التاريخية، هي بيانات تطلعية، بما في ذلك: البيانات المتعلقة بالتوقيت المتوقع وهيكل المعاملة المقترحة؛ وقدرة الأطراف على إكمال المعاملة المقترحة مع الأخذ في الاعتبار شروط الإغلاق المختلفة؛ والفوائد المتوقعة من المعاملة المقترحة؛ والشروط القانونية والاقتصادية والتنظيمية؛ وأي افتراضات أساسية لأي مما سبق. تتعلق البيانات التطلعية بالظروف والنتائج المستقبلية والبيانات الأخرى التي لا تمثل حقائق تاريخية ويتم التعرف عليها أحيانًا من خلال الكلمات "قد" و"سوف" و"يجب" و"المحتمل" و"ينوي" و"يتوقع" و"يسعى" و"يظن" و"يقدر" و"يبالغ في التقدير" و"يقلل من التقدير" و"يعتقد" و"يخطط" و"يمكن" و"سوف" و"يتنبأ" و"يستمر" و"يستهدف" أو عكس هذه الكلمات أو المصطلحات أو التعبيرات المماثلة الأخرى التي تتعلق بتوقعات DevvStream أو Southern أو استراتيجيتها أو أولوياتها أو خططها أو نواياها. وتستند البيانات التطلعية إلى الخطط والتقديرات والتوقعات الحالية التي تخضع للمخاطر وعدم اليقين والافتراضات. في حالة تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو عدم اليقين، أو في حالة ثبوت عدم صحة الافتراضات الأساسية، فقد تختلف النتائج الفعلية بشكل كبير عن تلك المشار إليها أو المتوقعة من خلال مثل هذه البيانات التطلعية.

لا يمكننا تقديم أي ضمان بأن مثل هذه الخطط أو التقديرات أو التوقعات ستتحقق، وبالتالي، قد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن أي خطط أو تقديرات أو توقعات في مثل هذه البيانات التطلعية.

تشمل العوامل المهمة التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية بشكل مادي عن مثل هذه الخطط أو التقديرات أو التوقعات، من بين أمور أخرى: الفوائد المتوقعة من المعاملة التي تخلق قيمة للمساهمين أو الوصول إلى أسواق رأس المال؛ وإمكانية أن تكون المعاملة المقترحة أكثر تكلفة لإكمالها من المتوقع، بما في ذلك نتيجة لعوامل أو أحداث غير متوقعة؛ ووقوع أي حدث يمكن أن يؤدي إلى إنهاء أي من المستندات المتعلقة بالمعاملة المقترحة؛ وخطر أن يؤثر التقاضي للمساهمين فيما يتعلق بالمعاملة المقترحة على توقيت أو حدوث المعاملة المقترحة أو يؤدي إلى تكاليف كبيرة للدفاع والتعويض والمسؤولية؛ وعدم اليقين من الحصول على موافقات المساهمين والجهات التنظيمية، بما في ذلك موافقة المساهمين من كلا الطرفين وإدراج الأسهم العادية للشركة المدمجة في ناسداك؛ وعدم اليقين من متطلبات رأس مال DevvStream ومدرج النقد، بما في ذلك استلام DevvStream لأي تمويل ضروري؛ وقبول السوق للشركة المدمجة؛ والمخاطر المرتبطة بأعمال الشركة المدمجة، والمخاطر المتعلقة بقدرة Southern على الحصول على تخصيص سندات من هيئة تنمية المجتمع في لويزيانا لدعم منشأة تحويل الكتلة الحيوية إلى وقود الرائدة وتأمين اتفاقيات الشراء؛ والظروف الاقتصادية والمالية والقانونية والسياسية والتجارية العامة والمخاطر وعدم اليقين الأخرى بما في ذلك تلك المنصوص عليها في النموذج 10-K الخاص بشركة DevvStream للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025، المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 6 نوفمبر 2025، والتقارير اللاحقة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات والسلطات التنظيمية للأوراق المالية الكندية المتاحة على ملف DevvStream على www.sedarplus.ca.

ستتم مناقشة هذه المخاطر، بالإضافة إلى المخاطر الأخرى المرتبطة بالمعاملة المقترحة، بشكل كامل في بيان الوكالة/نشرة الاكتتاب التي سيتم تضمينها في بيان التسجيل في النموذج S-4 الذي سيتم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات فيما يتعلق بالمعاملة المقترحة. على الرغم من أن قائمة العوامل المقدمة هنا، وقائمة العوامل التي سيتم تقديمها في بيان التسجيل في النموذج S-4، تعتبر تمثيلية، إلا أنه لا ينبغي اعتبار مثل هذه القائمة بمثابة بيان كامل لجميع المخاطر والشكوك المحتملة. قد تشكل العوامل غير المدرجة عقبات إضافية كبيرة أمام تحقيق البيانات التطلعية. نحذركم من عدم الاعتماد بشكل لا مبرر له على أي من هذه البيانات التطلعية لأنها ليست ضمانات للأداء أو النتائج المستقبلية وأن الأداء والنتائج الفعلية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، نتائجنا الفعلية للعمليات والوضع المالي والسيولة، وتطوير أسواق جديدة أو قطاعات السوق التي نعمل فيها، قد تختلف جوهريًا عن تلك الواردة في أو المقترحة في البيانات التطلعية الواردة في هذه الرسالة.

أي بيانات تطلعية تسري فقط اعتبارًا من تاريخ هذه الرسالة. لا تتعهد DevvStream أو Southern بأي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية، سواء كنتيجة لمعلومات أو تطورات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. لا ينبغي اعتبار التوزيع المستقبلي لهذه الرسالة ولا التوافر المستمر لهذه الرسالة في شكل أرشيف على موقع DevvStream على www.devvstream.com/investors/ بمثابة تحديث أو إعادة تأكيد لهذه البيانات اعتبارًا من أي تاريخ مستقبلي.

حول DevvStream

DevvStream (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: DEVS) هي شركة لإدارة الكربون تركز على تطوير واستثمار وبيع الأصول البيئية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أرصدة الكربون وشهادات الطاقة المتجددة. تفضل بزيارة devvstream.com لمزيد من المعلومات.

حول Southern Energy Renewables

شركة .Southern Energy Renewables Inc هي شركة مطورة للوقود النظيف والكيماويات والمنتجات مقرها الولايات المتحدة تركز على تطوير مشاريع واسعة النطاق لتحويل الكتلة الحيوية إلى وقود. تم تصميم هذه المشاريع لإنتاج وقود الطيران المستدام سلبي الكربون والميثانول الأخضر، بدعم من احتجاز الكربون المتكامل وعزله.

تفضل بزيارة southernenergyrenew.com لمزيد من المعلومات.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة.

