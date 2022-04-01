دبي، الإمارات العربية المتحدة: الحدث الأول من نوعه الذي سيكون له آثار طويلة الأمد على صناعة المركبات التجارية، يسعد (Daimler) المركبات التجارية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (DCV MENA) أن تعلن عن حصول أول موظفتين وهما "ماندي تشان" و"ميليزا غيلروي" على رخصة قيادة شاحنة ثقيلة بعد الانتهاء من دورة تدريبية صارمة لدى مركز بالحصا للسياقة.

تنعكس مجهودات شركة (DCV MENA) في كل من التصاميم المتطورة واستخدام التقنيات الحديثة بطرق مبتكرة، بالإضافة إلى بيئة عمل تحتضن التنوع الثقافي والشمولية، بجانب الرقابة والخضوع للمساءلة وذلك للمضي قدمًا وإحداث التغيير اللازم لتطوير قطاع المركبات التجارية. تلتزم (DCV MENA) بتنمية الموارد البشرية وخلق الفرص للنمو داخل الشركة، إذ تقوم بدعم جميع الموظفين من خلال خطة تدريب وتطوير شاملة تتضمن فرصة الحصول على رخصة قيادة شاحنة ثقيلة.

لقد ذاع صيت مركز بالحصا للسياقة بفضل الاحتراف والأداء المتميز، والفكر المتطور، فضلًا عن المرافق الحديثة في المنطقة الحرة بجبل علي "جافزا"، لذلك فهو مركز السياقة المفضل لدى شركة (Daimler) المركبات التجارية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مركز بالحصا للسياقة هو المركز الأول والوحيد حتى الآن في المنطقة الحرة بجبل علي الذي يمنح النساء شهادات في قيادة الشاحنات الثقيلة.

تشكل القيم الأساسية حجر الأساس لكلتا الشركتين من خلال إعطاء الأولوية للسلامة على الطرق، وبذل قصارى الجهد لضمان القيادة الآمنة والخالية من الحوادث سواء كان ذلك من خلال التعليم، أو التدريب المكثف، أو تقييم الأداء بشكل منتظم، أو الابتكار التكنولوجي.

كما يلتزم الاثنان تمامًا بتعزيز التنوع الثقافي والشمولية في مكان العمل، مع التركيز بشكل خاص على تمكين المرأة وتعزيز فرص النمو المهني للنساء لدى صناعة يهيمن عليها الذكور، إذ تشكل النساء 20% من القوى العاملة لدى شركة (DCV MENA)، إضافة إلى وضع خطط ملموسة لدى مركز بالحصا للسياقة لتوظيف وتدريب مدربات لتعليم قيادة الشاحنات الثقيلة في عام 2022.

شهد الموقع الجديد لمركز بالحصا للسياقة في منطقة القوز مؤخرًا إقامة فعالية بحضور ممثلي الإدارة من (Daimler) المركبات التجارية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومركز بالحصا للسياقة، والمنصة الإلكترونية (RoadSafetyUAE)، وهيئة الطرق والمواصلات للاحتفال بهذه الخطوة الفارقة مع إنجازات "ماندي تشان" و"ميليزا غيلروي".

وبعد اصطحابهما لمدرب قيادة الشاحنات بمركز بالحصا لاختبار قيادة شاحنة (Mercedes- Benz) واستعراض مهاراتهما التي اكتسبوها بشق الأنفس، أعربت "ماندي تشان" عن مدى سعدتها بهذا الإنجاز قائلة: "كم نحن سعداء لحصولنا على رخصة قيادة شاحنة ثقيلة، ونشعر بالفخر اليوم بالحصول على شهادات التقدير ". وأضافت "ميليزا غيلروي": "نحن نشعر بالامتنان لهذه الفرصة العظيمة التي أتيحت لنا، ونشيد بجهود جميع المنظمات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة التي تسعى دائمًا لاتخاذ خطوات بارزة لتعزيز التوازن بين الجنسين عبر مختلف الصناعات".

صرح "أولاف بيترسن"، المدير العام للمبيعات شاحنات (Daimler) لدى (DCV MENA)، قائلاً: "في (Daimler) المركبات التجارية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نعمل باستمرار لإحداث تغيير إيجابي في جميع المجالات. نحن نحتفل اليوم بإنجازات "ماندي تشان" و"ميليزا غيلروي" في الحصول على رخصة قيادة شاحنة ثقيلة، فتلك الإنجازات تمثل نقطة البداية فقط، وسوف نسعى جاهدين لتعميم تلك التجربة لجعل قطاع صناعة المركبات التجارية من الخيارات الوظيفية الصالحة والجاذبة للنساء في الإمارات العربية المتحدة وخارجها ".

وأضاف "هاني كمال"، المدير العام لمركز بالحصا للسياقة قائلًا: "لسنوات عديدة ونحن نعمل بجد لضمان تنوع القوى العاملة مع توفير فرص متساوية للجميع، وحث النساء بشكل خاص على العمل في هذا المجال لتصبح جزءًا لا يتجزأ من هذه الصناعة التي يهيمن عليها الذكور".

واستكمل حديثه قائلًا: "تتيح لنا الشراكة البناءة مع (DCV MENA) في اتخاذ هذه الخطوة الإيجابية المهمة لدى استراتيجيتنا لتعزيز النمو المهني للموظفات حاليًا وفي المستقبل".

صرح "توماس إيدلمان"، المدير الإداري لمنصة (RoadSafetyUAE) قائلًا: "إن (Daimler) المركبات التجارية تضرب مثالًا رائعًا يحتذى به في الالتزام بالسلامة على الطرق من خلال تصميم شاحنات آمنة، حيث تضع السلامة في أولوياتها كركيزة استراتيجية للشركة، كما أيضًا تتبنى التنوع الجنساني والتكافؤ بين الجنسين؛ إذ تم تشجيع موظفتين على الحصول على رخصة قيادة شاحنة ثقيلة. تشير الدراسات إلى أن النساء أكثر تجنبًا للمخاطر من الرجال، ما يجعلهن مثاليات لقيادة الشاحنات. تظهر إحصائيات حركة شاحنات نقل البضائع أن النساء أقل عرضة للتورط في حادث مميت، وأن السائقات يسجلن أميالًا أكثر كل عام مقارنة بنظرائهن من الرجال. وبالتالي، من منظور السلامة المرورية، نود أن نرى المزيد من سائقات الشاحنات على الطرق. ومع ذلك، لا يزال عدد سائقات الشاحنات منخفضًا بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7.8%، وإسبانيا بنسبة 4%، وألمانيا بنسبة أقل من 2%، أما في الإمارات العربية المتحدة النسبة تكاد تكون معدومة. نأمل أن تؤدي هذه المبادرة من قبل (Daimler) المركبات التجارية إلى دفع المزيد من الإناث للحصول على رخصة قيادة شاحنة ثقيلة ".

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حول (Daimler) المركبات التجارية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (م.م.ح)

(Daimler) المركبات التجارية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (م.م.ح)، تُعد واحدة من بين ستة مراكز إقليمية عالمية، وتتخذ من دبي مقرًا رئيسيًا لها، وهي المسؤولة عن جميع النشاطات المتعلقة بالمركبات التجارية لشركة (Daimler) داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تتولى الشركة مسؤولية الإدارة الشاملة لمحافظ المركبات التجارية للمجموعة بالمنطقة، ويشمل ذلك الشاحنات والحافلات لدى (Mercedes-Benz) بدءًا من طراز (FUSO Canter) إلى شاحنات "أكتروس" الثقيلة من (Mercedes-Benz). ويدير المركز الإقليمي مهام المبيعات، وخدمة العملاء، وقطع الغيار لأبرز وأشهر العلامات التجارية الرائدة بما في ذلك (FUSO)، و(Mercedes-Benz)، و(Setra)، وذلك في الأسواق التالية: أفغانستان، والجزائر لشاحنات (FUSO) فقط، والبحرين، ومصر، وإيران، والعراق، والأردن، الكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وسلطنة عُمان، وباكستان، وقطر، المملكة العربية السعودية، وسوريا، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، واليمن.

شاحنات (Mercedes-Benz)

تتميز شاحنات (Mercedes-Benz) ذات النجمة الثلاثية بالفخامة، والقوة الفائقة، والموثوقية مع الكفاءة الاقتصادية، كما هي بارعة في توفير خدمة عالمية المستوى مصقولة بخبرة شاملة في مجال حلول النقل الموجهة للعملاء. سواء كان النقل لمسافات طويلة، أم لموقع البناء، أم على الطرقات الوعرة، أم النقل للتوزيع؛ فإن علامة (Mercedes-Benz) التجارية تقدم الحل المناسب لكل قطاعات الشاحنات المخصصة للمهام الخفيفة، والمتوسطة، والثقيلة.

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