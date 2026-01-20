شراكة استراتيجية متكاملة تمتد من المنجم إلى المعالجة، يقودها تكتّل صناعي، لتعزيز سلسلة توريد الصناعات الدفاعية الأميركية بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، وتمنح CRML شريك توريد طويل الأمد لاستيعاب 25% من إنتاج تانبريز من العناصر الأرضية النادرة.

أعلنت شركة كريتيكال ميتالز كورب «Critical Metals Corp.» والمدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (CRML)، وهي شركة رائدة في مجال تعدين المعادن الاستراتيجية، عن تنفيذ مذكرة شروط غير ملزمة لتأسيس مشروع مشترك بنسبة 50% / 50% («المشروع المشترك») بينها وبين شركة طارق عبد الهادي عبد الله القحطاني وإخوانه («TQB»)، وهي مجموعة صناعية عالمية متنوعة تأسست قبل 75 عامًا، ويقع مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية.

وتُحدّد مذكرة الشروط الإطار العام لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل منشأة متقدمة لمعالجة العناصر الأرضية النادرة في المملكة العربية السعودية، بما يتيح إنشاء سلسلة توريد متكاملة بالكامل من التعدين إلى المعالجة. وتتضمن الصفقة حقوق توريد طويلة الأجل لما نسبته 25% من إنتاج مركزات العناصر الأرضية النادرة من مشروع تانبريز (Tanbreez) إلى المملكة العربية السعودية، بما يدعم تأمين الإمدادات للصناعات المتقدمة، وتحول الطاقة، والصناعات المرتبطة بالدفاع في مختلف الأسواق الحليفة.

أهم بنود الصفقة

شراكة متكاملة للتوريد والمعالجة : تنفيذ مذكرة شروط تشمل حقوق التوريد، وتمويل وتطوير المشروع، وتأسيس مشروع مشترك مناصفة لإنشاء وتشغيل منشأة لمعالجة العناصر الأرضية النادرة في المملكة العربية السعودية، بما يسهم مباشرة في توسيع الطاقة العالمية لمعالجة هذه العناصر خارج الصين.

تنص الاتفاقية على تعاون الطرفين خلال الفترة القادمة لوضع اللمسات النهائية على الإطار الفني والتجاري والتنظيمي للمشروع المشترك، بما يشمل تصميم المنشأة، والجداول الزمنية للتطوير، ومواصفات المنتجات، واستراتيجية التسويق التجاري.

مع بدء عمليات التعدين في مشروع تانبريز، تتوقع CRML توريد 25% من إنتاج مركزات العناصر الأرضية النادرة إلى المشروع المشترك القائم في المملكة العربية السعودية طوال العمر التشغيلي للمنجم. سوف تتولى لجنة تطوير مشتركة وبحوكمة ثنائية، آلية الإشراف على الجوانب الهندسية والإنشائية والتشغيلية، إضافة إلى مرحلة تسويق منتجات العناصر الأرضية النادرة المُعالجة.

تمثل الشراكة خطوة استراتيجية لتوسيع وتنويع قدرات معالجة العناصر الأرضية النادرة على المستوى العالمي، والحد من هيمنة الصين على سلاسل التوريد، ووضع CRML في موقع المورّد الركيزي للأسواق الصناعية الحليفة وأسواق تحول الطاقة والأمن الوطني.

التصريحات الرسمية

وفي تعليق له، صرّح عبد الملك طارق القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة طارق عبد الهادي عبد الله القحطاني وإخوانه، قائلًا: "عقب الزيارة الرسمية الناجحة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يسعدنا الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم تركز على توسيع آفاق التعاون في تطوير المواد الحيوية". وتابع بقوله "حيث تعكس مذكرة التفاهم، قوة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والالتزام المشترك لكلا البلدين بدفع النمو الاقتصادي العالمي، وتعزيز الابتكار، وترسيخ الريادة التكنولوجية.

تُعد المواد الحيوية، المستخرجة من مناطق استراتيجية مثل غرينلاند وغيرها من الولايات الغنية بالموارد، حجر الأساس للتقنيات الحديثة في مجالات الطاقة والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والدفاع وبنى البيانات التحتية. ويُعدّ تأمين سلاسل توريد متنوّعة ومرنة لهذه المواد أمرًا أساسيًا لتحقيق التقدّم التكنولوجي على المدى الطويل.

نرى فرصة قوية للعمل عن كثب مع شركائنا في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تطوير هذه المواد ونشرها بشكل مسؤول، دعمًا لتقنيات الجيل القادم التي تعزز سلاسل التوريد، وتدعم الابتكار، وتحسّن جودة الحياة على مستوى العالم.

يأتي هذا الاتفاق كخطوة استراتيجية لتعميق الشراكة الصناعية السعودية–الأمريكية، وبما يدعم أهداف التحول الاقتصادي للمملكة ويعزز بناء سلاسل قيمة عالمية قادرة على المنافسة مع شركاء دوليين محل ثقة.

من جانبه علّق توني سيج، رئيس مجلس إدارة شركة كريتيكال ميتالز كورب (Critical Metals Corp.)، بقوله: يُعد هذا الاتفاق نقلة نوعية لشركة كريتيكال ميتالز كورب؛ بفضل الشراكة مع مجموعة صناعية سعودية رائدة وتأمين ترتيبات توريد طويلة الأجل تغطي كامل إنتاج مشروع تانبريز، لاستهداف الوصول إلى التزام إنتاجي كامل بنسبة 100% كما أسهم بشكل فعال في تقليص المخاطر التجارية لمسار المشروع من المنجم إلى السوق." وتابع بقوله "إن إنشاء منصة معالجة متكاملة في المملكة العربية السعودية لا يقتصر على تنويع الطاقة العالمية لمعالجة العناصر الأرضية النادرة خارج الصين فحسب، بل يسهم أيضًا في تعزيز أمن سلاسل التوريد للدول الحليفة في أوروبا والشرق الأوسط وخارجهما. تضع هذه الصفقة CRML في موقع المورّد الأساسي للمعادن الحيوية التي تدعم التصنيع المتقدم وتقنيات تحوّل الطاقة وتطبيقات الأمن الوطني لسنوات طويلة قادمة".

لمحة عن شركة طارق عبد الهادي عبد الله القحطاني وإخوانه

تتمتع شركة طارق عبد الهادي عبد الله القحطاني وإخوانه (TQB) بمكانة قيادية كمجموعة صناعية واستثمارية سعودية، مع خبرات واسعة ومتعددة القطاعات في التصنيع المتقدم والطاقة والبنية التحتية والمواد الاستراتيجية. وبفضل سجل حافل في تطوير وتمويل وتشغيل الأصول الصناعية واسعة النطاق، تضيف TQB قدرات تقنية وتشغيلية وتجارية عميقة إلى منصات المعالجة المعقّدة ذات القيمة المضافة. ومع تسارع الطلب العالمي على المواد الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، تبرز TQB بموقع فريد يؤهلها لتكون ركيزة أساسية في ترسيخ سلاسل معالجة وتوريد آمنة وعالية القيمة في منطقة الشرق الأوسط، بما يدعم الأسواق الصناعية الحليفة، وتقنيات تحوّل الطاقة، ومتطلبات الأمن الوطني.

لمحة عن كريتيكال ميتالز كورب

تُعد شركة كريتيكال ميتالز كورب (NASDAQ: CRML) من الشركات الرائدة في تطوير مشاريع التعدين، تركز على المعادن والفلزات الحيوية، حيث تعمل على إنتاج منتجات استراتيجية تُعد أساسية لعمليات الكهربة وتقنيات الجيل القادم في أوروبا ولدى شركائها في العالم الغربي. يُعتبر مشروع تانبريز المشروع الرئيسي للشركة، وأحد أضخم رواسب العناصر الأرضية النادرة عالميًا، ويقع في جنوب غرينلاند. من المتوقع أن يتمتع الموقع بإمكانية وصول مباشرة إلى ممرات النقل الحيوية، لا سيما في ظل توفر بنية شحن مباشر على مدار العام عبر فيوردات (ممرات مياه عميقة) مرتبطة بالمحيط الأطلسي الشمالي.

ومن بين الأصول الرئيسة الأخرى مشروع فولفسبيرغ لليثيوم (Wolfsberg Lithium Project)، الواقع في إقليم كيرنتن على بُعد 270 كيلومترًا جنوب فيينا، النمسا. حي ثيُصنَّف مشروع فولفسبيرغ لليثيوم كأول منجم مرخّص بالكامل في أوروبا، ويقع في موقع استراتيجي يتمتع ببنية تحتية متطورة للنقل البري والسكك الحديدية، مع توقعات بأن يصبح المنتج الرئيسي التالي لمنتجات الليثيوم الحيوية في أوروبا. بفضل ترتيبات التوريد والشراكات في المراحل اللاحقة، يتمتع مشروع فولفسبيرغ بمكانة قوية تؤهله ليكون أصلًا استراتيجيًا ذا قيمة ضمن محفظة متنامية للمعادن الحرجة جيوسياسيًا. مع امتلاكها محفظة أصول استراتيجية متكاملة، تُعدّ كريتيكال ميتالز كورب مورّدًا يعتمد عليه للمعادن الحيوية الداعمة للدفاع، وتحول الطاقة النظيفة، وتقنيات الجيل التالي في الأسواق الغربية

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.criticalmetalscorp.com/.

شركة كريتيكال ميتالز كورب

علاقات المستثمرين: ir@criticalmetalscorp.com

للتواصل إعلاميا: pr@criticalmetalscorp.com

