شركة كوهيزيتي Cohesity تحقق قفزة نوعية لتصبح الرائد العالمي في مجال حماية البيانات، بقاعدة عملاء تضم أكثر من 12,000 مؤسسة حول العالم، مما أتاح لها حماية مئات إكسابايت من البيانات.

تحقق قفزة نوعية لتصبح الرائد العالمي في مجال حماية البيانات، بقاعدة عملاء تضم أكثر من 12,000 مؤسسة حول العالم، مما أتاح لها حماية مئات إكسابايت من البيانات. تقدم كوهيزيتي Cohesity واحدة من أوسع وأعمق حلول حماية البيانات في القطاع، تتضمن تطبيقات أمن بيانات وفق نموذج الثقة المعدومة، وتحليلات متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي .

واحدة من أوسع وأعمق حلول حماية البيانات في القطاع، تتضمن تطبيقات أمن بيانات وفق نموذج الثقة المعدومة، وتحليلات متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تؤكد شركة كوهيزيتي Cohesity التزامها بسياسة "عدم ترك أي عميل خلف الركب"، مع ضمان استفادة جميع عملائها وعملاء شركة فيريتاس من القدرات الموسعة في مجالات الحوسبة السحابية، والأمن، والذكاء الاصطناعي.

التزامها بسياسة "عدم ترك أي عميل خلف الركب"، مع ضمان استفادة جميع عملائها وعملاء شركة فيريتاس من القدرات الموسعة في مجالات الحوسبة السحابية، والأمن، والذكاء الاصطناعي. أصبحت شركة كوهيزيتي Cohesity أسرع شركة في مجال حماية البيانات تتجاوز إيراداتها السنوية حاجز المليار ونصف مليار دولار.

أسرع شركة في مجال حماية البيانات تتجاوز إيراداتها السنوية حاجز المليار ونصف مليار دولار. تم تمويل عملية الاندماج من خلال جولة تمويل من الفئة أتش بقيادة شركة هافيلي إنفستمنتس، بالإضافة إلى تسهيل قرض آجل من الفئة ب تم ترتيبه من جي بي موغان.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة كوهيزيتي Cohesity، الرائدة في مجال أمن البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن اكتمال اندماجها مع لشركة فيريتاس، لتدشن حقبة جديدة في عالم حماية البيانات، لتصبح شركة كوهيزيتي Cohesity بهذه الخطوة أكبر مزود لبرامج حماية البيانات عالمياً من حيث حصة السوق، حيث تخدم الآن أكثر من 12,000 عميل، بما في ذلك 85 من الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 100 وما يقارب 70% من شركات غلوبال 500، مع حماية مئات الإكسابايت من بيانات العالم.

يمكّن هذا الاندماج الاستراتيجي شركة كوهيزيتي Cohesity من تقديم أوسع دعم لأعباء العمل، مدعوماً بإحدى أكبر شبكات الشركاء في قطاع حماية البيانات، ويمثل علامة فارقة تعزز ريادة الشركة وتفتح آفاقاً جديدة لمستقبل أمن البيانات.

كما تصبح كوهيزيتي Cohesity بهذا أسرع شركة لحماية البيانات تتجاوز إيراداتها حاجز المليار ونصف مليار دولار، وذلك خلال 11 عاماً فقط منذ تأسيسها؛ فوفقا للأداء المالي للسنة المالية المنتهية في يوليو 2024، سجّلت الشركة إيرادات تجاوزت 1.7 مليار دولار، مع إيرادات متكررة سنوية (ARR) بلغت 1.5 مليار دولار، كما أظهرت قوة استثنائية في الكفاءة التشغيلية بهامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بلغ 28%.

في هذا السياق، صرّح سانجاي بونين، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كوهيزيتي Cohesityقائلا:" يمثل هذا الإنجاز محطة فارقة في تاريخ شركتنا الممتد على مدار 11 عاما، والتي تتمحور مهمتها حول حماية وتأمين البيانات وتوفير رؤى وتحليلات قيّمة على مستوى العالم، فمن خلال دمج بنية كوهيزيتي Cohesity القابلة للتوسع، وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة، وقدرات الأمن الشامل، إلى جانب دعم فيريتاس الموسّع لأعباء العمل وبصمتها العالمية الواسعة، سيتمكن عملاؤنا وشركاؤنا من الحصول على قيمة أكبر غير مسبوقة من بياناتهم."

وأضاف: " كما وعدنا دائماً، نحن ملتزمون بـ'عدم ترك أي عميل خلف الركب'، حيث سنستمر في دعم المنتجات الحالية لكلا الشركتين لسنوات قادمة، ومع انطلاق هذا الفصل الجديد، سنعمل على قيادة الابتكارات الرائدة في مجال المرونة السيبرانية، لنضمن أن نكون الخيار الأبرز عالمياً لأمن البيانات، مع تقديم قدرات استثنائية مدعومة بالذكاء الاصطناعي."

ومن جانبه، أعرب جينسن هوانج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نفيديا إي آي إنتربرايز، عن تهانيه لشركة كوهيزيتي Cohesity على نجاحها في إتمام عملية الاستحواذ على فيريتاس، قائلاً:"يسعدنا في إنفيديا أن نكون شريكاً استراتيجياً لـ كوهيزيتي Cohesity في تطوير منتجاتها المبتكرة للذكاء الاصطناعي التوليدي، المبنية على منصة NVIDIA Enterprise AI."

وأضاف هوانج قائلا:" تمثل حلول كوهيزيتي Cohesity في مجال النسخ الاحتياطي وحماية البيانات مورداً استراتيجياً هائلاً، حيث تُعد البيانات التي تديرها بمثابة منجم ذهبي للقيمة التجارية، ومن خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن للعملاء تحويل هذه البيانات إلى فرص هائلة تعزز الكفاءة والابتكار."

استنادا إلى محلل القطاع والبيانات الداخلية

وصرّح دانييل نيومان، الرئيس التنفيذي لمجموعة فوتوروم: قائلا:" إن الجمع بين شركتي كوهيزيتي Cohesity وفيريتاس - يعد أكبر صفقة في مجال حماية البيانات حتى الآن - وذلك لمعالجة الحاجة المتزايدة في السوق للوصول إلى ما هو أبعد من النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات، والتعامل مع القضايا المتعلقة بأمن البيانات والرؤى التحليلية من أجل مرونة سيبرانية أكثر قوة".

وأضاف قائلا:"مع هذه الصفقة، تمتلك كوهيزيتي Cohesity الآن دعماً واسعاً لأعباء العمل، مدعومة بقدرات ذا مستوى عالمي في مجال الأمن والتحليلات، بالإضافة إلى حضورها الكبير ومنظومتها الشاملة التي تضم مزودي الخدمات، وتجار القيمة المضافة VARs، وشركاء التكامل، ومصنعي المعدات الأصلية، إضافة المكانة المميزة التي تمتلكها كوهيزيتي Cohesity عند تقاطع السحابة المتعددة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وهو ما يمنحها مسار نمو طموح بقيادة سانجاي الخبير المتمرس."

اختتم نيومان حديثه قائلا: "نعتقد أنه مع توسع كوهيزيتي Cohesity ستصبح لاعباً رئيسياً إلى بعد مستوى من حماية البيانات التقليدية، لتساعد مديري المعلومات العالميين على استغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي وتحويل البيانات التنظيمية إلى مصدر للميزة التنافسية."

عصر جديد في حماية بيانات العالم: فرص غير مسبوقة للعملاء والشركاء من خلال هذا الدمج الاستراتيجي

يوفر الدمج بين كوهيزيتي Cohesity وحلول حماية البيانات المتقدمة من فيريتاس المزايا التالية:

● ابتكارات وقدرات رائدة في القطاع: ستقدم الشركة المدمجة حلولاً متطورة تجمع بين أمان البيانات وإدارتها على نطاق السحابة، معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء التوليدي، تشمل هذه الحلول رؤى تحليلية عميقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وواجهة إدارة مبسطة وسهلة الاستخدام، إلى جانب منظومة شاملة لحماية البيانات عبر بيئات متعددة السحابة، وبفضل هذا الدمج الاستراتيجي، أصبحت كوهيزيتي Cohesity الآن قادرة على دعم أوسع مجموعة من أعباء العمل، مستندة إلى بنية حديثة فائقة القابلية للتوسع.

● راحة بال مضمونة لاستثمارات العملاء الحاليين: تلتزم كوهيزيتي Cohesity، على مدى السنوات المقبلة، بمواصلة الاستثمار في تطوير خارطة الطريق والاستراتيجية الخاصة بجميع المنتجات المدمجة ضمن المحفظة الجديدة المشتركة، يشمل هذا الالتزام الحفاظ على الابتكار وتقديم الدعم لكل من منتجات وخدمات كوهيزيتي Cohesity الحالية، بالإضافة إلى حلول فيريتاس المدمجة، بما في ذلك Veritas NetBackup وأجهزة Veritas NetBackup وعروض حماية البيانات Veritas Alta.

● نطاق عالمي ودعم عال: مع صافي نقاط الترويج (NPS) عال وبصمة إيجابية عند العملاء، الأمرالذي يثبت رضا العملاء وثقتهم، تعتمد كوهيزيتي Cohesity نموذج دعم متكامل يعمل بنظام "تتبع الشمس"، الذي يضمن استمرارية تقديم المساعدة على مدار الساعة وفي جميع المناطق، وتلتزم كوهيزيتي Cohesity بتمكين الشركات من تحقيق النجاح من خلال تقديم تجربة دعم عملاء متميزة، تركز على تلبية احتياجاتهم باستمرار وضمان تحقيق نتائج إيجابية تعزز كفاءتهم ومرونتهم التشغيلية.

● قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة: تقدم كوهيزيتي Cohesity قدرات ذكاء اصطناعي مبتكرة وحاصلة على براءة اختراع، والتي تُعد الأولى من نوعها في السوق، مما يوفر للعملاء مزايا هائلة في إدارة البيانات وحمايتها وتعزيز مرونتها، حيث تساعد هذه التقنيات المتطورة الشركات على اكتساب رؤى عميقة ومؤثرة، تمكّنها من تحويل البيانات إلى قيمة استراتيجية حقيقية على مستوى المؤسسة بأكملها.

● منظومة قوية للشركاء: تجمع الشركة المدمجة بين واحد من أكبر وأقوى أنظمة الشركاء في القطاع، والذي يشمل مجموعة واسعة من الأطراف الفاعلة، حيث يمتد هذا النظام ليشمل مزودي الخدمات السحابية، والمتخصصين في مجال الأمن السيبراني، وموردي القيمة المضافة، ومُدمجي الأنظمة، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات المدارة، وشركاء النظام البيئي للتكنولوجيا، وشركاء التوزيع، ومصنعي الأجهزة الأصلية.

تستهدف كوهيزيتي Cohesity إجمالي سوق متاح (TAM) بقيمة تصل إلى 40 مليار دولار أمريكي أو أكثر، يشمل هذا الرقم سوق برامج نسخ البيانات وحمايتها، والتي يتوقع حسب أن تصل مبيعاتها للموردين إلى حوالي 12.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وفقاً لتوقعات IDC، ومن خلال توسيع نطاق طرح المنتجات في السوق، وتعزيز رقعتها الجغرافية، والاستفادة من مواردها القوية في البحث والتطوير، ستتمكن الشركة المدمجة من تسريع عملية تبني العملاء الجدد، وتساعد نشر الحلول المبتكرة في قطاع أمن البيانات وإدارتها الذي يشهد نمواً سريعاً، تقدر صفقة قيمة الشركة المدمجة بأكثر من 7 مليارات دولار أمريكي.

تفاصيل الصفقة والمستشارون:



تلقت الشركة المدمجة دعما كبيا من مجموعة من المستثمرين البارزين، بما في ذلك Softbank Vision Fund I، وSequoia Capital، وWing Venture Capital، وPremji Invest، وMadrona، كما تُعدّ مجموعة كارلايل (The Carlyle Group) واحدة من أكبر المساهمين في الشركة المدمجة، حيث قادت جولة التمويل من السلسلة G.

تم تمويل الصفقة من خلال جولة استثمارية من الفئة إتش بقيادة شركة هافيلي إنفستمنتس، التي قدمت غالبية الأسهم في الصفقة، وأصبحت الآن واحدة من أكبر المساهمين في كوهيزيتي Cohesity ، كما كانت Coatue مستثمراً رئيسياً في نفس الجولة، إذ يضمن هذا الدعم القوي من المستثمرين الموارد المالية والتشغيلية الضرورية لدفع نمو الشركة المستدام، وتعزيز حضورها العالمي، ودفع الابتكار المستمر في تطوير المنتجات.

في هذا السياق، قال بريان شيث، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة هافيلي إنفستمنتس: "نحن فخورون بقيادة أحدث جولة استثمارية لشركة كوهيزيتي Cohesity لتمويل هذه الصفقة التحويلية، يخلق هذا الدمج قوة دافعة جديدة في مجال حماية البيانات والمرونة السيبرانية، ونحن واثقون أن الحجم الناتج والموارد المجمعة ستسهم في تسريع الابتكار في المنتجات، وتوسيع نطاق ريادة كوهيزيتي Cohesity في هذا القطاع المتطور، أتطلع إلى خدمة مجلس إدارة كوهيزيتي Cohesity والعمل عن كثب مع سانجاي وفريق الإدارة، والارتقاء بأعمال كوهيزيتي Cohesity إلى مستويات جديدة من النجاح والابتكار."

عملت شركة جي بي مورجان سيكيوريتيز المحدودة كمستشار مالي حصري لشركة كوهيزيتي Cohesity في مجال عمليات الدمج والاستحواذ، كما قام بنك جي بي مورجان تشيس المحدودة بترتيب التمويل اللازم للصفقة وتعهد بها، ومن الجانب القانوني، عملت شركة سيمبسون ثاتشر آند بارتليت إل إل بي، وشركة جوندرسون ديتمر إل إل بي كمستشارين قانونيين أساسيين لشركة كوهيزيتي Cohesity، ومن الجانب المالي، قامت شركة جوجنهايم سيكيوريتيز ومورجان ستانلي آند كو بتقديم المشورة المالية لشركة فيريتاس، بينما قدمت شركة مورجان ستانلي المشورة لشركة فيريتاس أيضاً بشأن الصفقة، أما فيما يخص الجوانب القانونية لشركة فيريتاس، فقد عملت شركات ألستون آند بيرد إل إل بي ولاثام آند واتكينز إل إل بي وواتشتيل وليبتون وروزن آند كاتز كمستشارين قانونيين أساسيين في هذه الصفقة.

توقعات IDC العالمية لبرامج نسخ البيانات وحمايتها، عبر أداة الاستعلام عبر الإنترنت من IDC، مُحدّثة في 14 نوفمبر 20242024

نبذة عن كوهيزيتي Cohesity

تعد كوهيزيتي Cohesity الذي يقع مقرها الرئيسي للشركة في سان خوسيه، كاليفورنيا، مع مكاتب في جميع أنحاء شركة رائدة في مجال أمن البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تقدم خدماتها لأكثر من 12000 مؤسسة، من ضمنها أكثر من 85 شركة من الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 100 ونحو 70% من شركات غلوبال 500، تعتمد جميعها على حلول كوهيزيتي Cohesity لتعزيز مرونتهم السيبرانية مع توفير رؤى تحليلية متقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) على كميات هائلة من البيانات، تعمل حلول الشركة الناتجة عن دمج كوهيزيتي Cohesity وأعمال حماية البيانات المؤسسية التابعة لـ فيريتاس، على تعزيز قدرتها على تأمين وحماية البيانات في مختلف البيئات: من داخل المؤسسة، وفي السحابة وعلى الحافة، بدعم من شركاء استراتيجيين مثل إنفيديا وآي بي إم، وإتش بي إي، وسيسكو، وإي دبليو أس، وجوجل وكلاود، تواصل كوهيزيتي Cohesity توسيع نطاق تأثيرها في القطاع.

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