دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع "تشاينا تيليكوم جلوبال China Telecom Global" (CTG)، إحدى أكبر شركات الاتصالات العالمية من الفئة الأولى، والمعروفة ببنيتها التحتية الكبيرة والمتطورة ودورها المحوري في تطوير الربط الدولي وقيادة الابتكار التقني في أسواق اتصالات متقدّمة حول العالم.

ويُجسّد توقيع هذه الاتفاقية محطةً بارزة في مسيرة إدخال تقنيات اتصالات عالمية المستوى إلى السوق الإماراتي. وتحدّد مذكرة تفاهم الشراكة الاستراتيجية مجالات التعاون بين الجانبين في حزمة من القطاعات التقنية المتطورة، تشمل الخدمات المرئية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحلول المركبات المتصلة والشبكات ذاتية الإدارة والخدمات الصوتية وحلول التجوال الدولي المتقدّمة، إلى جانب تكنولوجيا شرائح الاتصال الرقمية e-SIM وخدمات e-SIM المدمجة للسفر وإمكانات الاتصال عبر البطاقات الإلكترونية SIM المدمجة للأجهزة الذكية، حيث ستتمحور هذه الشراكة حول تفعيل تقنيات تسهم في إثراء تجربة العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن أنها ستُرسي أسس تعاون مستقبلي أوسع نطاقاً خلال المرحلة المقبلة.

وبهذه المناسبة، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي من "دو": "تعكس هذه الشراكة المبرمة مع CTG، التزامنا بترسيخ حضور الابتكار العالمي في السوق الإماراتية من خلال تطوير حلول مشتركة تُلبّي أولويات عملائنا واحتياجات التحوّل الوطني، وتنسجم تماماً مع رؤية الإمارات في قيادة منظومة ’المدن الذكية‘ على المستوى العالمي. وفي الوقت الذي نسعى فيه إلى إبرام المزيد من الشراكات والتحالفات الاستراتيجية التي تدعم قدرتنا على إيصال أحدث خدمات الاتصالات إلى عملائنا، فإن هذه الشراكة ستعزّز بلا شك من مساهمتنا في تحقيق مستهدفات الأجندة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وستتمثّل مجالات هذه الشراكة المبرمة بين الجانبين في أربعة محاور تقنية رئيسية، وهي خدمات المرئيات المتقدّمة التي تعتمد الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتحويل المقاطع المرئية إلى معلومات تشغيلية قابلة للاستثمار في قطاعات متعددة، وتقنيات المركبات المتصلة التي توفّر اتصالاً ذكياً للسيارات وتكامل خدمات "انترنت الأشياء IoT" مع أنظمة المركبات وحلول الشبكات الذاتية الإدارة القائمة على الذكاء الاصطناعي لإدارة استهلاك موارد الشبكة بكفاءة استثنائية، إلى جانب التعاون في حزمة من خدمات الأمان الرقمي المتقدمة التي تشمل التحسين الذكي لخدمات التجوال الدولي، وتطوير التجارب الصوتية وتوفير شرائح اتصال رقمية e-SIM مخصصة للسفر، بما يضمن اتصالاً سلساً في بيئات رقمية متعددة تستهدف المسافرين واحتياجاتهم التشغيلية الفورية.

ومن جهته، قال زيو دونغ، المدير العام لشركة "تشاينا تيليكوم جلوبال China Telecom Global" في إفريقيا والشرق الأوسط: "تتيح لنا هذه الشراكة التي نفخر بها مع ’دو‘، تطويع خبراتنا التقنية العالمية في خدمة مسار التحول الرقمي في دولة الإمارات. ومن خلال المزج بين قدراتنا المتقدمة في بنى الشبكات الذكية وخبرات ’دو‘ الواسعة وفهمها المتعمق لطبيعة السوق المحلية واحتياجات العملاء، فإننا نتطلع إلى تقديم حلول اتصالات مبتكرة تعزز منظومة المدن الذكية، وتعيد صياغة نماذج الربط الرقمي لتمنح ملايين المستخدمين تجارب اتصال أكثر سلاسة وكفاءة واستعداداً للمستقبل".

هذا وتتمتع "تشاينا تيليكوم جلوبال China Telecom Global" بسجلٍ حافل من الإنجازات في مجالات البنى التحتية للاتصالات والتقنيات الناشئة، ما يجعلها شريكاً مثالياً لدعم مسار “دو” في تعزيز التحوّل الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الشراكة في وقتٍ تُرسّخ فيه دولة الإمارات مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا الرقمية، فيما يؤكّد الجانبان التزامهما باستكشاف حلول مبتكرة وإطلاق خدمات اتصالات جديدة تُسهم في تسريع عجلة التحوّل الرقمي في الدولة وتعزيز ريادتها في مجال بناء اقتصاد رقمي مستدام.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات عن "دو": www.du.ae

نبذة عن "تشاينا تيليكوم جلوبال China Telecom Global"

تمتلكCTG المصنّفة ضمن الفئة الأولى عالمياً في خدمات الاتصالات، خبرةً راسخة في البنى التحتية المتقدّمة وتقنيات الربط والابتكار، حيث تأسس أول مكتب دولي للشركة في الخارج في العام 2000، قبل أن تُطلق ذراعها العالمية المستقلة "China Telecom Global Limited" في العام 2012، وتتخذ من هونغ كونغ، المنطقة الإدارية الخاصة (HKSAR) مقراً رئيسياً لها.

تتوزع مكاتب الشركة وفروعها اليوم في 53 دولةً ومنطقةً حول العالم، مقدّمةً حلولاً متكاملةً عالية الجودة في قطاع خدمات المعلومات والاتصالات، تستهدف مشغّلي الاتصالات الدوليين والشركات متعددة الجنسيات، والعملاء الأفراد في أسواق عالمية متنوّعة. وتمزج الشركة بين شبكاتها الواسعة وقدراتها التقنية المتقدّمة، لتوفير خدمات اتصال عابرة للحدود تتسم بالكفاءة والذكاء والموثوقية، مما يجعلها شريكاً بارزاً للمؤسسات التي تتطلّع لقيادة مستقبل الاتصال الرقمي.

