دبي ، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مجموعة CFI المالية، الوسيط الرائد في خدمات التداول الإلكتروني في المنطقة، عن إطلاق التداول على أكثر من 40 سهمًا محليًا مدرجًا في سوق دبي المالي (DFM)، في خطوة استراتيجية تمثّل إنجازًا هامًا ضمن توسّعها في أسواق رأس المال الإقليمية، وتتيح لعملائها وصولًا آمنًا ومنظّمًا إلى أحد أبرز أسواق المال في دولة الإمارات.

ومن خلال هذه الخطوة، تواصل CFI التزامها بتمكين المستثمرين عبر تسهيل الوصول إلى الأسواق، وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية المنظّمة، لتشمل مجموعة مختارة من الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، عبر قطاعات رئيسية مثل العقارات، والخدمات المصرفية، والخدمات اللوجستية، والاتصالات، والمرافق، وغيرها.

ومن خلال تبسيط الوصول والتداول على الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، تتيح CFI لشريحة أوسع من المستثمرين الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها اقتصاد دولة الإمارات، إلى جانب الوصول إلى خيارات استثمارية متنوعة.

وفي تعليقه على هذا الإطلاق، قال زياد ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة CFI المالية: "لا تمثّل هذه الخطوة مجرد إطلاق خدمة جديدة، بل محطة فارقة للمستثمرين في دولة الإمارات. ومن موقعنا في CFI، نجدد التزامنا بتقديم تجربة تداول ترتكز على سهولة الوصول، والشفافية، والابتكار، بما يمكّن عملاءنا من الاستثمار في فرص النمو في المنطقة بشكل مباشر عبر سوق دبي المالي."

وقال خليفة ربّاع، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي: «تمثل إتاحة الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي عبر منصة CFI خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الوصول إلى أسواق رأس المال في الدولة عبر قنوات آمنة ومنظّمة. كما يُسهم تعزيز الربط مع المنصات المرخصة في دعم مستويات المشاركة في السوق، بما ينسجم مع جهود سوق دبي المالي المتواصلة لتعزيز سهولة الوصول والسيولة والارتقاء بتجربة المستثمرين بشكل عام.»

وتُتاح أسهم سوق دبي المالي على منصة CFI من خلال شركة بي اتش إم كابيتال للخدمات المالية ش.م.ع عبر خدمة التداول المباشر، بما يضمن تجربة تداول سلسة ومُنظمة بالكامل للمستثمرين ضمن إطار رقابي معتمد.

ومع استمرار دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي، تواصل CFI تركيزها على تطوير مسارات تربط المستثمرين بالفرص، من خلال نموذج يرتكز على الشفافية، والتكنولوجيا، والثقة.

نبذة عن مجموعة CFI:

تأسست مجموعة CFI في العام 1998 وهي اليوم من أبرز مزوّدي خدمات التداول والاستثمار الإلكتروني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بخبرة تتجاوز 25 عامًا. وتعمل المجموعة من عدّة مدن رئيسية مثل لندن، أبوظبي، دبي، كيب تاون، باكو، بيروت، عمّان، القاهرة وبوغوتا، وتوفر وصولاً سهلاً إلى الأسواق المحلية والعالمية على حدّ سواء. وتقدّم CFI خيارات تداول متنوعة تشمل الأسهم، العملات، السلع، وغيرها، كما تتيح للعملاء شروط تداول استثنائية تشمل فروقات سعرية تبدأ من صفر نقطة، والتداول بدون عمولات، وتنفيذ سريع للغاية.

ومن خلال تقديم حلول متطورة وسهلة الاستخدام للمتداولين على اختلاف مستوياتهم، تساهم CFI في تعزيز الوعي المالي عبر محتوى تعليمي متعدد اللغات، كما تسعى إلى تحقيق التميّز من خلال شراكات مع مؤسسات عالمية ومحلية رائدة مثل نادي إيه سي ميلان، وفيبا وصل، وفريق MI Cape Town، بالإضافة إلى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. وبتعاونها مع السير لويس هاميلتون، بطل العالم لسبع مرات في سباقات الفورمولا 1، وأسطورة التنس ماريا شارابوفا، كسفيرين عالميين للعلامة التجارية، تؤكد CFI التزامها المشترك بالابتكار، والأداء، والنجاح، ودعم المبادرات الثقافية والمجتمعية حول العالم.

نبذة عن سوق دبي المالي

تأسّس سوق دبي المالي (DFM) كمؤسسة عامة ذات صفة اعتبارية مستقلة، وهو سوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة، وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى، محلية أو غير محلية، يقبلها السوق. بدأ سوق دبي المالي عملياته في 26 مارس 2000، وبعد طرحه العام الأولي في نوفمبر 2006 من خلال عرض 1.6 مليار سهم، وهو ما يمثل نسبة 20% من رأسماله المدفوع بقيمة 8 مليارات درهم، أصبح سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة، وأدرجت أسهمه في 7 مارس 2007 برمز التداول (DFM). واعتباراً من نفس العام، أصبح أول سوق متوافق مع الشريعة الإسلامية على مستوى العالم. وتمتلك حكومة دبي نسبة 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام، وتمثل الحكومة في هذه الحصّة شركة بورصة دبي المحدودة.

