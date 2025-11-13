دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "نيوباي"، المزود الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال المدفوعات الرقمية وحلول التجار، عن دخولها في شراكة استراتيجية مع Biz2X، منصة التكنولوجيا المالية العالمية التي تدعم توفير قروضٍ بأكثر من 32 مليار دولار أمريكي للشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم، من خلال تقنيتها القائمة على الذكاء الاصطناعي. ويمثل هذا التعاون إنجازًا هامًا في سياق أهداف نيوباي الرامية إلى توفير تمويل مدمج للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وستقوم هذه الشراكة على تأسيس سوق للمقرضين والمقترضين، من خلال دمج محرك الإقراض المتطور المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Biz2X في منظومة نيوباي للتجار، ما يتيح اتخاذ قرارات توفير الائتمان في الوقت الفعلي، وتوفير تمويل مخصص، وصرف القروض بشكل سريع، وكل ذلك مدمج مباشرة في منصة نيوباي.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال فيبور مندادا، الرئيس التنفيذي لشركة نيوباي: "تلتزم نيوباي ببناء منظومة مالية مزدهرة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. وتتيح لنا هذه الشراكة مع Biz2X تطوير كيفية حصول الشركات الصغيرة على رأس المال، ما يجعل الإقراض أسرع وأذكى وأكثر شمولاً. ونحن نهدف من خلال دمج بيانات معاملاتنا مع قدرات الذكاء الاصطناعي التي توفرها Biz2X، إلى تبسيط رحلة الإقراض لكل من التجار والمقرضين، وتحسين بيئة المدفوعات في جميع أنحاء الإمارات."

هذا وسيتمكن المُقرضون على منصة نيوباي من الوصول إلى قاعدة مُوثّقة وسريعة التوسع من تجار الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع سجلّ معاملات غنيّ لكلٍّ منهم يُعزّز جدارته الائتمانية. ويسهم دمج تقنية الذكاء الاصطناعي من Biz2X بخفض تكاليف الحصول على التمويل بشكل كبير من خلال التأهيل المُسبق للشركات، وتسريع صرف القروض من أسابيع إلى أيام فقط.

وبفضل هذه الشراكة، يستفيد تجار منظومة نيوباي من تجربة تمويل سلسة مدعومة بتسجيل رقمي، مع إمكانية الموافقة على القروض في غضون 48 ساعة فقط. ويضمن محرك Biz2X AI المدمج حصول كل تاجر على عروض تمويل مصممة خصيصًا بما يناسب تدفقاته النقدية ودورة مبيعاته. وعلاوة على ذلك، تتميز خيارات السداد بالمرونة كما أنها تتوافق مع أداء الأعمال.

من جانبه، قال روهيت أرورا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Biz2X: "نحن سعداء للغاية بالتعاون مع نيوباي لإعادة صياغة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. كما أننا نهدف إلى تسهيل حصول الشركات الصغيرة على الائتمان على مستوى عالمي. وستُمكّن منصتنا المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي تجار نيوباي من الوصول إلى رأس المال بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ما يُساعدهم على التوسع بثقة. وسوف نتمكن معًا من بناء مستقبلٍ ماليٍ أكثر ذكاءً وشمولًا للشركات الصغيرة والمتوسطة."

وتعزز هذه الشراكة مكانة نيوباي كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، فضلاً عن أنها تساهم بدفع عجلة الابتكار في مجال التمويل المدمج وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النجاح في مشهد اقتصادي ديناميكي.

نبذة عن نيوباي

نيوباي هي منصة المدفوعات الرقمية المفضلة في المنطقة. تقدم نيوباي خدمات رائدة في السوق لجذب التجار، وحلول معالجة المدفوعات، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة مثل المحافظ المتكاملة، والحلول القائمة على البرمجيات كخدمة (SaaS)، وخدمات الدفع الآجل أو اشتر الآن وادفع لاحقاً (BNPL)، وتحليلات البيانات، وغيرها. وتعد المنصة رائدة في ابتكارات رئيسية في مجال المدفوعات في المنطقة، مع إجمالي حجم مدفوعات سنوية معالجة يتجاوز 30 مليار دولار أمريكي.

لمعرفة المزيد حول الطريقة التي تضيف بها نيوباي قيمة لعملائها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.neopay.ae

-انتهى-

#بياناتشركات