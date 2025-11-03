المنامة، مملكة البحرين : وقّع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية «BIBF» مذكرة تفاهم مع شركة برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط «PwC Middle East»، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني وبناء القدرات وتبادل المعرفة، دعمًا لرؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تطوير كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على قيادة المستقبل.

وجرى التوقيع على الاتفاقية في مقر المعهد بالمنامة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، حيث وقّع المذكرة كلٌّ من الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد «BIBF» والسيد محمد المحروس، الشريك الأول لمكتب البحرين في شركة برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط.

وتهدف هذه الشراكة إلى تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مشتركة تُعنى بتلبية احتياجات سوق العمل المتجددة ومواكبة الاتجاهات الحديثة في قطاعات الأعمال. وتشمل مجالات التعاون التحول الرقمي، والخدمات المالية، والحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، والاستدامة، وتنمية المهارات القيادية.

وفي تعليقه على توقيع المذكرة، صرّح الدكتور أحمد الشيخ قائلاً: "تعكس هذه الشراكة مع شركة برايس ووترهاوس كوبرز التزامنا المشترك بإعداد الكوادر الوطنية بالمعرفة والمهارات العملية اللازمة للنجاح في بيئة الأعمال الديناميكية والمتغيرة باستمرار. ومن خلال دمج خبرة المعهد الأكاديمية والتدريبية مع الخبرة العالمية للشركة، نسعى لتقديم حلول تعليمية مؤثرة تساهم في دفع عجلة النمو والتنافسية على المستوى الوطني."

ومن جانبه، قال السيد محمد المحروس: "نفخر بهذه الشراكة الاستراتيجية مع معهد «BIBF»، والتي ستسهم في تطوير برامج تدريبية مبتكرة تعزز التميز المهني وتدعم رؤية البحرين نحو نمو اقتصادي مستدام."

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية المستمرة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات العالمية الرائدة، بما يسهم في رفع جودة التعليم والتدريب وتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.

نبذة عن معهد BIBF

تأسس معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) في عام 1981 تحت مظلة مصرف البحرين المركزي، ويُعد المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال التدريب والتعليم المهني في مملكة البحرين والمنطقة. ويؤدي المعهد دوراً محورياً في تطوير رأس المال البشري، من خلال تقديم برامج معتمدة دولياً في مختلف التخصصات المهنية.

ويمتد نطاق خدمات المعهد إلى أكثر من 64 دولة حول العالم، مما يعزز مكانته كمركز تدريب وتعليم ذو طابع عالمي. وتشمل مجالات التدريب في المعهد: الصيرفة والتمويل، الصيرفة الإسلامية، التحول الرقمي، التأمين، القيادة والإدارة، إلى جانب البرامج الأكاديمية والتنموية، وذلك بالشراكة مع مؤسسات تعليمية مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

-انتهى-

