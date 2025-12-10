المنامة: وقّع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، وشركة بنفت - الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمات المعاملات الإلكترونية في مملكة البحرين - اتفاقية استراتيجية لتطوير وتنفيذ برنامج تدريبي إلكتروني قائم على التعلم الذاتي في مجال مكافحة غسل الأموال (AML) لموظفي الشركة، وذلك بهدف تعزيز المعرفة بالامتثال ورفع مستوى الجاهزية الرقابية داخل المؤسسة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وبموجب الاتفاقية، سيتولى معهد BIBF تصميم وتطوير برنامج إلكتروني متكامل يعكس بيئة عمل شركة بنفت ومتطلباتها الرقابية واحتياجات موظفيها في مجال مكافحة غسل الأموال. وسيقدم البرنامج تجربة تعليمية تفاعلية تساعد الموظفين على فهم المخاطر، وتطبيق السياسات بفاعلية، والالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

وتأتي هذه المبادرة دعماً للجهود الوطنية الرامية إلى تطوير الكوادر في القطاع المالي، ومواءمة القدرات الوظيفية مع متطلبات مصرف البحرين المركزي، بما يعزز كفاءة الامتثال داخل المؤسسات المالية.

وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF: نفتخر بتعزيز شراكتنا مع شركة بنفت من خلال هذا البرنامج التدريبي المتخصص، الذي يهدف إلى تمكين موظفي الشركة بالمعرفة الضرورية في مجال مكافحة غسل الأموال عبر منصة تعليمية رقمية تواكب متطلبات سوق العمل والتطورات التنظيمية."

من جانبه، قال السيد عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت: "يشكل الامتثال محوراً أساسياً في أعمال شركة بنفت، ويأتي هذا التعاون مع معهد BIBF عاكساً للخبرة العميقة للمعهد في تطوير حلول تدريبية متخصصة تلبي احتياجات القطاع المالي ،وذلك لضمان حصول موظفينا على تدريب متخصص ومصمم خصيصاً لاحتياجاتنا المؤسسية، وبأسلوب مرن وحديث يعزز جاهزيتهم المهنية."

وسيتم تقديم البرنامج عبر منصة BIBF الرقمية للتعلم الإلكتروني، مما يتيح لموظفي شركة بنفت استكمال التدريب وفق وتيرتهم الخاصة، مع ضمان إمكانية تتبع التقدم وتقييم الأداء وإصدار التقارير اللازمة للامتثال.

وتعكس هذه الخطوة التزام الجانبين بدعم استدامة القطاع المالي في مملكة البحرين وتعزيز كفاءات القوى العاملة، بما يسهم في بناء منظومة مالية قوية وقادرة على مواجهة المتغيرات المستقبلية.

نبذة عن معهد BIBF

تأسس معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) في عام 1981 تحت مظلة مصرف البحرين المركزي، ويُعد المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال التدريب والتعليم المهني في مملكة البحرين والمنطقة. ويؤدي المعهد دوراً محورياً في تطوير رأس المال البشري، من خلال تقديم برامج معتمدة دولياً في مختلف التخصصات المهنية.

ويمتد نطاق خدمات المعهد إلى أكثر من 64 دولة حول العالم، مما يعزز مكانته كمركز تدريب وتعليم ذو طابع عالمي. وتشمل مجالات التدريب في المعهد: الصيرفة والتمويل، الصيرفة الإسلامية، التحول الرقمي، التأمين، القيادة والإدارة، إلى جانب البرامج الأكاديمية والتنموية، وذلك بالشراكة مع مؤسسات تعليمية مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.bibf.com أو التواصل عبر البريد الإلكتروني media@bibf.com أو الهاتف +973 17815561.

نبذة عن شركة بنفت

تأسست شركة ’بنفت‘ في عام 1997، حيث حصلت الشركة على ترخيص مصرف البحرين المركزي لتكون مزود الخدمات المساندة للقطاع المالي. وتوفر شركة بنفت، المملوكة لبنوك خاضعة لرقابة بنك البحرين المركزي، إمكانيات الدفع المبتكرة وحلول إدارة المعلومات وخدمات الاستعانة بمصادر خارجية في العمليات التجارية عبر مختلف القطاعات في مملكة البحرين والمنطقة.

توفر شركة ’بنفت‘، المدعومة من الشبكة الخليجية لربط شبكات الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع بدول مجلس التعاون الخليجي (GCCNET)، مجموعة متنوعة من الخدمات الرائدة في المنطقة والتي تشمل تشغيل أجهزة الصراف الآلي، ونقاط البيع، ونظام إدارة المنازعات الخاص بـشبكة (GCCNet)، ومركز البحرين للمعلومات الائتمانية، ودفع فواتير الهاتف، والخصم المباشر، وبوابة الدفع الإلكتروني، ومنصة المعاملات المصرفية عبر الإنترنت، ونظام البحرين لمقاصة الشيكات الإلكتروني، والسحب النقدي لبطاقات أمريكان إكسبريس، والمحفظة الوطنية ’بنفت بي‘ والمنصة الوطنية "اعرف عميلك إلكترونيًا – eKYC" للقطاعات المالية.

-انتهى-

#بياناتشركات