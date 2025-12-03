المنامة: يستعد معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG)، لتنظيم فعالية «حوار التمويل الإسلامي 2025» وذلك يوم الأحد الموافق 7 ديسمبر 2025 في مقر المعهد بخليج البحرين، بمشاركة واسعة من القيادات المصرفية، والخبراء، والمتخصصين من المؤسسات المالية الإسلامية والجهات الرقابية محلياً وإقليمياً ودولياً.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في وقت يحتفل فيه قطاع التمويل الإسلامي بمرور خمسين عاماً على انطلاقته العالمية، وسط نمو متسارع جعل منه عنصراً أساسياً في النظام المالي الدولي. وستشهد الفعالية عقد ثلاث جلسات حوارية رفيعة المستوى تتناول أحدث الاتجاهات العالمية المؤثرة في الصناعة، والابتكار في إدارة الخزينة والسيولة، ودور الصكوك في أسواق رأس المال الدولية.

ويعكس الحوار أهمية ما كشف عنه «مؤشر تطور التمويل الإسلامي 2025»، حيث بلغت الأصول المالية الإسلامية عالمياً5.98 تريليون دولار في 2024 بنسبة نمو بلغت 21%، مع توقعات بارتفاعها إلى 9.7 تريليون دولار بحلول 2029، فيما يتوقع أن يتجاوز إجمالي إصدارات الصكوك حاجز تريليون دولار خلال الأعوام المقبلة.

وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF قائلاً: "يمثل هذا الحوار منصة فريدة لمناقشة مستقبل التمويل الإسلامي في ظل تحولات الأسواق العالمية. وانطلاقاً من مكانة البحرين كمركز مالي رائد، نحرص على توفير المساحات الفكرية التي تعزز الابتكار وتطوير الكفاءات، بما يسهم في دعم النمو المستدام للصناعة إقليمياً وعالمياً.

وتُعد هذه الفعالية فرصة مميزة للمهتمين بالتمويل الإسلامي، والخبراء، والمهنيين، والطلاب الراغبين في فهم الاتجاهات العالمية الجديدة، والتعرف على تجارب قيادات الصناعة، ومتابعة أحدث تطورات أسواق الصكوك والخزينة، والابتكار في المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة.

ويدعو المعهد جميع الراغبين إلى المبادرة بالتسجيل لما تبقى من المقاعد عبر الرابطwww.bibf.com/ifd2025 /

نبذة عن معهد BIBF

تأسس معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) في عام 1981 تحت مظلة مصرف البحرين المركزي، ويُعد المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال التدريب والتعليم المهني في مملكة البحرين والمنطقة. ويؤدي المعهد دوراً محورياً في تطوير رأس المال البشري، من خلال تقديم برامج معتمدة دولياً في مختلف التخصصات المهنية.

ويمتد نطاق خدمات المعهد إلى أكثر من 64 دولة حول العالم، مما يعزز مكانته كمركز تدريب وتعليم ذو طابع عالمي. وتشمل مجالات التدريب في المعهد: الصيرفة والتمويل، الصيرفة الإسلامية، التحول الرقمي، التأمين، القيادة والإدارة، إلى جانب البرامج الأكاديمية والتنموية، وذلك بالشراكة مع مؤسسات تعليمية مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.bibf.com أو التواصل عبر البريد الإلكتروني media@bibf.com أو الهاتف +973 17815561.

