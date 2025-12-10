المنامة، البحرين: أعلنت شركة بتلكو، إحدى شركات Beyon عن إطلاق باقات Ultra Home الجديدة للإنترنت المنزلي، والتي توفر للمستخدمين تجربة متكاملة وسلسة، تجمع مختلف خيارات الاتصال بالإنترنت تحت مظلة واحدة.

تم تصميم باقات Ultra Home لتقديم تجربة إنترنت منزلي مثالية تتناسب مع مختلف أنماط الحياة، وذلك بفضل السرعات الفائقة والقيمة الاستثنائية. سواء كان المستخدمون يبحثون عن اتصال متعدد الأجهزة، أو من هواة الألعاب الإلكترونية، أو محبي البث الترفيهي، أو ممن تتطلب أعمالهم استخدام التطبيقات السحابية، فإن باقاتUltra Home تضمن لهم اتصال عالي الأداء ومستمر مما يلبي جميع احتياجاتهم. تمنح باقاتUltra Home الزبائن مرونة أكبر من خلال خيارات متعددة تبدأ من الباقات الأساسية وصولاً إلى الباقات المتقدمة التي توفر بيانات غير محدودة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على ما يصل إلى ثلاثة أجهزة Red Box لتعزيز قوة الإشارة وتوزيع التغطية في جميع أرجاء المنزل.

واحتفالًا بإطلاق الباقة الجديدة، تقدم بتلكو عرضًا خاصًا يمنح الزبائن الجدد ثلاثة أشهر مجانية من رسوم الاشتراك عند اختيار أي من باقاتUltra Home الجديدة عبر تطبيق بتلكو، بالإضافة إلى الزبائن الذين يقومون بتجديد أو ترقية باقاتهم الحالية .

وعلّقت أسيل مطر، المدير العام لقطاع المستهلكين في بتلكو قائلة:" عملنا على إعادة صياغة تجربة الإنترنت المنزلي بشكل شامل من خلال توحيد جميع خيارات الاتصال بالإنترنت تحت مظلة واحدة. هدفنا هو تسهيل إمكانية الوصول لإنترنت موثوق وعالي السرعة، من خلال باقات بسيطة وواضحة، بدءًا من الباقات الأساسية وصولًا إلى الباقات المتقدمة، مما يتيح للزبائن اختيار الحل الذي يتناسب مع احتياجاتهم ويتماشى مع نمط حياتهم."

وأضافت: "تعكس باقات Ultra Home الجديدة التزام بتلكو المستمر بتقديم حلول ترتكز على الزبائن أولاً، لضمان مستويات متقدمة من الاتصال والترفيه في المنزل"

من خلال هذه المبادرة، تعزز شركة بتلكو أهدافها الأوسع في تعزيز التجربة الرقمية في البحرين من خلال توفير انترنت عالي الأداء وباقات واضحة تخدم جميع الاحتياجات بجودة عالية وقيمة مضافة مميزة. ومن خلال الجمع بين خدمات الموبايل برودباند والفايبر تحت مظلة واحدة، تواصل بتلكو ريادة الابتكار وتقديم الراحة في قطاع الاتصالات البحريني، ملتزمة بتحقيق طموحاتها في تمكين الزبائن بالخيارات والمرونة والأداء المتميز.

للحصول على مزيد من المعلومات حول باقات Ultra Home وللاشتراك، يُرجى زيارة موقع بتلكو الإلكتروني على batelco.com أو عبر تطبيق بتلكو.

نبذة عن بتلكو إحدى شركات Beyon:

بتلكو إحدى شركات Beyon، هي المزود الرائد لحلول الاتصالات والخدمات الرقمية المبتكرة، وتساهم في تعزيز التواصل بين الأفراد، وتمكين الشركات، ودعم تنمية المجتمعات.

تقدم بتلكو خدماتها للمؤسسات، والأفراد والجهات الحكومية والأسواق العالمية ضمن واحدة من أكثر البيئات تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتضم محفظتها المتكاملة مجموعة واسعة من الخدمات تشمل الاتصالات الثابتة والموبايل وخدمات الإنترنت، وخدمات السحابة، وحلول مركز البيانات. وبفضل بنيتها التحتية المتقدمة، توفر بتلكو حلولًا موثوقة ومتنوعة لتلبية الاحتياجات المتنامية. كما تملك الشركة مشاريع رئيسية للبنية التحتية تشمل المشاركة في الكابل الدولي SEA-ME-WE 6، وكابل الخليج، أول كابل بحري مملوك بالكامل للشركة، إلى جانب مركز جديد متطور للبيانات.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.batelco.com .

