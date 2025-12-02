المنامة، البحرين: أعلنت شركة Beyon Solutions، إحدى شركات مجموعة Beyon، وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية (Bahrain FinTech Bay)، المركز الرائد للابتكار في التكنولوجيا المالية عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز اعتماد تقنيات الحوسبة السحابية وتسريع المرحلة التالية من التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية بالمملكة. تعكس هذه الشراكة التزام الطرفين بدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية وترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز رقمي إقليمي رائد.

يعكس هذا الاتفاق الاستراتيجي الالتزام المشترك بتمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، إضافةً إلى دعم الشركات القائمة التي تسعى إلى تنمية أعمالها، واستقطاب الشركات الدولية إلى البحرين، وذلك عبر توفير دعم أقوى ومتخصص على المستويين التشغيلي والتقني، وبما يعزّز حضورها ضمن منظومة الأعمال.

في إطار هذا الاتفاق، سيقوم خليج البحرين للتكنولوجيا المالية (Bahrain FinTech Bay) بتقديم مجموعة الخدمات الرقمية والتقنية والتشغيلية التي توفرها Beyon Solutions إلى منظومة الأعمال الخاصة به، فيما سيعمل الطرفان معًا على ابتكار فرص للتبادل المعرفي وتنظيم ورش عمل متخصّصة، وتعزيز التواصل في منظومة الأعمال. ويهدف هذا التعاون إلى تمكين الشركات التكنولوجيا المالية من الحصول على الأدوات والبنية التحتية والإرشاد اللازم لبدء أعمالها وتشغيلها وتوسيع نطاقها بفاعلية داخل مملكة البحرين.

وعلق نيكولاس تون، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Solutions، قائلاً: تمكّننا هذه المذكرة مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية (Bahrain FinTech Bay)، من دفع عجلة الابتكار الرقمي في البحرين، من خلال الجمع بين خبراتنا التقنية ومنظومتهم الحيوية لدعم المؤسسات في إعادة ابتكار عملياتها وتعزيز نموها وتحقيق قيمة فعلية في الاقتصاد الرقمي."

وأضاف بدر ساتر، الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية (Bahrain FinTech Bay) قائلًا: "تعكس هذه المذكرة التزامنا بتعزيز منظومة الأعمال عبر تقديم دعم عملي وفعّال لشركات التكنولوجيا المالية أثناء تأسيسها وتوسعها في البحرين. ومن خلال التعاون مع Beyon Solutions، سنتمكّن من تزويد الشركات التي نخدمها بالخبرات الرقمية والتشغيلية الموثوقة، بما يضمن تجهيزها بالكامل للابتكار والنجاح في بيئة تنافسية."

تُرسّخ مذكرة التفاهم إطارًا للتعاون المستدام على المدى الطويل، وتتوافق مع المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز مكانة البحرين كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي.

نبذة عن شركة Beyon Solutions:

تعد Beyon Solutions، إحدى شركات Beyon، شركة استشارات تقنية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وتقدم أحدث حلول التكنولوجيا الرقمية المصممة لتلبية احتياجات الشركات بمختلف أحجامها في منطقة الشرق الأوسط.

وتستفيد Beyon Solutions من شراكاتها القوية مع أبرز شركات التكنولوجيا العالمية، لتجمع بين الخبرة التقنية الواسعة مع النهج الاستراتيجي الطموح لتوفير حلول تساعد في تعزيز الكفاءة التشغيلية وضمان الاتصالات القوية.

