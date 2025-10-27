المنامة، البحرين: أعلنت بتلكو، إحدى شركات Beyon، عن دمج نظام المفتاح الإلكتروني المطور (eKey 2.0) في تطبيقها، مما يُمكّن للمواطنين والمقيمين من الاشتراك في الخطوط الجديدة بسهولة وأمان عبر تجربة رقمية مبسطة وأكثر سلاسة.

ومن خلال هذا التحديث، تُصبح بتلكو أول مزوّد اتصالات في البحرين يدمج نظام المفتاح الإلكتروني (eKey 2.0) مباشرةً في تطبيقها لإتمام اشتراكات الخطوط الجديدة. وبذلك، لم يعد المستخدمون بحاجة إلى المسح الضوئي لبطاقات الهوية للتحقق، بل يمكنهم تأكيد هويتهم بشكل فوري عبر المصادقة البيومترية باستخدام النظام المطور، مما يضمن تجربة رقمية سلسة وآمنة. تأتي هذه الخطوة الهامة لتؤكد النهج الريادي لبتلكو في تقديم خدمات رقمية مبتكرة وموثوقة، وتعكس التزامها الدائم بالارتقاء بتجربة الزبائن الرقمية، ودعم استراتيجية الحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين، والمساهمة الفعالة في تحقيق رؤية التحول الرقمي للمملكة.

وفي تعليقها على هذه الخطوة، قالت أسيل مطر، مدير عام قطاع المستهلكين في بتلكو: "نسعى في بتلكو إلى تكريس كافة الجهود لتعزيز التجربة الرقمية لزبائننا، وذلك من خلال إطلاق الحلول المتطورة التي توفر تجربة أكثر سلاسة وأمان. إن دمج نظام المفتاح الإلكتروني المطور (eKey 2.0) في تطبيق بتلكو يُسهم في تسهيل إجراءات الاشتراك في الخطوط الجديدة، معززًا بذلك مستويات الأمن والراحة لزبائننا، ومؤكدًا التزامنا بدعم الأهداف الرقمية الطموحة لمملكة البحرين."

يعد تطبيق نظام المفتاح الإلكتروني المطور (eKey 2.0) جزءًا من استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها مملكة البحرين، وتهدف إلى تبسيط وتأمين وتسريع وصول المستخدمين إلى الخدمات الحكومية والتجارية. ومن خلال توفير نظام رقمي آمن للتحقق من الهوية، فإن المفتاح الإلكتروني المطور يتيح للمؤسسات الحد من عمليات المصادقة، وتعزيز تجربة المستخدم، وتلبية متطلبات الامتثال للتحقق من الهوية.

