المنامة، البحرين: وقّع بنك البركة الإسلامي اتفاقية مع شركة Beyon Connect، إحدى شركات Beyon، لتبني نظام المفتاح الإلكتروني المطور للأعمال (EKEY-B)، والذي يعد نظام وطني للتحقق الرقمي من الهوية ضمن منظومة اعرف عميلك (eKYC) للقطاع الخاص والقائم على موافقة المستخدم.

وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل السيد كريستوفر هيلد، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Connect، والدكتور عادل عبدالله سالم، الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي، وذلك في مقر شركة Beyon بالهملة، وبحضور السيد هشام الهاشمي، مدير إدارة دعم وصيانة النظم الحكومية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، إلى جانب عدد من المسئولين من شركة Beyon، وبنك البركة، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وفي ظل هذه الاتفاقية، يعتبر بنك البركة الإسلامي ضمن أوائل المؤسسات المالية والمصرفية في مملكة البحرين التي تنضم إلى منظومة EKEY-B ، والتي تتبنى خدمات المصادقة البيومترية المتطورة وعمليات التسجيل الرقمي الآمنة لتقديم تجربة مصرفية سلسة دون الحاجة إلى كلمات المرور التقليدية.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على حرص بنك البركة الإسلامي ودورها الإستراتيجي في تعزيز الخدمات الرقمية بما يتوافق مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وقانون حماية البيانات الشخصية في المملكة، وتماشياً مع أعلى معايير أمن المعلومات، واللوائح التنظيمية، وحماية الخصوصية.

ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Connect السيد كريستوفر هيلد: "يسعدنا أن نرحب ببنك البركة الإسلامي إلى منظومة المفتاح الإلكتروني المطور للأعمال (EKEY-B)، حيث إن هذه الشراكة تعكس ثقة القطاع المصرفي في نظام التحقق الرقمي باعتباره وسيلة آمنة وسلسة للتفاعل مع العملاء. ومن خلال تضافر جهودنا، فإننا نبني مستقبلا رقميًا موثوقًا يعود بالفائدة على كل من العملاء والمؤسسات."

كما صرح الدكتور عادل عبدالله سالم، الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي: "إن تبني المفتاح الإلكتروني المطور للأعمال يمثل خطوة محورية في مسيرتنا نحو التحول الرقمي. فمن خلال تعاوننا مع Beyon Connect سنتمكن من تقديم خدمات مصرفية أسرع وأكثر أمانا وسهولة في الوصول لعملائنا، مع الحفاظ على التزامنا الكامل بمواكبة الجوانب التنظيمية ومعايير الامتثال."

وبهذه المناسبة، رحب الدكتور خالد المطاوعة، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بانضمام بنك البركة الإسلامي إلى مسيرة التحول الرقمي لنظام التحقق من الهوية من خلال تبني المفتاح الإلكتروني المطور للأعمال (EKEY-B)، مؤكداً بأن هذه الخطوة تعكس توافق القطاع الخاص مع رؤية مملكة البحرين في توفير خدمات رقمية آمنة ترتكز على العميل. كما تحرص هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على التزامها المتواصل بتعزيز نطاق الوصول إلى البنية التحتية الموثوقة للتحقق الرقمي من الهوية، بما يسهم في تسهيل الوصول للخدمات وضمان الامتثال باللوائح التنظيمية، وتعزيز ثقة العملاء"

توفر Beyon Connect خدمة المفتاح الإلكتروني المطور للأعمال (EKEY-B) بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والتي تتيح لمؤسسات القطاع الخاص الاستفادة من مميزات المفتاح الإلكتروني المطور eKey 2.0 والوصول إلى نظام اعرف عميلك إلكترونيًا (eKYC)، وتعزيز المصادقة البيومترية من خلال نموذج آمن قائم على موافقة المستخدم، والذي يساعد على الحد من مخاطر الاحتيال وتعزيز الامتثال باللوائح التنظيمية.

إن التوسع المستمر في تبني نظام eKey 2.0 ، ونظام EKEY-B عبر مختلف القطاعات مثل التمويل والاتصالات والتأمين، يُعزز من مكانة مملكة البحرين كمركز رائد للابتكار في حلول التحقق الرقمي من الهوية، تماشياً مع رؤية المملكة في بناء اقتصاد رقمي آمن وشامل.

نبذة عن شركة Beyon Connect:

تعد Beyon Connect إحدى شركاتBeyon ، وقد تم إطلاقها في البحرين في يناير 2022، وتمتد عملياتها إلى خمس دول مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودول جنوب شرق آسيا. تركز الشركة على تقديم وتطوير تقنيات وخدمات مبتكرة في مجال التكنولوجيا الحكومية (GovTech)، وتكنولوجيا الاتصالات البريدية، بهدف بناء مجتمعات رقمية أفضل وأكثر شمولا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما أبعد من ذلك، بما يخدم القطاعين العام والخاص.

توفر Beyon Connect مجموعة من المنصات الشاملة التي تضع الأساس الراسخ للمجتمعات الرقمية مثل حلول الهوية الرقمية، وخدمات الثقة الرقمية، والفوترة الإلكترونية، فضلًا عن منصة OneBox الصندوق البريد الرقمي الآمن.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: https://beyonconnect.com/

نبذة عن بنك البركة الإسلامي

بنك البركة الإسلامي هو واحد من المؤسسات المالية الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في البحرين. ويحرص البنك على تقديم حلول مبتكرة والالتزام بالخدمات المصرفية الأخلاقية، ويكرس جهوده لتوفير تجارب رقمية آمنة تركز على خدمة الزبائن، وتتوافق مع أعلى معايير النزاهة والثقة والامتثال.

نبذة عن EKEY 2.0 وEKEY-B

صمم المفتاح الإلكتروني المطور (EKEY 2.0) ليتيح لجميع المواطنين والمقيمين في البحرين الوصول السهل والآمن لخدمات القطاعين الحكومي والخاص بدون الحاجة إلى كلمة مرور، بما يضمن للمستخدمين التحكم الكامل في بياناتهم الشخصية.

المفتاح الإلكتروني المطور للأعمال (EKEY-B) يمكَن الشركات في البحرين من إجراء المصادقة البيومترية والوصول إلى نظام "اعرف عميلك " بشكل سلس وآمن، وهي خدمة تقدمها حكومة البحرين لجميع شركات القطاع الخاص في المملكة.

