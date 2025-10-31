المنامة، البحرين: أعلنت شركة Beyon ش.م.ب. (رمز التداول: BEYON) اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025. بلغ صافي الأرباح لمساهمي الشركة 16.7 مليون دينار بحريني (44.3 مليون دولار أمريكي) في الربع الثالث من عام 2025، أي بانخفاض نسبته 5% مقارنة مع 17.6 مليون دينار بحريني (46.7 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من العام 2024. ويرجع هذا الانخفاض السنوي بشكل رئيسي إلى الضرائب الناتجة عن تطبيق ضريبة الحد الأدنى المحلية الإضافية ("DMTT")، والذي تم البدء بتنفيذها اعتبارًا من 1 يناير 2025، إلى جانب تكاليف الاستحواذ المرتبطة بعمليات الاستحواذ التي أُنجزت في عام 2024 وانخفاض دخل الفوائد. بلغت العائدات على السهم الواحد 10.1 فلس في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة مع 10.6 فلس في الربع الثالث من عام 2024.

كما بلغ إجمالي الدخل الشامل لمساهمي الشركة 20.3 مليون دينار بحريني (53.8 مليون دولار أمريكي) في الربع الثالث لعام 2025، أي بانخفاض نسبته 16% مقارنة مع 24.1مليون دينار بحريني (63.9 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من العام 2024، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى فروقات تحويل العملات الأجنبية.

وبلغت الأرباح التشغيلية للربع الثالث من العام 2025 25.5 مليون دينار بحريني (67.6 مليون دولار أمريكي)، بانخفاض قدره 2% عن 25.9 مليون دينار بحريني (68.7 مليون دولار أمريكي) في الربع الثالث من عام 2024. بينما بلغت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) 45.8 مليون دينار بحريني (121.5 مليون دولار أمريكي) في الربع الثالث من عام 2025 مقارنة مع 44.6 مليون دينار بحريني (118.3 مليون دولار أمريكي) في الربع الثالث من عام 2024 بزيادة نسبتها 3%. كما حافظت الشركة على نسبة هامش الأرباح قبل التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) 37% في الربع الثالث من عام 2025. كما ارتفعت الإيرادات للربع الثالث من عام 2025 بنسبة 12% لتصل إلى 123.4 مليون دينار بحريني (327.3 مليون دولار أمريكي)، مقارنةً بـ 110.1 مليون دينار بحريني (292.0 مليون دولار أمريكي) في الربع الثالث من عام 2024.

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة 52.0 مليون دينار بحريني (137.9 مليون دولار أمريكي) أيّ بانخفاض بنسبة 7% مقارنة مع 56.2 مليون دينار بحريني (149.1 مليون دولار أمريكي) في عام 2024، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الضرائب الناتجة عن تطبيق ضريبة الحد الأدنى المحلية الإضافية ("DMTT")، إلى جانب التكاليف المرتبطة بعمليات الاستحواذ وانخفاض دخل الفوائد. وبلغت العائدات على السهم الواحد 31.4 فلس خلال هذه الفترة بالمقارنة مع 34.0 فلس للفترة ذاتها من عام 2024.

وانخفض اجمالي الدخل الشامل لمساهمي الشركة خلال الفترة بنسبة 28% وذلك من 81.3 مليون دينار بحريني (215.6 مليون دولار أمريكي) في 2024 إلى 58.8 مليون دينار بحريني (156.0 مليون دينار أمريكي) للفترة ذاتها من عام 2025، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التغيرات في القيمة العادلة للاستثمار.

وشهدت الأرباح التشغيلية انخفاضا بنسبة 2% من 81.5 مليون دينار بحريني (216.2 مليون دولار أمريكي) في عام 2024 إلى 79.9 مليون دينار بحريني (211.9 مليون دولار أمريكي) في عام 2025. بينما شهدت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) ارتفاعًا بنسبة 3%، وذلك من 133.9 مليون دينار بحريني (355.2 مليون دولار أمريكي) في عام 2024 إلى 138.1 مليون دينار بحريني (366.3 مليون دولار أمريكي) في عام 2025. ولا يزال هامش الأرباح قبل التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) يبلغ 38% خلال الفترة في عام 2025.

وبلغت إيرادات الشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 366.3 مليون دينار بحريني (971.6 مليون دولار أمريكي)، أي بارتفاع نسبته 10% وذلك مقارنة مع 333.1 مليون دينار بحريني (883.6 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من عام 2024. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على خدمات الموبايل والإنترنت الثابت وخدمات البيع بالجملة إلى جانب الخدمات الرقمية. وتمكنت شركة Beyon من زيادة قاعدة زبائنها الإجمالية بنسبة 6% على أساس سنوي مع زيادة بنسبة %7في عدد مشتركي خدمات الموبايل.

لا يزال المركز المالي لشركة Beyon قوي مع إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة بقيمة 565.5 مليون دينار بحريني (1,500.0 مليون دولار أمريكي) في 30 سبتمبر 2025، بما يتماشى مع 564.2 مليون دينار بحريني (1,496.6 مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2024. وقد بلغ إجمالي الأصول 1,266.0مليون دينار بحريني (3,358.1 مليون دولار أمريكي) في 30 سبتمبر 2025، أي بارتفاع نسبته 1% مقارنةً مع 1,256.0 مليون دينار بحريني (3,331.6 مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2024. وبلغ صافي الأصول 624.5 مليون دينار بحريني (1,656.5 مليون دولار أمريكي) في 30 سبتمبر 2025، مما يتماشى مع 621.8 مليون دينار بحريني (1,649.3 مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2024. وبلغت قيمة النقد والأرصدة البنكية للشركة 124.2 مليون دينار بحريني (329.4 مليون دولار أمريكي) في 30 سبتمبر2025.

أبرز النتائج المالية والتشغيلية

فترة التسعة أشهر المنتهية في عام 2025 فترة التسعة أشهر المنتهية في عام 2024 التغير الربع الثالث 2025 الربع الثالث 2024 التغير

مليون دينار بحريني مليون دولار أمريكي مليون دينار بحريني مليون دولار أمريكي % مليون دينار بحريني مليون دولار أمريكي مليون دينار بحريني مليون دولار أمريكي %

إجمالي الإيرادات 366.3 971.6 333.1 883.6 +10 123.4 327.3 110.1 292.0 +12

الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) 138.1 366.3 133.9 355.2 +3 45.8 121.5 44.6 118.3 +3

الأرباح التشغيلية 79.9 211.9 81.5 216.2 -2 25.5 67.6 25.9 68.7 -2

صافي الأرباح لمساهمي الشركة 52.0 137.9 56.2 149.1 -7 16.7 44.3 17.6 46.7 -5

إجمالي الدخل الشامل لمساهمي الشركة 58.8 156.0 81.3 215.6 -28 20.3 53.8 24.1 63.9 -16

قاعدة المشتركين (خدمات الاتصال) * 4.7 مليون 4.4 مليون +6

المساهمة في إيرادات العمليات الدولية 56% 53% +3

المساهمة في EBITDA للعمليات الدولية 60% 57% +3

*باستثناء عدد المشتركين من سبأ فون، الشركة الزميلة لـBeyon في اليمن واتحاد عذيب للاتصالات، استثمار Beyon في المملكة العربية السعودية.

وقد قام الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة مجموعة Beyon، بالإعلان عن النتائج المالية للربع الثالث لعام 2025 والتسعة أشهر الأولى من عام 2025 في أعقاب اجتماعه بأعضاء مجلس الإدارة في يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر في المقر الرئيسي لشركة Beyon في الهملة بمملكة البحرين.

وصرح الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة قائلًا:" يعرب مجلس الإدارة عن بالغ تقديره للأداء التشغيلي القوي الذي حققته المجموعة في الربع الثالث من العام، حيث نجحت في تحقيق نمو مضاعف في الإيرادات، إلى جانب ارتفاعٍ ملحوظ في الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA). وعلى الرغم من تأثر صافي الربح نتيجة تطبيق ضريبة الحد الأدنى الإضافية (DMTT) والمصاريف المرتبطة بعمليات الاستحواذ، إضافة إلى انخفاض دخل الفوائد، فإن الأسس الجوهرية للمجموعة تظل قوية وثابتة. إن استمرارية النمو في الإيرادات والأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) تؤكد بوضوح مرونة أعمالنا الأساسية وفعالية استراتيجيتنا في خلق قيمة مستدامة، رغم التحديات في بيئة السوق المتغيرة."

وتابع قائلًا: " تعكس إنجازاتنا الاستراتيجية بداية مرحلة جديدة وطموحة في مسيرتنا كمجموعة تكنولوجية عالمية. وقد تجسدت هذه الإنجازات في إطلاق هويتي 'أمنية من Beyon' في المملكة الأردنية الهاشمية و'شور من Beyon' في جزر القنال وجزيرة مان. تمثل هذه الخطوة نقطة تحول محورية في رحلتنا نحو توحيد محفظة شركات الاتصالات تحت هوية مؤسسية واحدة، بما يعزز حضورنا العالمي. وتواصل Beyon وضع أسس المرحلة التالية من النمو، من خلال تعزيز التكامل والتآزر بين أسواقنا المتعددة."

وأضاف قائلًا: " إن مشاركتنا البارزة في معرض جايتكس الدولي 2025 تُجسد دورنا المتنامي في قيادة مستقبل الابتكار الرقمي. وقد أبرزنا من خلال منصتنا الموحدة قدراتنا المتقدمة في مجالات الاتصال، والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، إضافة إلى تقديم الحلول متكاملة لقطاع الأعمال، وهي مجالات أساسية ستواصل دفع عجلة النمو وتعزيز مكانة المجموعة."

واختتم حديثه قائلًا: بينما نتطلع إلى المستقبل، تظل Beyon ملتزمة التزامًا راسخًا بدعم مسيرة التحول الرقمي في مملكة البحرين والأسواق العالمية التي نعمل فيها، من خلال استثمارات استراتيجية في البنية التحتية من الجيل القادم، والحوسبة السحابية، وحلول الأمن السيبراني. وانطلاقًا من رسالتنا ورؤيتنا، سنواصل خلق قيمة مستدامة لمساهمينا والمجتمعات التي نخدمها، كمجموعة موحدة ذات رؤية واضحة وأهداف متكاملة."

وصرّح أندرو كالسيث، الرئيس التنفيذي لمجموعةBeyon ، قائلاً: "واصلنا تحقيق أداء قوي خلال الربع الثالث من العام، مدفوعًا بالنمو في عملياتنا في قطاع الاتصالات والشركات الرقمية التابعة لنا. ويعكس هذا الأداء قوة محفظتنا المتنوعة والالتزام المنهجي بتنفيذ الاستراتيجيات والأعمال على مستوى المجموعة. إلى جانب قدرتنا على التكيّف مع الظروف المالية المتغيرة، مع الاستمرار في التركيز على الابتكار والكفاءة وتعزيز القيمة المستدامة على المدى الطويل."

وأضاف قائلاً: " ركزنا في هذا الربع على تحقيق الكفاءة التشغيلية وتعزيز التكامل المؤسسي، وتحويل الأهداف الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة. وعلى الصعيد المحلي، تواصل بتلكو من Beyon تقديم حلول مبتكرة ذات أثر ملموس، من أبرزها طرح شرائح اتصال صديقة للبيئة (Eco-SIM) ضمن جهودنا لتحقيق الاستدامة، إلى جانب إبرام شراكات جديدة تهدف إلى دعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد البحريني المتطور. كما وسّعت شركاتنا الرقمية نطاق تأثيرها، حيث تعاونت Beyon Cyber مع أمنية لتعزيز مرونة الأمن السيبراني، وأطلقت Beyon Connect خدمة اعرف عميلك الجماعية (Bulk KYC Service)، بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، فيما ساهمت Beyon Solutions في دفع الابتكار المؤسسي عبر مختلف القطاعات."

واختتم قائلاً: "مع دخولنا الربع الأخير من عام 2025، نواصل تركيزنا على تعزيز نمو الإيرادات، وتحقيق العوائد المثلى على المحفظة الاستثمارية، وضمان مساهمة جميع أعمالنا في خلق قيمة مستدامة وتحقيق عوائد طويلة الأجل لمساهمينا ."

الجدير بالذكر بأن هذا البيان الصحفي بالإضافة إلى البيانات المالية والمعلوماتية متوفرة عبر الموقع الإلكتروني لكلٍ من بورصة البحرين و Beyon.com

نبذة عن Beyon:

Beyon مجموعة تكنولوجية عالمية، تكرس جهودها على تقريب التكنولوجيا إلى الناس والشركات مع حلول اتصال وحلول رقمية هي الأفضل في فئتها. وتركز Beyon كمجموعة على بناء محفظة مزدهرة للنمو الرقمي من خلال شركاتها التابعة بتلكو، وBeyon Money، وBeyon Cyber، وBeyon Solutions، وBeyon Connect. كما تقدم Beyon الدعم إلى مجموعة ناجحة من الاستثمارات الدولية، والشركات التابعة والزميلة في مختلف الأماكن، بما في ذلك الأردن، والسعودية، واليمن، ومصر، وجزر المالديف، وجزر القناة، وآيل أوف مان، ودييغو جارسيا، وسانت هيلينا، وجزيرة أسنشين، وجزر فوكلاند.

Beyon شركة مدرجة في بورصة البحرين، لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.beyon.com.

