المنامة، البحرين: أعلنت شركة Beyon عن الانتهاء من إنشاء وتشغيل مركز البيانات الجديد التابع لها والذي يعتمد على تقنية المساحات البيضاء، وهو الأول من نوعه في البحرين، وذلك خلال منتدى بوابة الخليج للمستثمرين 2025، الذي أقيم هذا الأسبوع في فندق فور سيزونز في المنامة.

يعد هذا المركز علامة فارقة في مسيرة بتلكو في مجال مراكز البيانات، وخطوة محورية ضمن مهمة Beyon لتسريع التحول الرقمي في مملكة البحرين وتوسعة نطاق بنيتها التحتية الرقمية عالمية المستوى.

يمتد مركز البيانات التابع لشركة بتلكو، إحدى شركات Beyon على مساحة 6000 متر مربع، وتم بناؤه ضمن موقع Data Oasis التابع لشركة Beyon والواقع على مساحة 140,000 متر مربع جنوب البحرين، وفق أعلى المعايير الدولية، ويتميز بتبنيه لتقنية غير منحازة (agnostic technology) قابلة للتكيف مع أي قطاع بما يضمن الموثوقية العالية على مستوى المؤسسات، ويشتمل الموقع على أنظمة احتياطية لإمدادات الطاقة والتبريد، وقد صُمم مع امكانيات للتوسع في المستقبل لتلبية الاحتياجات المتنامية لكل من الذكاء الاصطناعي ومزودي خدمات السحابة، وعمالقة الحوسبة السحابية، والهيئات الحكومية، والمؤسسات الكبرى.

ويتوافق المركز الجديد مع أهداف الاستدامة التي تتطلع إليها Beyon على المدى الطويل، كما سيحصل المركز على جزء كبير من الكهرباء من المصادر المتجددة، كونه يتصل مباشرة بحديقة الطاقة الشمسية التابعة للشركة.

وفي هذا الصدد، قال أندرو كالسيث، الرئيس التنفيذي لمجموعة Beyon: "إننا سعداء بالإعلان اكتمال مركز البيانات الجديد من بتلكو والمعتمد على تقنية المساحات البيضاء، والذي يأتي تتويجًا لجهودنا الدؤوبة واستثماراتنا الضخمة في تحويل رؤيتنا إلى واقع حقيقي. ولا يمكن تحقيق مثل هذا الإنجاز لولا الدعم القيم والتعاون المثمر مع مختلف الجهات الحكومية. وسنواصل التزامنا الراسخ بالاستثمارات التي تسهم في جذب الشركات التكنولوجية العالمية، فضلا عن الشركات المحلية والإقليمية الرائدة.

ومن جانبه، قال السيد ميثم عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو: "يعد مركز البيانات الجديد جزءًا محوريًا من منظومة بتلكو الرقمية المتكاملة، وهو الأكبر والأكثر كثافة من حيث استهلاك الطاقة في مملكة البحرين، كما يتميز بكونه أحد المراكز الأكثر كفاءة في المنطقة . لقد صُمم المركز لتلبية الاحتياجات المتنامية لمجموعة واسعة من الشركات والهيئات الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار متطلباتهم في مجال الاستدامة، من خلال دمج أحدث تكنولوجيا الطاقة النظيفة المستمدة من حديقة Beyon للطاقة الشمسية. إن إطلاق أول مركز للبيانات يعتمد على تقنية المساحات البيضاء يؤكد التزامنا المتواصل بتطوير البنية التحتية الرقمية عالمية المستوى التي تتوافق مع توجهات مملكة البحرين نحو مستقبل رقمي أكثر ذكاءً واستدامة.

