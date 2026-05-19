الطبطبائي: « Bankee » يسهم في إعداد جيل واعٍ ويرسخ وعي الطلبة بأهمية المحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته

الفارس: تنمية الوعي المالي وغرس القيم لدى النشء أساس الوقاية من الفساد

في خطوة تؤكد التزامه الراسخ بالاستثمار في الإنسان ودعم التثقيف المالي، أعلن بنك الكويت الوطني عن تجديد اتفاقية التعاون مع وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» لتنفيذ برنامج «Bankee» لمدة خمس سنوات، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الثلاث وتكامل أدوارها في بناء جيل واعٍ ماليًا وقيميًا.

جرى توقيع الاتفاقية بحضور معالي وزير التربية المهندس/ سيد جلال الطبطبائي، ورئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتورة/ رنا الفارس، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام الصقر، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين في كل من "التربية" و"نزاهة" و"الوطني"، في تجسيد واضح لأهمية هذا التعاون المؤسسي في دعم المنظومة التعليمية وتعزيز الوعي المجتمعي.

ويُعد برنامج «Bankee» أكبر مبادرة وطنية متخصصة في التثقيف المالي لطلبة المرحلة الابتدائية في دولة الكويت، حيث يقدم نموذجًا تعليميًا متكاملًا يربط بين المفاهيم الاقتصادية الأساسية — مثل الكسب والإنفاق والادخار والالتزامات المالية — وبين القيم الأخلاقية والسلوكية الجوهرية، كالأمانة والنزاهة والمسؤولية واحترام المال العام والالتزام بالقانون والعمل الجماعي.

ويأتي تجديد هذه الاتفاقية استكمالًا لمسار ناجح حققه البرنامج منذ انطلاقه، حيث أثبت مكانته كإحدى أبرز المبادرات الوطنية المستدامة التي تجمع بين التوعية المالية وبناء القيم، وتمكن من إحداث أثر ملموس داخل البيئة التعليمية وخارجها.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ عصام الصقر: "نؤمن في بنك الكويت الوطني بأن الاستثمار في النشء هو استثمار في مستقبل الكويت، ومن هذا المنطلق نواصل تبنّي مبادرات نوعية تسهم في بناء جيل يمتلك القدرة على اتخاذ قرارات مالية مسؤولة، ويواكب تطلعات الدولة نحو تنمية مستدامة".

وأضاف: "يمثل برنامج Bankee نموذجًا متقدمًا للتكامل بين التعليم والتوعية المالية والقيم، حيث لا يقتصر أثره على تنمية المعرفة المالية، بل يمتد ليشمل ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمسؤولية، وهو ما نحرص على تعزيزه من خلال شراكتنا الوثيقة مع وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد".

وأكد الصقر أن البنك يولي أهمية كبيرة لمتابعة تنفيذ البرنامج ميدانيًا، عبر زيارات دورية للمدارس الحكومية والخاصة، بما يضمن تحقيق مستهدفاته وتعظيم أثره، مشيرًا إلى أن البرنامج شهد تفاعلًا لافتًا من الطلبة وإشادة واسعة من أولياء الأمور، الذين لمسوا أثره الإيجابي على سلوك أبنائهم ووعيهم المالي.

وأوضح أن البرنامج نجح منذ إطلاقه قبل أربعة أعوام في الوصول إلى أكثر من 50 ألف طالب وطالبة في أكثر من 104 مدارس بمختلف مناطق الكويت، بمشاركة فاعلة من أكثر من 12 ألف معلم ومعلمة، بما يعكس اتساع نطاقه وعمق تأثيره، ودوره في تمكين الكوادر التعليمية وتعزيز قدراتها في نقل مفاهيم الثقافة المالية بأساليب حديثة وتفاعلية.

وأشاد الصقر بالدور المحوري لكل من وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» في إنجاح البرنامج، مؤكدًا أن هذا التعاون الثلاثي شكّل ركيزة أساسية في تحقيق أهدافه، من خلال دمج التوعية المالية مع تعزيز قيم النزاهة والشفافية، بما يسهم في بناء ثقافة مجتمعية قائمة على الوعي والمسؤولية والالتزام.

وختم الصقر حديثه قائلاً: "نتطلع في بنك الكويت الوطني إلى توسيع آفاق هذه الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التربية و«نزاهة»، والعمل على تطوير البرنامج وتحديث محتواه بما يتواكب مع المتغيرات الحديثة في المفاهيم المالية والتربوية، بما يعزز تكامله مع المناهج التعليمية ويرسّخ أثره طويل المدى".

من جهته أكد معالي وزير التربية المهندس/ سيد جلال الطبطبائي أن تجديد الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التربية وبرنامج «Bankee» والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» يعكس حرص الوزارة على دعم المبادرات الوطنية التي تسهم في بناء وعي الطلبة، وتعزيز منظومة القيم والسلوكيات الإيجابية داخل البيئة المدرسية.

وبين أن البرنامج حقق خلال السنوات الماضية نتائج تربوية ملموسة من خلال تقديم محتوى تفاعلي وأنشطة نوعية أسهمت في تعزيز مفاهيم الثقافة المالية الواعية، وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والانضباط وتحمل المسؤولية واحترام المال العام، إلى جانب تنمية مهارات اتخاذ القرار والسلوك الإيجابي لدى الطلبة بصورة عملية ومؤثرة.

وأشار إلى أن هذه المبادرات تسهم في بناء شخصية الطالب المتوازنة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني، وترسيخ وعي الطلبة بأهمية المحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، وإعداد جيل أكثر وعيًا وقدرة على التعامل مع المتغيرات والتحديات المستقبلية.

وأوضح أن وزارة التربية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمبادرات التربوية الهادفة التي تواكب احتياجات الطلبة والمتغيرات المجتمعية، من خلال توظيف أساليب حديثة وقريبة منهم تسهم في غرس قيم الشفافية والالتزام والعمل المسؤول، بما ينعكس إيجابًا على سلوكهم اليومي.

ولفت الطبطبائي إلى أن التعاون بين المؤسسات التربوية والجهات الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص يمثل نموذجًا فاعلًا للمسؤولية المجتمعية، ويعزز الجهود المشتركة الرامية إلى إعداد أجيال واعية تمتلك القيم والمعرفة والمهارات التي تمكنها من الإسهام الإيجابي في خدمة الوطن ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

بدورها أكدت د. رنا الفارس أن غرس القيم الأخلاقية وتعزيز الوعي المالي منذ المراحل الدراسية المبكرة يمثلان إحدى الركائز الأساسية للوقاية من الفساد، وإعداد جيل أكثر وعيًا بمسؤولياته تجاه المال العام والمصلحة الوطنية.

وأضافت أن استمرار برنامج «Bankee» يأتي في إطار شراكة متكاملة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، ويعزز جهود الكويت في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية.

ويعتمد برنامج «Bankee» على محتوى تعليمي مبتكر قائم على التفاعل والتطبيق العملي، بما يسهم في تبسيط المفاهيم المالية وتعزيز استيعابها لدى الطلبة، إلى جانب غرس سلوكيات مالية سليمة منذ سن مبكرة، تدعم توجهات الشمول المالي وتُسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا واستقلالية.

كما يجسد البرنامج التقاء الأدوار بين المؤسسات الوطنية، حيث يعزز من جهة الوعي المالي، ومن جهة أخرى يدعم رسالة «نزاهة» في الوقاية من الفساد وغرس قيم الشفافية، بما يجعل منه تجربة تعليمية متكاملة تُسهم في بناء مواطن مسؤول يحترم القوانين ويحافظ على مقدرات وطنه.

ويأتي برنامج «Bankee» ضمن سلسلة مبادرات البنك المجتمعية الهادفة إلى دعم قطاع التعليم، وترسيخ ثقافة مالية راسخة، وإعداد جيل قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية بثقة وكفاءة.

ويعمل بنك الكويت الوطني باستمرار على ترسيخ موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية بالكويت، عبر إطلاق مبادرات متنوعة ومبتكرة ومستدامة تغطي شرائح المجتمع كافة وتركز بشكل كبير على دعم قطاع التعليم وتنمية قدرات الشباب إيمانا منه بأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الكويت.

