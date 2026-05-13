الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة Aumet، منصة المشتريات الصحية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، عن جمع 12 مليون دولار ضمن جولة تمويل من الفئة Series A بقيادة إمكان كابيتال، وبمشاركة كل من بنك قطر للتنمية، وSABAH VC، وAAIC، إلى جانب المستثمر الحاليShorooq .

وسيُستخدم التمويل لتوسيع منصة Aumet الذكية للمشتريات عبر أنظمة الرعاية الصحية عالميًا، مع تركيز خاص على توسيع عمليات النشر المؤسسي في دول الخليج، لا سيما في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل الشركة بالتعاون مع البنية التحتية الوطنية للرعاية الصحية. ويأتي هذا النمو مدفوعًا بالحاجة المتزايدة لدى الأنظمة الصحية إلى تحديث عمليات المشتريات في بيئات تتسم بالتجزؤ، والتعقيد التنظيمي، وارتفاع الضغوط التشغيلية.

تأسست Aumet على يد يحيى عقل وعادل حداد، وتعمل على بناء طبقة البنية التحتية التي تدير عمليات المشتريات والمخزون واتخاذ القرار عبر منظومة الرعاية الصحية. وتربط منصتها الصيدليات والمستشفيات والمورّدين والأنظمة الصحية ضمن شبكة موحدة، تتيح رؤية لحظية لسلاسل الإمداد واتخاذ قرارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقال محمود عدي، الشريك المؤسس في شروق:

"تبني Aumet البنية التحتية لأحد أكثر الأنظمة تعقيدًا وأهمية في قطاع الرعاية الصحية. وما يميز الشركة ليس فقط حجم النمو الذي حققته، بل عمق التكامل الذي استطاعت بناءه عبر مختلف مكونات سلسلة القيمة الصحية."

وقد حققت الشركة انتشارًا واسعًا في الأسواق الناشئة، حيث تعالج أكثر من مليار دولار من إجمالي قيمة البضائع (GMV)، وتدير أكثر من 5 ملايين معاملة سنويًا، كما تربط أكثر من 12,000 صيدلية مع أكثر من 1,000 مورّد أدوية في كل من الأردن ومصر والسعودية. وعلى مستوى المؤسسات، تم نشر أنظمتها في 32 مستشفى، وأكثر من 500 مركز طبي، وما يزيد عن 18 مستودعًا طبيًا، بما في ذلك بنى تحتية صحية حكومية واسعة النطاق.

وكان أول تطبيق لمنصة Aumet المؤسسية في مستشفى البشير بالأردن، قبل أن تتوسع عبر شراكات مع مؤسسات وطنية، من بينها وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. كما تعمل الشركة حاليًا مع بريسَيت، التابعة لمجموعة G42، لتوسيع نظام المشتريات الذكي عبر شبكات الرعاية الصحية الحكومية في الإمارات، في خطوة تعكس التحول المتسارع نحو بنى تحتية ذكية لسلاسل الإمداد على المستوى الوطني.

وقال يحيى عقل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Aumet:

"سلاسل الإمداد الصحية لا تعاني من نقص في التوريد بقدر ما تعاني من نقص في الذكاء. وعلى المستوى العالمي، تعمل شركات مثل Clarium على معالجة تحديات مشابهة في الأسواق المتقدمة، بينما تتمتع Aumet بموقع فريد لمعالجة هذه التحديات في الأسواق الناشئة، حيث تكون الأنظمة الصحية أكثر تجزؤًا وتحتاج إلى بنية تحتية محلية قائمة على البيانات."

من جانبه، قال غسان الأشبان، الشريك في إمكان كابيتال:

"تجمع Aumet بين الحجم، والفهم العميق للسوق، والذكاء الاصطناعي لمعالجة واحدة من أكثر التحديات التشغيلية أهمية في قطاع الرعاية الصحية اليوم."

وتتطلع Aumet إلى مواصلة توسيع قدراتها في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز انتشارها المؤسسي، والدخول إلى أسواق جديدة في الخليج وخارجه. وفي ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها الأنظمة الصحية عالميًا لتحسين الكفاءة والمرونة والشفافية، تعمل Aumet على ترسيخ مكانتها كنظام التشغيل الأساسي للمشتريات في قطاع أصبحت فيه "القدرة على اتخاذ القرار الذكي" هي العامل الحاسم، وليس مجرد توفر الإمدادات.

