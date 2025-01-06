شركة Audiomob تستفيد من مجتمع حيوي ضمن منظومة أبوظبي للألعاب الإلكترونية.

تستفيد من مجتمع حيوي ضمن منظومة أبوظبي للألعاب الإلكترونية. أبوظبي أصبحت منصة لشركة Audiomob للوصول لعملائها العالميين.

للوصول لعملائها العالميين. فريق شركة Audiomob في أبوظبي يتكون من خبراء وإداريين مما يساعد على إتاحة فرص عمل جديدة للحالمين في مجال الألعاب الإلكترونية

في أبوظبي يتكون من خبراء وإداريين مما يساعد على إتاحة فرص عمل جديدة للحالمين في مجال الألعاب الإلكترونية أبوظبي للألعاب الإلكترونية تدعم نمو Audiomob عبر توفير بيئة حاضنة وبنية تحتية مناسبة لمجال الألعاب الإلكترونية

في إطار الشراكة مع أبوظبي للألعاب الإلكترونية، تعمل شركة Audiomob على توفير فرص جديدة تتيح للشركات تحقيق إيرادات إعلانية داخل محتوى الألعاب الإلكترونية عالميًا. حيث أنشأت شركة Audiomob إعلانات صوتية داخل الألعاب الإلكترونية لتساعد العلامات التجارية والفنانين من التواصل مع الجمهور العالمي وإبقاء اللاعبين مندمجين ومن دون التأثير على تجربتهم.

التحدي الأكبر الذي تواجهه شركات تطوير الألعاب هو تحقيق التوازن بين الحفاظ على قاعدة اللاعبين وتحقيق الإيرادات عبر الإعلانات في الألعاب الإلكترونية. الحل المبتكر لشركة Audiomob يتمثل في تشغيل إعلانات صوتية معتدلة لا تؤثر على مجرى الألعاب الإلكترونية، مما يحافظ على التجربة الكاملة التي يريدها جميع اللاعبين. هذه التقنية الحاصلة على براءة اختراع أحدثت تحولًا جذريًا في عالم الألعاب الإلكترونية والإعلانات، حيث تعمل الشركة حاليًا مع بعض من أكبر الأسماء في مجال الألعاب الإلكترونية.

يقع المقر الرئيسي لشركة AudioMob في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جزيرة ياس، وتعزو الشركة نموها السريع إلى موقعها الاستراتيجي في أبوظبي، مع دعم لبيئة ابتكارية، وتوفير أحدث التقنيات المتقدمة، بالإضافة تواجد المواهب المحلية و العالمية الماهرة. ومن الإنجازات الأخيرة للشركة إطلاق أول منتج عالمي لتكلفة تثبيت (CPI) الإعلانات الصوتية داخل الألعاب الإلكترونية، مما يتيح للعلامات التجارية من الدفع مقابل عمليات تثبيت الاعلانات الصوتية فقط. وهو تقدم هائل في مجال التسويق بالأداء. كما أبرمت شركة Audiomob شراكة حصرية مع شركة "Voodoo"، واحدة من أكبر الشركات الناشرة لألعاب الهواتف المحمولة في العالم، وتم اختيارها ضمن "الشركات الناشئة الواعدة في المملكة المتحدة لعام 2024" من قبل شركة Bloomberg، مما يعزز مكانتها كإحدى أهم الشركات الرائدة في الإعلانات الصوتية للألعاب الإلكترونية.

وصرح ويلفريد أوبينغ، الشريك المؤسس والمدير التقني لشركة Audiomob:

" أبوظبي هي الموقع المثالي لنا، حيث فتحت لنا أبوابًا ساعدتنا في استراتيجيتنا للنمو. والدعم الذي قدمته لنا أبوظبي للألعاب الإلكترونية كان محوريًا في نمونا - من الدعم المادي وتطوير المواهب إلى فرص التعاون مع الشركات الأخرى التي تعمل مع أبوظبي للألعاب الإلكترونية. وتأكدنا من تجربتنا بأن أبوظبي هي الموقع المثالي في مجال صناعة الألعاب."

ومن جهته، قال ماركوس مولر-هابيغ، المدير في أبوظبي للألعاب الإلكترونية:"تفخر أبوظبي للألعاب الإلكترونية أن يكون لديها نخبة من الشركات الكبيرة والشركات الناشئة في مختلف المجالات مثل تطوير ونشر الألعاب الإلكترونية بالإضافة إلى شركات البرمجة والتكنولوجيا. ويسعدنا انضمام شركة Audiomob التي عملت على ابتكار حل جديد للإعلانات ضمن الألعاب الإلكترونية دون التأثير على تجربة اللاعبين النشطاء، وقطاع الألعاب الإلكترونية في أبوظبي غني ومتنوع، مما يساعد مطوري الألعاب الإلكترونية والناشرين. وهذا المثال يعكس كيف تجلب أبوظبي جميع هذه الأحلام وتحويلها لحقيقة".

تسعى أبوظبي للألعاب الإلكترونية إلى تحويل الإمارة إلى مركز عالمي وحيوي للألعاب الإلكترونية من خلال دعم شامل لمطوري الألعاب والشركات واللاعبين. وهذا بدعم من قبل العديد من الجهات الحكومية والتجارية في أبوظبي، بالإضافة إلى صناع المحتوى واللاعبين، عبر رؤية مشتركة وشغف لإيصال المحتوى المحلي إلى منصة الألعاب الإلكترونية العالمية.

حول شركة Audiomob

تأسست شركة Audiomob عام 2020 من قبل الرئيس التنفيذي كريستيان فايسي والمدير التقني ويلفريد أوبينغ – كلاهما مصنفان ضمن قائمة "فوربس 30 تحت الـ 30". تُعد الشركة رائدة في مجال الإعلانات الصوتية الخاصة بالألعاب الإلكترونية، ولها مكاتب في لندن ونيويورك وأبوظبي.

تتخصص شركة Audiomob في تقديم إعلانات صوتية معتدلة تُحسن تجربة الألعاب الإلكترونية، مما يمكّن العلامات التجارية من التواصل مع اللاعبين بطريقة سلسة. بدعم من "Google" و"Lightspeed Venture Partners" و"Makers Fund"، جمعت الشركة تمويلًا يفوق 16 مليون دولار وتُقدر قيمتها الحالية بأكثر من 110 ملايين دولار.

حول أبوظبي للألعاب الإلكترونية

أبوظبي للألعاب الإلكترونية هي مبادرة حكومية، تقود رؤية أبوظبي لتصبح مركزاً عالمياً للألعاب من خلال تعزيز المواهب والابتكار ونمو الصناعة. من خلال الجمع بين الهيئات الحكومية والشركاء التجاريين وصناع المحتوى، لبناء وتعزيز منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية فى الإمارة .

منذ إنشائها، ساهمت أبوظبي للألعاب الإلكترونية في نمو صناعة الألعاب في المنطقة، موفرةً فرص عمل للمواهب الطموحة وانتاج محتوى عالي المستوى بمعايير عالمية في الإمارة.

كما تتعاون أبوظبي للألعاب الإلكترونية مع شركاء استراتيجيين في قطاع التعليم لتدريب الجيل القادم لاحتراف صناعة الألعاب، مع دعم الاستوديوهات المحلية والعالمية في مهمتها لتطوير ونشر ألعاب متميزة.

تعتبر مبادرة أبوظبي للألعاب الإلكترونية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، مع أكثر من 100 شركة مختصة في مجال الألعاب الإلكترونية.

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