ضمن حفل جوائز الموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اتصالات من &e اليوم عن فوزها بجائزة أفضل جهة عمل للعام 2023 ضمن جوائز الموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC GOV HR Awards)، تكريماً لجهودها المتميزة في تبني الابتكار ضمن سياسات الموارد البشرية، واتباع أفضل الممارسات لخلق بيئة عمل ذات تأثير إيجابي على حياة الموظفين.

وفي هذا السياق، قال علي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في "اتصالات من &e": "يعكس فوز اتصالات من &e بجائزة أفضل جهة عمل لعام 2023 التزامها المتواصل بخلق بيئة عمل ذات تأثير إيجابي، ترتكز على تطوير قاعدة الكوادر البشرية لدفع مؤشرات الأداء ونمو الأعمال التجارية، وكذلك تعزيز تكامل العمليات ضمن منظومة العمل في الشركة. وتمثل هذه الجائزة نجاح جهودنا في استقطاب المواهب المناسبة وتوفير البرامج الملائمة لتطوير مهاراتها، إلى جانب التركيز على تحقيق التنوع والشمولية، ووضع خطط للتطور الوظيفي في جميع أعمالنا، بما يسهم في تحقيق الكفاءة والريادة للموارد البشرية".

وتحرص اتصالات من &e على توفير التطور الوظيفي اللازم لكوادرها عبر العديد من المبادرات والبرامج التدريبية، إلى جانب المبادرات الهادفة إلى تعزيز رفاهية وصحة الموظفين، لضمان مشاركتهم الفعّالة في رحلة التحول الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد النسخة 11 من قمة الموارد البشرية للجهات الحكومية (2023 GOV HR)، واحدة من أبرز المناسبات الإقليمية في مجال الموارد البشرية، والتي تختص بتكريم الشركات عبر 20 فئة تخصّصية في الموارد البشرية.

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