في إطار النمو السريع الذي تشهده الشركة بعد موسم صيف 2024، أعلنت شركة الخطوط الجوية AJet عن إطلاق خطوط رحلات جوية جديدة إلى أربع مدن في المملكة العربية السعودية ووجهتين شهيرتين في مصر، حرصًا منها على توفير خيارات سفر جيدة بأسعار في متناول الجميع إلى 95 وجهة.

إسطنبول، تركيا: أعلنت شركة الطيران التركية سريعة النمو عن إطلاق خطوط رحلات جوية جديدة إلى المملكة العربية السعودية ومصر، لتواصل بذلك جهودها الحثيثة لتوسيع شبكة خطوطها. وابتداءً من 1 أكتوبر 2024، ستوفر شركة AJet رحلات جوية من مطار صبيحة كوكجن في إسطنبول إلى جدة والرياض والمدينة المنورة والدمام في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى رحلات إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة المصريتين.

على النقيض من شركة الخطوط الجوية التركية الأم (Turkish Airlines)، تركز شركة AJet على تقديم رحلات جوية ميسورة التكلفة وخالية من الرفاهيات الزائدة للربط بين المراكز السياحية والتجارية الشهيرة عبر رحلات جيدة وموثوقة. وتقدم شركة AJet، من خلال خدماتها لوجهات استراتيجية ذات نفقات عامة أقل، تجربة سفر مباشرة للمسافرين الذين يهتمون بالتكاليف.

تعزيز مكانة تركيا بوصفها مركزًا يخدم الوجهات السياحية والدينية المهمة

أكد المدير العام لشركة AJet السيد كرم سارب على القيمة التي تقدمها شركة الطيران قائلًا: ”نفتخر بتقديم رحلات بأسعار معقولة مع توسيع حضورنا في المناطق ذات الأهمية الكبرى. فتلك الخطوط الجديدة ستربط بين تركيا والوجهات المهمة، ما يوفر للمسافرين من رجال الأعمال والسائحين على حد سواء مرونة أكبر وإمكانية وصول أكبر".

هذا وقد بدأت الرحلات الجوية إلى جدة في 1 أكتوبر، على أن تبدأ الرحلات إلى الرياض والمدينة المنورة والدمام في اليوم التالي. ولا يقتصر دور هذه الخطوط على تعزيز الروابط الثقافية والتجارية الوثيقة بين تركيا والمملكة العربية السعودية فحسب، بل ستسهل أيضًا السفر للأغراض الدينية، مع سهولة الوصول إلى المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الوصول إلى 95 وجهة سفر في 32 بلدًا

أما فيما يتعلق بمصر، فبعد شهرين فقط من إطلاق رحلاتها إلى القاهرة، وسّعت شركة AJet شبكتها بخمس رحلات أسبوعية إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة ابتداءً من 1 أكتوبر 2024. ومن المتوقع أن تلبي هذه المسارات احتياجات السياح الأوروبيين والأتراك المتجهين إلى منتجعات البحر الأحمر الشهيرة في مصر، مما يوفر خيارًا اقتصاديًا مناسبًا لزيارة هذه الوجهات الشهيرة التي يسعى إليها الكثيرون.

بفضل هذه الإضافات، تربط AJet الآن بين 95 وجهة في 32 بلدًا، لتواصل بذلك نموها السريع. وتعمل شركة الطيران بأسطول حديث ومرن يركّز على توفير تجربة سفر آمنة ومريحة. وعلى عكس الشركة الأم، فإن عمليات شركة AJet مصممة خصيصًا للمسافرين الباحثين عن رحلات جوية عالية الكفاءة وبأسعار معقولة بدون التضحية بالجودة.

وباعتبارها شركة طيران رقمية، تعمل شركة AJet على تبسيط عملية السفر من خلال أنظمة حجز سهلة الاستخدام وإجراءات تسجيل الوصول السريعة، ما يضمن أن تكون تجربة المسافر سلسة وفعالة من البداية إلى النهاية.

حول AJet

شركة AJet هي علامة تجارية تابعة لشركة الخطوط الجوية التركية، تم إنشاؤها لتقديم رحلات جوية عالية الجودة ومنخفضة التكلفة، حيث توفر لركابها تجربة طيران آمنة ومريحة. وتربط شركة AJet بين 95 وجهة في 32 بلدًا من خلال أسطولها الحديث والعصري والموفر للوقود. وتحرص شركة الطيران على تقديم تجربة سفر سلسة بأسعار تنافسية.

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