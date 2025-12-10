دبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت شركة "أوبن تكست (OpenText™)"، المتخصصة في إدارة المعلومات المؤمّنة للذكاء الاصطناعي، عن منصتها الجديدة "OpenText AI Data Platform" ، التي تمكّن المؤسسات من دمج بياناتها مع قدرات الذكاء الاصطناعي داخل منظومة موحّدة تضمن أعلى مستويات الأمان وقابلية التوسع، وذلك خلال مؤتمر"OpenText World 2025"، الذي استعرضت خلاله الشركة رؤيتها لمستقبل الذكاء الاصطناعي المؤسسي في الشرق الأوسط.

يأتي إطلاق المنصة في توقيتٍ دقيق، إذ تشهد المنطقة تسارعًا لافتًا في تبنّي الذكاء الاصطناعي، فيما يكشف تقرير مؤسسة "ماكنزي" للأبحاث حول "حالة الذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي 2025"، عن فجوة واضحة بين الاستخدام الأولي وتوسيع التطبيق على مستوى المؤسسة؛ فبينما بدأت 84% من المؤسسات في اعتماد هذه التقنيات، لم تنجح سوى 31% في تطبيقها على نطاق واسع. ومن هنا تبرز أهمية المنصة الجديدة في تمكين المؤسسات من إدارة بياناتها وتأمينها وتفعيلها ضمن بيئة آمنة ومحكمة.

وفي هذا السياق، أكد جورج شمبري، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في "أوبن تكست (OpenText™)"، أن المنطقة تُعد من أسرع أسواق العالم نموًا في تبنّي الذكاء الاصطناعي، غير أن هذا الزخم يفرض على المؤسسات تجاوز مرحلة التجارب المحدودة والانتقال إلى التوسّع المؤسسي المدروس، حيث تمثل حوكمة البيانات الأساس لأي تطبيق ناجح. ومن هذا المنطلق، تبرز منصة "OpenText AI Data Platform" كحلّ متكامل يمكّن المؤسسات من استثمار بياناتها وتحويلها إلى ذكاء آمن ودقيق ومُدرك للسياق، بما يضمن تحقيق عوائد ملموسة ونتائج قابلة للتدقيق، مع الالتزام بمتطلبات السيادة المحلية للبيانات.

كما أعلنت "أوبن تكست (OpenText™)"، عن توسعة شراكتها الاستراتيجية مع شركة"Databricks"، المتخصصة في إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي. والتي تعتمد عليها الشركة بالفعل في عدد من حلولها، مثل "OpenText Threat Detection and Response" ويأتي هذا التوسّع امتدادًا للتعاون القائم بين الجانبين في تطوير بيئات بيانات أكثر تقدّمًا.

وبموجب هذه الشراكة، سيعمل الطرفان على تعزيز التكامل داخل منصة "OpenText AI Data Platform" من خلال دمج قدرات "Databricks" في إدارة البيانات ومعالجتها، ضمن بنية المنصة. بما يشمل تقنيةDelta Sharing، التي تتيح تبادل البيانات بين الأنظمة المختلفة بأمان ومن دون الحاجة إلى نسخها. ويسهم هذا التكامل في جمع بيانات المؤسسة داخل بيئة موحّدة وتحليلها بكفاءة أكبر.

تمكين المؤسسات في الشرق الأوسط من استخدام ذكاء اصطناعي آمن وموثوق

تعتمد "أوبن تكست (OpenText™)"، في رؤيتها للذكاء الاصطناعي المؤسسي على خبرة تتجاوز 35 عامًا في إدارة البيانات، وعلى قناعة راسخة بأن الذكاء الاصطناعي لا يقدم أداءً فعّالًا ما لم يفهم سياق البيانات داخل المؤسسة. ولتحقيق ذلك، تضيف الشركة بيانات وصفية لكل معلومة توضّح مصدرها، وصلاحيات استخدامها، وسياسات الاحتفاظ بها، بما يمنح المؤسسات رؤية أوضح تعزز دقة نماذج الذكاء الاصطناعي وسهولة مراجعتها.

وتستفيد "OpenText Aviator" من البيانات الغنية بالسياق التي تنتجها منظومة "أوبن تكست"، لتقديم نتائج دقيقة وموثوقة، تُجنّب المؤسسات مخاطر نماذج الذكاء الاصطناعي غير المدارة. وتمتاز "Aviator" بمرونة عالية تستند إلى ثلاثة معايير رئيسية تواكب احتياجات السوق الإقليمي. فهي تدعم التشغيل عبر مختلف البيئات، سواء داخل مقر المؤسسة، أو عبر السحابة، أو من خلال البنى الهجينة، بما ينسجم مع متطلبات سيادة البيانات. كما تتيح توافقًا كاملًا مع مختلف نماذج الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك استخدام النماذج الخاصة بالعملاء. إضافة إلى ذلك، توفّر تكاملًا عميقًا مع الأنظمة المؤسسية الرئيسة، مثل أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية، وإدارة علاقات العملاء، بما يسهّل ربط البيانات المتناثرة داخل المؤسسة.

تعريف جديد لتفاعل المؤسسات مع البيانات والذكاء الاصطناعي

وبالتوازي مع إطلاق منصة "OpenText AI Data" ، كشفت "أوبن تكست (OpenText™)"، عن مجموعة من الحلول المبتكرة لدعم التحوّل الرقمي داخل المؤسسات. ومن أبرزها منصة "OpenText Aviator Studio" ، التي تتيح بناء وكلاء ذكاء اصطناعي متقدمين وإدارتهم وربطهم بأنظمة العمل عبر بيئة تطوير بلا أكواد، مع توفير إعدادات حماية تمنع التلاعب بالأوامر، إضافة إلى ميزة التنسيق المتعدد التي تتيح تعاون عدة وكلاء كوحدة عمل افتراضية.

كما أعلنت الشركة أيضًا عن قدرات جديدة ضمن مجموعة أدوات "OpenText Knowledge Discovery"، المخصّصة لجمع البيانات من مختلف المصادر، - المنظمة وغير المنظمة - ، وإضافة الوسوم الوصفية لها تلقائيًا، وربطها بمصادر البيانات لحظيًا، بما يتيح بناء قواعد معرفية متعددة الاستخدامات تدعم مختلف التطبيقات المؤسسية.

وفي السياق ذاته، تقدّم الشركة حل "OpenText Data Compliance"، الذي يدمج الحماية في النظام من البداية، عبر تقييم جاهزية المؤسسة للذكاء الاصطناعي، وتنقيح البيانات، وحماية المعلومات الشخصية الحساسة، وتسهيل الامتثال لمتطلبات الخصوصية. كما عززت الشركة هذا التوجه من خلال خدماتOpenText Aviator AI Services، التي يقدمها فريق متخصص لدعم المؤسسات في تحسين جودة البيانات وتوحيدها، وتصميم وكلاء ذكاء اصطناعي مخصّصين، إضافة إلى قياس العائد الفعلي على استثمارات الذكاء الاصطناعي.

وتتكامل هذه القدرات لتدعم رؤية "أوبن تكست (OpenText™)"، في بناء منظومة ذكاء اصطناعي آمنة وقابلة للتوسع، بالتوازي مع توسيع شراكاتها مع مزودي التكنولوجيا العالميين مثل "SAP" و"Microsoft" و"Google"، لضمان توفير حلول تلائم متطلبات الشرق الأوسط، خاصةً فيما يتعلق بسيادة البيانات.

