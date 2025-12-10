دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الخدمات المالية العربية AFS، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن دخولها في شراكة استراتيجية محتملة مع RestHero، وهي منصة متخصصة في تقنيات قطاع المطاعم، وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين بهدف تقديم تقنيات RestHero ودمجها بشكل مباشر في قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة، مما يتيح قناة تجارة رقمية سلسة للتجار عبر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

تتجاوز هذه الشراكة مجرد قبول المدفوعات، فهي تهدف إلى تزويد مشغلي قطاع الأغذية والمشروبات بالأدوات اللازمة لتحقيق مبيعات مباشرة ذات هامش ربح أعلى وتقليل الاعتماد على منصات الطرف الثالث و الحفاظ على علاقتهم مع العملاء.

ومن خلال الإستفادة من البنية التحتية المالية الآمنة لشركة AFS وخبرة RestHero في حلول الطلب الرقمي وبرامج الولاء والتجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ستوفر هذه الشراكة للتجار منصة موحدة لإدارة قنواتهم عبر الإنترنت، وتوحيد البيانات التشغيلية وبيانات الدفع، وتنسيق تفاعلات العملاء بشكل أكثر كفاءة. سيساعد هذا التكامل العملي المطاعم على تبسيط العمليات اليومية، وتقليل العمل اليدوي، وتقديم تجربة أكثر اتساقًا عبر جميع نقاط التواصل مع العملاء، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال السيد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية: "التزامنا واضح، نحن مُمكّن أساسي لمشاريع التكنولوجيا المالية الواعدة في هذه المنطقة. إن الاستثمار الاستراتيجي المقترح في RestHero ليس مجرد شراكة، بل هو خطوة جوهرية نحو بناء مستقبل قطاع الأغذية والمشروبات الإقليمي. ومن خلال الجمع بين أدوات الطلب الرقمي والتجارة الاجتماعية المتطورة لدى RestHero وشبكة المدفوعات الآمنة والراسخة لدى شركة AFS، نُنشئ منظومة موحدة وقوية. وهذا يمكّن شركاءنا من التجار من تحقيق إيرادات أعلى وتقليل التعقيدات التشغيلية، مما يعزز مسار نموّهم في ظل التحول المتسارع لسلوك المستهلك نحو الرقمية".

من جانبه، قال الدكتور عبد الله الشمري، الرئيس التنفيذي لـRestHero: "إن الاستثمار والشراكة مع AFS يمثلان دعماً تحوّلـيّاً لتقنيات RestHero الخاصة. فمن خلال دمج منصتنا الديناميكية لتجربة العملاء مع البنية التحتية للمدفوعات لدى شركة AFS الموثوقة وعالية السعة، أطلقنا قيمة فريدة لقطاع الأغذية والمشروبات. وتتيح هذه البنية الموحدة لشركائنا الاستفادة من البيانات الفورية للتسويق المخصص، وتحقيق نمو أسرع، واكتساب ميزة تنافسية واضحة في سوق رقمي يتطور بوتيرة متسارعة".

نبذة عن AFS :

تأسست شركة الخدمات المالية العربية (AFS) في عام 1984 وذلك لتقديم منتجات، خدمات وخبرات المدفوعات الرقمية للبنوك والمجموعات التجارية بالإضافة لتوفير حلول متخصصة في المدفوعات مما يمثل استجابة لتطور سوق المعاملات الرقمية وتناميها المستمر.

شركة (AFS) مملوكة من قبل 37 مصرفاً ومؤسسة مالية وتخدم أكثر من 60 عميلاً في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعد اليوم شركة AFS المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في المنطقة وأداة تمكين التكنولوجيا المالية، وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي. ويتضح نهج (AFS) المبتكر في تقديم الخدمات المالية من خلال سلسلة من حلول الدفع الرائدة التي تشمل معالجة البطاقات، اكتساب التجار، وحلول التكنولوجيا المالية ومجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. تمتلك (AFS) مكاتب ومراكز بيانات في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن : RestHero



RestHero هي منصة SaaS رائدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحويل قطاع الأغذية و المشروبات من خلال تمكين المطاعم من السيطرة الكاملة على وجودها ومبيعاتها عبر الإنترنت. تأسست بهدف تبسيط التحول الرقمي لشركات الأغذية والمشروبات، وتمكن RestHero المطاعم والمقاهي والمطابخ السحابية من إطلاق أنظمة الطلب عبر الإنترنت الخاصة بها بعلامتها التجارية دون أي عمولات ومتوافقة بالكامل مع شركاء التوصيل. وبتركيز على الابتكار والمرونة والربحية، توفر RestHero حلاً متكاملاً يشمل إدارة قوائم الطعام الذكية، وتتبع الطلبات في الوقت الفعلي، وأدوات تفاعل العملاء، ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتوصيات المخصصة واتخاذ قرارات تجارية أكثر ذكاءً. اليوم، تساعد RestHero المئات من العلامات التجارية في مجال الأغذية والمشروبات في المنطقة على زيادة مبيعاتها المباشرة، وتعزيز علاقاتها مع العملاء، وإعادة تعريف مستقبل تناول الطعام الرقمي.