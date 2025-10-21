المنامة, مملكة البحرين: أعلنت شركة الخدمات المالية العربية AFS، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن توقيع شراكة استراتيجية مع Reboot01، أول مدرسة برمجة ومسرّع مواهب في البحرين. وتهدف هذه الشراكة المهمة إلى إنشاء مسار قوي لإعداد الكفاءات، يربط بين التميز التعليمي والخبرة العملية الواقعية في مجالات التكنولوجيا والـFinTech الديناميكية.

تركّز الشراكة على تسريع جاهزية الطلاب لسوق العمل من خلال برامج شاملة وعملية. وسيستفيد طلاب Reboot01 من فرص توظيف مباشرة، وتدريبات مهيكلة، وأنشطة مشتركة مثل مسابقات الهاكاثون، ولقاءات تقنية متخصصة، وندوات صناعية، ومعارض توظيف. صُممت هذه الأنشطة لتزويد المشاركين بالتجارب العملية الضرورية، والتوجيه من خبراء الصناعة، وفرص التواصل الحيوية، مما يهيئهم بشكل كامل لمسيرة مهنية ناجحة.

وقال السيد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة :AFS "نحن نؤمن تمامًا بأن من مسؤوليتنا الاستثمار المباشر في مستقبل المواهب التقنية عبر المنطقة. إن شراكتنا مع Reboot01 هي خطوة مستبقة نحو تطوير قاعدة مواهب عالية الكفاءة ومتنوعة وجاهزة للمستقبل هنا في البحرين، بما يسهم مباشرة في نمو الاقتصاد الرقمي الوطني. نحن متحمسون لخلق مسارات واضحة تمكّن الشباب البحريني من الثقة والمهارات العملية اللازمة للنجاح المهني، مما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار."

وأضاف السيد ينال جلاد، المدير العام لـ:Reboot01 "تماشيًا مع رسالتنا لتخريج أكثر من 350 مطوراً مؤهلاً سنويًا، فإن Reboot01 ملتزمة برعاية جيل جديد من المحترفين البحرينيين في مجال التكنولوجيا. وتدعم شراكتنا مع AFS هذه الرسالة من خلال منح طلابنا وخريجينا وصولًا مباشرًا إلى قادة الصناعة، ومشاريع مؤثرة، وفرص مهنية مثيرة في مجال التكنولوجيا المالية."

وتمتلك Reboot01 سجلًا متميزًا في تدريب مطورين متكاملين (Full-Stack Developers) عبر مناهج عالمية معتمدة قائمة على المشاريع. حيث يتعمق الطلاب في تخصصات مطلوبة وموجهة نحو المستقبل، تشمل: تعلم الآلة، البلوك تشين، تطوير تطبيقات الهاتف، الأمن السيبراني، وتصميم الألعاب.

وتُعد المدرسة محركًا رئيسيًا لإعداد الكفاءات في المملكة، حيث انضم خريجوها بنجاح إلى شركات تقنية رائدة محلية وعالمية، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الرقمي المتنامي في البحرين. والأهم أن البرنامج قائم على مبدأ الشمولية الجذرية، فلا يتطلب خبرة سابقة في البرمجة أو شهادة جامعية. كما أن Reboot01 تدعم التنوع في قطاع التكنولوجيا وتلتزم بتحقيق هدف طموح يتمثل في وصول نسبة مشاركة النساء إلى 50% ضمن دفعاتها.

نبذة عن AFS :

تأسست شركة الخدمات المالية العربية (AFS) في عام 1984 وذلك لتقديم منتجات، خدمات وخبرات المدفوعات الرقمية للبنوك والمجموعات التجارية بالإضافة لتوفير حلول متخصصة في المدفوعات مما يمثل استجابة لتطور سوق المعاملات الرقمية وتناميها المستمر.

شركة (AFS) مملوكة من قبل 37 مصرفاً ومؤسسة مالية وتخدم أكثر من 60 عميلاً في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعد اليوم شركة AFS المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في المنطقة وأداة تمكين التكنولوجيا المالية، وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي. ويتضح نهج (AFS) المبتكر في تقديم الخدمات المالية من خلال سلسلة من حلول الدفع الرائدة التي تشمل معالجة البطاقات، اكتساب التجار، وحلول التكنولوجيا المالية ومجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. تمتلك (AFS) مكاتب ومراكز بيانات في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.

