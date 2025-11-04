المنامة, مملكة البحرين: وقّعت شركة الخدمات المالية العربية AFS، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، شراكة استراتيجية مع بوليتكنك البحرين في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والمالي، وفتح آفاق جديدة للطلبة ودعم تطوير مهاراتهم العملية والبحثية.

وقع الاتفاقية السيد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية و البروفيسور كيران أوكاهون، الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين، مما يعكس حرص الطرفين على تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين.

ستوفر هذه الشراكة للطلاب فرصة استثنائية للتعرّف على قطاع التكنولوجيا المالية، من خلال فرص للتدريب العملي، والزيارات الميدانية، ومحاضرات يقدمها خبراء الصناعة. كما يتضمن هذا التعاون ليشمل مشاريع بحثية مشتركة، وتبادل الخبرات المهنية، وتطوير منهج تدريسي متقدّم قائم على دراسات حالة تطبيقية. من خلال دمج التعليم مع متطلبات سوق العمل الحديث، ستمكّن AFS وبوليتكنك البحرين الطلاب عبر برامج رعاية موجهة وفعاليات مشتركة، مما يؤهلهم لقيادة الجيل القادم من الابتكار المالي.

وبهذه المناسبة، صرح السيد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية ((AFS، قائلاً: " نؤمن بأن الجيل القادم من الابتكار المالي سيبدأ في قاعات الدراسة ويتطور في الميدان. هذه الشراكة ليست مجرد توافق استراتيجي، بل هي جهد فعّال لتسريع تطوير قادة التكنولوجيا المالية المحليين، وترسيخ مكانة البحرين كمركز إقليمي قائم على الخبرة التقنية والكفاءات المؤهلة للمستقبل."

و بدوره قال البروفيسور كيران أوكاهون، الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين: "تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية مهمة نحو ربط التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل الفعلية في القطاع المالي. نحن ملتزمون بتزويد طلبتنا بالمهارات والخبرات التي يحتاجون إليها ليكونوا قادة المستقبل، ويسعدنا التعاون مع شركة الخدمات المالية العربية لدعم هذه الرؤية من خلال فرص التدريب والبحث المشترك". مشيرًا إلى أن "تكامل القطاع الأكاديمي مع الصناعة يعزز من قدرة خريجينا على المنافسة والتميز في سوق العمل.".

نبذة عن AFS :

تأسست شركة الخدمات المالية العربية (AFS) في عام 1984 وذلك لتقديم منتجات، خدمات وخبرات المدفوعات الرقمية للبنوك والمجموعات التجارية بالإضافة لتوفير حلول متخصصة في المدفوعات مما يمثل استجابة لتطور سوق المعاملات الرقمية وتناميها المستمر.

شركة (AFS) مملوكة من قبل 37 مصرفاً ومؤسسة مالية وتخدم أكثر من 60 عميلاً في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعد اليوم شركة AFS المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في المنطقة وأداة تمكين التكنولوجيا المالية، وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي. ويتضح نهج (AFS) المبتكر في تقديم الخدمات المالية من خلال سلسلة من حلول الدفع الرائدة التي تشمل معالجة البطاقات، اكتساب التجار، وحلول التكنولوجيا المالية ومجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. تمتلك (AFS) مكاتب ومراكز بيانات في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن بوليتكنك البحرين:

أنشئت بوليتكنك البحرين بموجب المرسوم الملكي رقم 65 لسنة 2008 الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وذلك بهدف تلبية الحاجة إلى قوة عاملة بحرينية ماهرة تسهم في دعم التنوع والنمو الاقتصادي. تقدم بوليتكنك البحرين مؤهلات تطبيقية ومهنية وفنية، تسهم في تزويد سوق العمل بخريجين جاهزين للعمل؛ أكفاء واثقين من أنفسهم، ومدركين لما هو متوقع منهم في العالم المهني، وقادرين على أداء مهامهم بكامل إمكاناتهم.

