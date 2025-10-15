أبوظبي، أعلن بنك يو بي إس عن افتتاح مكتبه الاستشاري الجديد في أبوظبي العالمي (ADGM)، ليكون ثاني فروعه في دولة الإمارات العربية المتحدة . وتشكل هذه الخطوة محطة بارزة تعكس التزام البنك الطويل الأمد تجاه عملائه في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي افتتاح المكتب الجديد، التابع لفرع يو بي إس إيه جي، ضمن إطار رؤية يو بي إس الاستراتيجية الرامية لتوسيع حضوره في واحدة من أكثر مراكز التمويل وإدارة الثروات ديناميكيةً وأسرعها نموًا في العالم. وتُعتبر العاصمة أبوظبي مركزًا رائدًا للثروات القابلة للاستثمار في المنطقة، حيث أصبحت خلال فترة وجيزة وجهة مفضلة لأصحاب الثروات العالية والشركات والمستثمرين كصناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية الباحثين عن حلول مالية متطورة وخدمات استشارية موثوقة ضمن المنظومة المالية المتنامية في المنطقة.

وفي تعليقها على افتتاح المكتب الجديد، أكدت بياتريس مارتن، رئيسة منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يو بي إس، أن افتتاح المكتب الجديد أبوظبي العالمي (ADGM) محطة هامة في مسيرة يو بي إس وعملائه في المنطقة، إذ يعزز الفرص الواعدة في هذا السوق الديناميكي، ويرسخ الشراكة مع أبوظبي. وأضافت: "إن شبكة يو بي إس العالمية وإمكانياته القوية، تمكنه من خدمة العملاء وتلبية متطلباتهم المعقدة، فضلًا عن تقديم حلول متكاملة وشاملة. إن حضورنا القوي في الدولة، يعزز قدرتنا على دفع عجلة النمو وتقديم القيمة الكاملة من عروض مفهوم البنك الواحد لعملائنا في أبوظبي والمنطقة".

بدورها، أكدت كريستين نوفاكوفيتش، رئيس إدارة الثروات العالمية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في يو بي إس، أن الشرق الأوسط يعتبر منطقة استثنائية من حيث النمو والفرص. وأضافت: "إن افتتاح مكتبنا الاستشاري في أبوظبي العالمي (ADGM) يؤكد إيماننا الراسخ بإمكانيات المنطقة والتزامنا تجاه عملائنا فيها. ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المسيرة والمساهمة في تطوير المنظومة المالية لدولة الإمارات."

ويأتي هذا التوسع الاستراتيجي ليو بي إس في الشرق الأوسط مدفوعًا بالنمو الاستثنائي الذي تشهده المنطقة ودورها المتنامي في مجال التمويل وإدارة والثروات العالمية. كما تعكس هذه الخطوة عمق الشراكة بين يو بي إس وأبوظبي وتفاعله مع المنظومة المالية بالمنطقة، لا سيما من خلال وجوده في أبوظبي العالمي (ADGM).

من جانبه، أعرب أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM)، عن سعادته بافتتاح المكتب الاستشاري الجديد ليو بي إس في أبوظبي العالمي (ADGM)، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس مكانته المتنامية، كوجهة رائدة لإدارة الثروات العالمية والمكاتب العائلية. وأضاف: "يوفر أبوظبي العالمي (ADGM)، منصة مثالية لشركات مثل يو بي إس للتواصل مع المستثمرين الإقليميين والدوليين، إلى جانب المساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي كمركز مالي عالمي رائد".

مع تجاوز إجمالي الثروات الشخصية في الشرق الأوسط 5.7 تريليون[1] دولار أميركي، تبرز المنطقة كواحدة من أهم الأسواق الواعدة لقطاع الخدمات المالية بما تمتلكه من فرص وإمكانيات استثنائية. يعود حضور بنك يو بي إس في المنطقة لأكثر من 60 عامًا، تمكن خلالها من إرساء علاقات موثوقة وتقديم خدمات مصممة خصيصًا لاحتياجات العملاء، إلى جانب توفير الاتصال العالمي لأجيال متعاقبة من عملاء إدارة الثروات. ويأتي افتتاح المكتب الجديد في أبوظبي ليعزز مكانة البنك الراسخة كأبرز مديري الثروات في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال نيلز زيلكنز، رئيس إدارة الثروات في الشرق الأوسط: "يُمثل وجودنا اليوم في أبوظبي امتدادًا طبيعيًا لحضورنا الراسخ في المنطقة، إذ يسمح لنا المكتب الجديد بأن نكون أقرب إلى عملائنا، وتمكينهم من الوصول بسهولة إلى خدمات يو بي إس العالمية والحلول المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المحلية."

فرع يو بي إس إيه جي الجديد في أبوظبي، سيقدم الاستشارات لعملائه مباشرةً من داخل أبوظبي العالمي (ADGM)، مع تسجيل الأصول في سويسرا، مستفيدًا من شبكته العالمية وقدراته الواسعة في تقديم المنتجات والخدمات المالية.

