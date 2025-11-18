دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت طيران الجزيرة خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران 2025 عن اتخاذها خطوة محورية جديدة في تطوير قدراتها التدريبية والتشغيلية، حيث ستتسلّم جهاز المحاكاة المتكامل الجديد من نوع A320neo R7e من شركة Acron Aviation في مطلع عام 2026. وسيكون الجهاز جاهزاً للاستخدام في التدريب في الربع الثاني من عام 2026، ليصبح أول جهاز محاكاة من هذا الطراز في الكويت ويحقق نقلة مهمة في تعزيز البنية التدريبية في قطاع الطيران الوطني.

ويأتي الاستثمار في هذا الجهاز التزاماً من طيران الجزيرة بتوفير برامج تدريبية للطيارين وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، هذا إلى جانب تعزيز معايير السلامة التشغيلية، ودعم جاهزية أسطول الشركة على المدى البعيد. كما تدعم هذه الخطوة خطة نمو الشركة للسنوات الخمسة المقبلة، والتي تشمل توسيع شبكتها من 63 إلى 100 وجهة، وزيادة أسطولها من 24 إلى 50 طائرة، ورفع طاقتها الاستيعابية السنوية من 5 ملايين إلى 10 ملايين مسافر. ومع هذا التوسع، ستساهم طيران الجزيرة أيضاً في توفير أكثر من 700 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، دعماً لمنظومة الطيران في الكويت والتنمية الاقتصادية ككل.

وسيساعد جهاز المحاكاة A320neo R7e في تمكين طيران الجزيرة من تدريب وتأهيل عدد أكبر من الطيارين داخل الكويت، وتقليل الاعتماد على مراكز التدريب الخارجية، وتعزيز جاهزية الشركة لمواكبة نمو عملياتها التشغيلية.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة، السيد/ باراتان باسوباثي: "إن دخول جهاز المحاكاة Acron Aviation R7e يُعد خطوة تحولية في منظومة التدريب في طيران الجزيرة وكذلك في تعزيز قدرات الطيران الوطني في الكويت. ومع خطتنا لتوسيع أسطولنا وشبكتنا خلال الأعوام الخمسة المقبلة، يتيح لنا هذا الاستثمار بناء قدرات الطيارين محلياً بوتيرة أسرع، والحفاظ على أعلى معايير السلامة، ودعم نمو الشركة. على مر السنوات، قمنا بتدريب أكثر من 200 طيار من الرجال والنساء، وتدريب نحو 300 طيار إضافي في الكويت سيفتح آفاقاً جديدة أمام الكفاءات الوطنية لنواصل البناء على التقدّم الذي قمنا بتحقيقه ليومنا هذا في هذه الصناعة. هذا الإنجاز يعكس دعمنا لرؤية الكويت 2035 من خلال الاستثمار في الكوادر الوطنية والتكنولوجيا والتميز التشغيلي، وهو ما بدوره سيساهم في خلق أكثر من ألف وظيفة جديدة ضمن عملياتنا."

يأتي جهاز المحاكاة المتكامل A320neo R7e مزوّداً بأنظمة رؤية متقدمة وتقنية حركة عالية التطور ونماذج طيران من الجيل الجديد، مما يوفر تدريباً واقعياً عالي الدقة ويلبي متطلبات الجهات التنظيمية الدولية.

وستقوم طيران الجزيرة، بصفتها منظمة تدريب معتمدة (ATO)، بتشغيل جهاز المحاكاة من مركز تدريب مخصص داخل الكويت، مما يتيح فرص تدريب ليس فقط لطاقمها الجوي، بل أيضاً لشركات الطيران الإقليمية التي تبحث عن تدريب عالي الجودة لطائرات A320neo ضمن منطقة الخليج.

ومع هذا الاستثمار، تواصل طيران الجزيرة تعزيز موقعها كإحدى أسرع شركات الطيران نمواً وأكثرها تقدماً في المنطقة، وتؤكد دورها في دعم مكانة الكويت كمركز إقليمي صاعد للطيران.

-انتهى-

#بياناتشركات