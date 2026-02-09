شركاتها التابعة في المنطقة تحقّق جميعها تصنيفات من درجة الاستثمار، عاكسةً أداءً تشغيلياً قوياً

تغطية التصنيف شاملة تمتد عبر أسواقها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

"الخليجية للتأمين التكافلي" تحصل على أول تصنيف لها من "إس أند بي جلوبال" وهو الأعلى بين شركات التكافل في الكويت

مدينة الكويت، أعلنت مجموعة الخليج للتأمين، إحدى المجموعات الرائدة في تقديم خدمات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تأكيدات تصنيفية شاملة عبر عملياتها الإقليمية، بما يبرز متانة المجموعة المالية والتنفيذ الاستراتيجي المتّسق عبر أسواق متنوّعة.

وكانت وكالة التصنيف العالمية AM BEST قد أكدّت مؤخراً على تصنيف مجموعة الخليج للتأمين لقوتها المالية عند "A" (ممتاز) وكذلك على تصنيف قدرتها المُصدّرة على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل من مستوى عند "a+" (ممتاز)، وذلك لكل من المجموعة وشركتها التابعة الخليج للتأمين وإعادة التأمين، في حين حافظت الوكالة على نظرتها المستقبلية المستقرة لهذه التصنيفات.

وتعكس التصنيفات نجاح المجموعة في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة لتويع مصادر دخلها واستثماراتها على المستوى الإقليمي، فيما حافظة على معدل رسملة قوي وواصلت العمل بسياسة تشغيلية منضبطة عبر شركاتها التابعة، هذا علاوة عن الدعم الذي تحصل عليه المجموعة من مساهمها الرئيسي شركة فيرفاكس المالية القابضة المحدودة التي تتمتع بقوة تشغيلية وانتشار على مستوى عالمي.

كما كانت وكالة "إس أند بي جلوبال" قد حافظت على تصنيف "الخليج للتأمين" عند مستوى "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما منحتها وكالة "موديز" تصنيف عند مستوى "A2" مع نظرة مستقبلية مستقرة كذلك.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ خالد مشاري السنعوسي، المدير التنفيذي للمجموعة - إدارة الاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين: "إن التصنيفات التي حازت عليها المجموعة وشركة "مجموعة الخليج للتأمين-الكويت" تمثّل أكثر من مجرد إنجاز، بل تؤكد على الثقة التي يضعها أصحاب المصالح في المجموعة، فيما تعكس كذلك التزامنا الراسخ في الحفاظ على قوتنا التشغيلية ومرونة نموذج أعمالنا، هذا بالإضافة إلى قدرتنا على تحقيق القيمة المستدامة. وتُظهر التصنيفات الشاملة أيضاً أن مجموعة الخليج للتأمين ليست مجرد مزوّد لخدمات التأمين في المنطقة، بل هي فعلاً منصة قائمة على معايير ثابتة وروح العمل الجماعي والرؤية المشتركة التي تسعى دائماً للتميّز بما يتجاوز الحدود."

تصنيفات الشركات التابعة على المستوى الإقليمي

حصدت الشركات التابعة لمجموعة الخليج للتأمين في المنطقة على تصنيفات ائتمانية قوية، يعكس هذا الإنجاز المهم المركز القوي لمجموعة الخليج للتكافل كثالث أكبر شركة تأمين تكافلي في الكويت حيث أعلنت عن إيرادات من التأمين بلغت 22.3 مليون دينار كويتي (72.2 مليون دولار) في عام 2024. ويؤكد التصنيف كذلك على أهمية "الخليج للتكافل" في استراتيجية مجموعة الخليج للتأمين في الكويت على المدى الطويل.

مجموعة الخليج للتأمين هي أكبر مجموعة للتأمين في الكويت من حيث الأقساط المكتتبة والمحتفظ بها من خلال عملياتها في قطاع التأمين على الحياة والتأمينات العامة والتأمين التكافلي وقد أصبحت مجموعة الخليج للتأمين إحدى أكبر مجموعات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث لها حصص مُلكية في شركات في الكويت والبحرين والأردن ومصر وتركيا والجزائر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عمان والعراق ولبنان. وبلغ حجم أصولها المجمعة 4.2 مليار دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر 2025.

تعتبر مجموعة الخليج للتأمين الأولى من بين شركات التأمين في حصولها على التصنيف الائتماني الثلاثي في الكويت، اذ تتمتع بتصنيف بدرجة A (ممتاز) وكذلك تصنيف +a (ممتاز) للإصدار الائتماني مع إضفاء نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة إي إم بيست يوروب لخدمات التصنيف وتتمتع مجموعة الخليج للتأمين بموقف مالي قوي يدعمه تصنيفها الائتماني بدرجة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني.، بالإضافة الى تصنيفها المالي بـA2 من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.

مجموعة الخليج للتأمين هي شركة تابعة لشركة فيرفاكس فينانشل هولدنغز بالحصة الكبرى، وهي شركة قابضة كندية، مدرجة في بورصة تورونتو، حيث تقوم عملياتها من خلال شركاتها التابعة ترتكز على التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث بالإضافة إلى إعادة التأمين وإدارة الاستثمارات ذات صلة.

-انتهى-

