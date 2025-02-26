دبي، الإمارات العربية المتحدة، يسرّ شركة دبي جنرال بروبرتيز أن تكشف عن أحدث مشاريعها، مشروع ماريوت ريزيدنسز شارع الشيخ زايد، بالتعاون مع شريكيها في التسويق والبيع، شركتي درفن العقارية وريفاين.

يتّسم هذا المجمع السكني المتاح للبيع بالتملّك الحرّ بموقع استراتيجي في دبي، وتبلغ قيمة تطويره الإجمالية 900 مليون درهم إماراتي. ويشكّل هذا المشروع المبتكر إضافة مميّزة إلى قطاع المساكن الفاخرة التي تقدّمها علامات تجارية مرموقة في السوق، حيث يجمع ما بين نمط الحياة الراقي والخدمة الخاصة من ماريوت.

وبالتالي، سيتمكّن سكان مشروع ماريوت ريزيدنسز شارع الشيخ زايد من الاستمتاع بأعلى معايير الخدمة التي اعتادوا عليها ويضعون فيها ثقتهم عبر مختلف فنادق ومنتجعات ماريوت حول العالم.

لقد صُمّم هذا المشروع، قيد الإنشاء حاليًا والمطروح للبيع رسميًا، لتلبية الطلب المتزايد على مساحات المعيشة الفسيحة الراقية في سوق العقارات المزدهر في دبي. ففي ظلّ تزايد اهتمام المشترين بالمساكن الفاخرة في المدينة نتيجة الاستثمارات الدولية التي تستقطبها الإمارة، تُعتبر هذه المساكن الخيار المثالي لكل من يبحث عن أكثر من مجرّد منزل، بل عن مسكن عصري وخدمة صادقة وتجارب مميزة.

يقدّم المشروع الجديد 110 شقق أنيقة، منها المتوفّر بطابق أو طابقين ومع غرفتي نوم أو ثلاث غرف. وفيما تضمّ كل شقة مساحة معيشة واسعة، تختلف مساحة السكن الإجمالية وتبدأ من 1,250 قدمًا مربّعًا. وبالنسبة إلى وسائل الراحة والمرافق، فقد صُمّمت خصيصًا لتحسين جودة حياة السكان، ومن أبرز هذه المزايا، إمكانية الدخول إلى اللاونج، وخدمات الكونسيرج، وخيارات الطعام حسب الطلب، وغرف الاجتماعات، والصالة الرياضية الحديثة، والمسبح، والمتاجر، جميعها تحت إدارة ماريوت.

خُصّص الجناح الأيمن من المبنى لهذه المساكن التي تتميّز بديكوراتها الداخلية العصرية وإطلالاتها الآسرة على المدينة وروح الضيافة الراسخة في جميع ممتلكات ماريوت. بالإضافة إلى ذلك، ستُتاح للمقيمين فرصة اختبار تجارب حصرية عبر منصة "أونفيا" (ONVIA)، منصة تقدير المالكين الخاصة بماريوت الدولية، سواء كانوا يقيمون في أحد فنادق ماريوت بونفوي، أو يستمتعون بأجمل الإطلالات على متن يخوت ريتز كارلتون أو الاستمتاع بحياتهم اليومية في المجمع السكني.

وفي هذا السياق، قال جايديف مينيزيس، نائب الرئيس الإقليمي للتطوير متعدّد الاستخدامات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة ماريوت إنترناشيونال: "سيختبر أصحاب المساكن الضيافة الرائعة التي تقدّمها ماريوت، وستُتاح لهم فرصة العيش في مساحات عصرية وديكورات داخلية آسرة. فهذه الشقق السكنية تعكس أعلى معايير الدقة والاهتمام بأصغر التفاصيل، فيما يعزّز المشروع إحساسهم بالانتماء إلى مجتمع، وهو ما يتوافق تمامًا مع إرث فنادق ماريوت".

فمن موقعه الاستراتيجي على شارع الشيخ زايد، أحد أبرز المواقع والأسهل وصولًا، يتيح المجمع السكني للمقيمين فيه إمكانية العيش وسط مدينة نابضة بالحياة. فجميع المساكن تتّصل بشكل مثالي بمراكز الأعمال ومراكز التسوّق ووجهات تناول الطعام ومحطات النقل الرئيسية، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للعائلات ورجال الأعمال على حد سواء. وبالتالي، وبفضل قربه من أبرز المعالم والمرافق في المدينة، يجذب هذا المشروع المشترين المحليين والدوليين الباحثين عن تجربة معيشية مثرية.

من جهته، أشار توماس وان، الشريك الإداري في شركة ريفاين: "تلتزم ريفاين بتقديم تجارب عقارية سلسة ومجزية للسكان المستقبليين. ويشكّل مشروع ماريوت ريزيدنسز شارع الشيخ زايد بشكل خاص عرضًا فريدًا يجذب المشترين المحليين والدوليين ممنّ يقدّرون الفخامة والراحة وحسّ الانتماء إلى مجتمع. وبالتعاون مع علامة ماريوت الموثوقة عالميًا، نقدّم للمقيمين في المجمّع خدمة استثنائية ونمط حياة يتجاوز التجارب السكنية التقليدية. ولا بدّ لي أن أقول إنّ هذا المشروع هو دليل على تفانينا في جلب مساحات معيشية عالمية المستوى إلى قلب دبي".

تؤدي شركة ريفاين دورًا جوهريًا في هذا المشروع، حيث تساهم في توفير تجربة معيشية راقية تلبّي أعلى معايير التصميم والخدمة. ومن خلال تعاونها مع ماريوت الدولية ودبي جنرال بروبرتيز ودرفن العقارية، تضمن ريفاين دعم المشروع من خلال شركاء مرموقين وإرث من التميّز وتفي بالتالي بوعد الجودة التي تلتزم به.

في الواقع، يعكس إطلاق هذا المشروع التوجّه المتزايد نحو المساكن الفاخرة من علامات تجارية مرموقة، حيث تجتمع مساحات المعيشة الراقية بالخدمة المتميّزة ووسائل الراحة والمرافق عالمية المستوى. فهذا المجمّع السكني الجديد يقدّم للمشترين فرصة الانضمام إلى مجتمع حصري يستفيد من خدمات ماريوت الاستثنائية كما والاستمتاع بالخصوصية والراحة في منازلهم.

وفيما يواصل المشترون الدوليون بحثهم عن تجارب معيشية متميّزة في أبرز المواقع في المدن، يُعدّ مشروع ماريوت ريزيدنسز شارع الشيخ زايد في دبي فرصة مثالية لجذبهم، إذ يجمع ما بين الفخامة والراحة وحسّ الانتماء إلى مجتمع.

الجدير بالذكر أن أعمال بناء الشقق السكنية بدأت في أغسطس 2021، وقد تم إنجاز نحو 78% منها. ويُعدّ المشروع على المسار الصحيح، على أن يصبح جاهزًا بالكامل في الموعد المرتقب في الربع الرابع من عام 2025. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني MResidencesSheikhZayedRoad.com.

نبذة عن شركة درفن العقارية

درفن العقارية هي وكالة رائدة في مجال الوساطة العقارية، تتّخذ من دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها ودائمًا ما تظهر تميّزًا في عمليات الاستحواذ التي تقوم بها، لا سيّما أنّها تركّز على العقارات الفاخرة. وبصفتها عضوًا في فوربس جلوبال بروبرتيز، الاتحاد الحصري لأكبر 100 شركة عقارية في العالم، تمثّل درفن العقارية شريكًا موثوقًا للمستثمرين والمشترين في سوق العقارات التنافسي في دبي.

نبذة عن شركة ريفاين

تحت شعار "تمكين التطوير"، تُعتبر ريفاين شركة رائدة في إدارة التطوير المتكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفيما تقدّم مجموعة واسعة من الخدمات إلى المطوّرين في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ومختلف دول العالم، أثبتت الشركة ريادتها في حلول التطوير كخدمة، حيث تمكّن المطوّرين والمستثمرين من خلال عمليات بسيطة لتحقيق نتائج أفضل.

لا تمتلك شركة ماريوت الدولية أو أي من الشركات التابعة لها ("ماريوت") أو تطوّر أو تبيع مشروع ماريوت ريزيدنسز شارع الشيخ زايد في دبي. تستخدم شركة دبي جنرال بروبرتيز علامة "ماريوت" بموجب ترخيص من ماريوت التي لم تؤكد دقة أي من البيانات أو التصريحات الواردة في هذا الخبر.

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