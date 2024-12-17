دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الوقف التركي ("بنك الوقف"، أو "البنك")، ثاني أكبر بنك في تركيا من حيث حجم الأصول منذ عام 2020، توقيعه على تسهيلات قرض مستدام لأجل 367 يوماً بقيمة 518.500.000 دولار أمريكي و331.400.000 يورو في 25 نوفمبر 2024 ("التسهيلات"). وسيتم استخدام عائدات هذه التسهيلات لتمويل العمليات والأصول والمشاريع المستدامة للبنك، بما في ذلك التمويل التجاري المستدام وفق ما هو محدد في إطاره الخاص للتمويل المستدام.

وساهم كل من بنك أبوظبي التجاري وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة كمنسقين مشتركين ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري اكتتاب في هذه الصفقة. بينما شارك كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك أبوظبي الأول، ومجموعة "آي إن جي"، وبنك المشرق كمنسقين للاستدامة. واضطلعت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة بدور وكيل التوثيق، فيما عمل بنك أبوظبي التجاري كوكيل للتسهيلات.

ونتيجةً للإقبال العالمي الكبير على التسهيلات من قبل 45 مؤسسة من أمريكا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، حققت تسهيلات القرض فائض اكتتاب بنسبة تزيد عن 166% من المبلغ الأصلي الذي تم الإعلان عنه عند الطرح الأولي. و اختار بنك الوقف تقليص حجم التسهيلات المحققة بالتوقيع على ما يعادل 870 مليون دولار أمريكي. ويؤكد نجاح هذه الصفقة على قوة العلاقات المصرفية والجدارة الائتمانية لبنك الوقف وتقدير السوق لجهوده في مجال الاستدامة.

وفي عام 2023، قام بنك الوقف بتحديث إطاره الخاص للتمويل المستدام والذي تم إنشائه لأول مرة في عام 2020، ليتوافق مع مبادئ السندات الخضراء والاجتماعية وإرشادات سندات الاستدامة التي وضعتها الرابطة الدولية لأسواق رأس المال، وكذلك مبادئ القروض الخضراء والاجتماعية لجمعية سوق القروض.

وفي هذا السياق، حدد بنك الوقف مجموعة الأصول التي يعتزم من خلالها استخدام عائدات أدوات التمويل المستدام الصادرة بموجب هذا الإطار لتمويل القروض الخضراء و/أو الاجتماعية المؤهلة التي تلبي معايير الأهلية الخضراء والاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يعتزم بنك الوقف إصدار تقارير لتخصيص صافي عائدات أدوات التمويل المستدامة سنوياً، وتقييم توافق جميع القروض مع معايير الأهلية لبنك الوقف وفق ما هو موضح في إطار التمويل المستدام مع فترة مراجعة مدتها ثلاث سنوات.

وباعتباره بنكاً يتبنى نهج الاستدامة في جميع عملياته، تبنى بنك الوقف أيضاً نموذج استخدام العائدات مع قرضه المشترك ذي الطابع المستدام في نوفمبر 2024. وبموجب ذلك، اختار البنك مواصلة العمل بنموذج استخدام العائدات المستدامة مع قروضه المشتركة نظراً للتركيز المتزايد على زيادة محفظة الأصول المستدامة ودعم المشاريع ذات المنفعة البيئية و/أو الاجتماعية بشكل مباشر.

البنوك:

منسق الاستدامة:

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، بنك أبوظبي الأول ش. م. ع، مجموعة "آي إن جي"، بنك المشرق ش.م.ع

المنسقون:

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة

المنظمون الرئيسيون المفوضون ومديرو الاكتتاب:

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، فرع سيتي بنك إن.إيه في سوق أبوظبي العالمي، بنك دبي التجاري ش.م.ع، البنك التجاري القطري (ش.م.ع.ق(، شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، بنك أبوظبي الأول ش.م.ع، بنك الصين الصناعي والتجاري المحدود ، فرع بنك "آي إن جي" في مركز دبي المالي العالمي، بنك المشرق ش.م.ع، بنك ميزوهو المحدود، بنك إم يو إف جي المحدود، بنك إم يو إف جي في تركيا، فرع بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) في باريس، سوسيتيه جنرال، بنك ستاندرد تشارترد، فرع مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية في لندن.

المنظم الرئيسي:

جي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي

المنظمون:

فرع دويتشه بنك إيه جي في لندن، بنك الدوحة ش.م.ع.ق، كوميرز بنك أكتينجيزيلشافت، بنك الاستثمار ش. م. ع، بنك أم القيوين الوطني ش. م. ع، بنك ABC الدولي بي إل سي، بنك حبيب المحدود (فرع بر دبي)، كايكسا بنك إس إيه، مصرف اليوباي، بنك حبيب إيه جي زيورخ في الإمارات العربية المتحدة، بنك باركليز بي إل سي، بنك بيبلوس أوروبا إس إيه، بنك بي سي بي (موريشيوس) المحدود، "بنك ديمير قيرغيز الدولي" سي جي إس سي، فرع بنك حبيب المحدود في سنغافورة، بنك رأس الخيمة الوطني (ش. م. ع)، بنك مجموعة إرست إيه جي، جولدمان ساكس إنترناشيونال، بنك إم بي إتش بي إل سي، بنك حبيب المحدود في البحرين، إيسبنك إيه جي، بنك كومبيتاري تريجتاري في كوسوفو، كينتبانك دي.دي.، أوياك أنكر بنك جي إم بي إتش، بيبر بنك لوكسمبورغ إس إيه، البنك التجاري العربي البريطاني بي إل سي، "أذر-ترك بنك" أو جي إس سي، وكابيتال بنك أو جي إس سي.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 30 سبتمبر 2024 بلغ مجموع أصوله 956 مليار درهم (يعادل تقريباً 260 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 859 فرعاً إضافة إلى 4,512 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

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