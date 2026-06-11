دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت طلبات، تطبيق الاحتياجات اليومية الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق "توقع واستمتع"، وهي لعبة توقعات تفاعلية داخل التطبيق تستمر طوال فترة بطولة كأس العالم، وتمنح العملاء طريقة جديدة للتفاعل مع أجواء البطولة مع كسب مكافآت قيّمة عبر المنصة التي يستخدمونها يومياً.

وتتيح "توقع واستمتع" لعملاء طلبات توقع نتائج المباريات، سواء بالفوز أو الخسارة أو التعادل، مباشرة عبر التطبيق. ومع كل توقع صحيح، يقترب العملاء من تحقيق أهداف محددة، وعند بلوغها تُضاف قسائم طلبات تلقائياً إلى حساباتهم، دون الحاجة إلى أي خطوات إضافية أو فترات انتظار. ويمكن استخدام هذه القسائم عبر شبكة طلبات التي تضم أكثر من 84 ألف شريك نشط. كما تتضمن التجربة شريط تقدم تفاعلياً يساعد العملاء على متابعة تقدمهم من مباراة إلى أخرى طوال فترة البطولة.

هذا وتمثل بطولة كأس العالم فرصة فريدة تجمع مليارات المشجعين حول العالم من خلال الرياضة. ومن هذا المنطلق، تقدم طلبات تجربة "توقع واستمتع" لتحويل كل مباراة إلى فرصة للتفاعل والطلب وكسب المكافآت، دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق.

ويمكن الوصول إلى التجربة بسهولة من خلال قسم مخصص ضمن شريط التنقل السفلي في تطبيق طلبات، دون الحاجة إلى تنزيل أي تطبيقات إضافية. كما يتيح القسم للعملاء متابعة توقعاتهم، والاطلاع على مدى تقدمهم نحو تحقيق الأهداف، ومراجعة النتائج السابقة مباشرة عبر التطبيق.

وفي هذا السياق، قال ألفارو مارتينيز، المدير الأول الإقليمي للتسويق والنمو في طلبات: "تمثل هذه المناسبة فرصة لجمع الناس حول شغف مشترك، ويبقى الطعام جزءاً أساسياً من هذه اللحظات. ومن هنا تأتي "توقع واستمتع" لتجعل أيام المباريات أكثر متعة ومكافأة لعملائنا. ومن خلال هذه التجربة، توظف طلبات منصتها لربط الناس بالطعام والرياضة بطريقة تفاعلية وممتعة".

ويمكن للعملاء المشاركة في ثوانٍ من خلال الدخول إلى قسم "توقع" في تطبيق طلبات، ثم اختيار النتيجة المتوقعة لأي مباراة متاحة قبل إغلاق نافذة التوقعات، وذلك قبل 15 دقيقة من موعد انطلاق المباراة. ومع كل توقع صحيح، يتقدم العملاء نحو تحقيق أهدافهم، وعند بلوغ كل مرحلة إنجاز، تُضاف قسيمة مكافأة مباشرة إلى حساب العميل.

ويمكن لجميع عملاء طلبات الحاليين الذين سبق لهم إجراء طلب واحد على الأقل عبر المنصة المشاركة في "توقع واستمتع". أما العملاء الجدد، فيمكنهم الانضمام إلى التجربة بعد إتمام أول طلب لهم عبر تطبيق طلبات.

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نبذة عن طلبات

تُعدّ طلبات تطبيق الاحتياجات اليومية الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث توفّر للمستخدمين تجربة مريحة ومخصّصة لطلب الطعام، والبقالة، ومختلف الاحتياجات اليوميّة من مجموعة واسعة من المطاعم ومتاجر التجزئة. تأسّست الشركة في الكويت عام 2004، قبل أن توسّع عملياتها إلى الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، وقطر، والبحرين، والأردن، والعراق، ومصر، حيث تخدم أكثر من سبعة ملايين مستخدم نشط شهرياً اعتبارًا من ديسمبر 2025. وتتخذ طلبات من دبي، الإمارات العربية المتحدة، مقراً رئيسياً لها، وقد نجحت في ديسمبر 2024 من إتمام طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي (DFM). وبصفتها شركة تابعة لـديليفري هيرو إس إي، تستفيد طلبات من الخبرات العالمية لتعزيز منصتها باستمرار، وتوسيع منظومتها، ودفع وتيرة الابتكار. ومن خلال شبكة قوية من الشركاء وسائقي التوصيل، تربط "طلبات" عملائها باحتياجاتهم في الوقت المناسب، بما يدعم تجربة حياة يومية سلسة في مختلف أنحاء المنطقة.