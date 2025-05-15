المصنع الذي تبلغ مساحته 160 ألف قدم مربّع سيكون من أكبر مصانع المثلجات في دولة الإمارات عند دخوله حيّز التشغيل في عام 2026، دعماً لمستهدفات مشروع "300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات" وأجندة دبي الاقتصادية D33

دبي، الإمارات العربية المتحدة: بدأت شركة "بيور آيس كريم"، الشركة الرائدة في تصنيع المنتجات الغذائية ذات العلامة التجارية الخاصّة، أعمال البناء والتشييد في مصنعها الجديد بقيمة 80 مليون درهم إماراتي في مدينة دبي الصناعية، الوجهة الرائدة في المنطقة لشركات التصنيع والخدمات اللوجستية والتابعة لمجموعة تيكوم.

وقد شارك في حفل وضع حجر الأساس محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة والتابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بحضور كلّ من جورڤ غيّ، رئيس مجلس إدارة مجموعة "جراڤيس جروب"، الشركة الأم لشركة "بيور آيس كريم"، وبول براون، الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة "إنسباير براندز"، ومايكل هيلي، الرئيس والمدير الإداري الدولي لشركة "إنسباير براندز"، ونيابةً عن مدينة دبي الصناعية سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي.

وسيكون هذا المصنع عند دخوله حيّز التشغيل في عام 2026 من أكبر مصانع المثلجات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيسهم في رفع القدرة الإنتاجية السنوية لشركة "بيور آيس كريم" إلى 50 مليون لتر من المثلجات. وفي إطار استعدادها لزيادة طاقتها الإنتاجية السنوية، أبرمت "بيور آيس كريم" اتفاقية لإنتاج مثلجات علامة "باسكن روبنز" مع شركة "إنسباير براندز" القائمة في الولايات المتحدة الأميركية.

وفي هذه المناسبة، قال جورڤ غيّ، رئيس مجلس إدارة مجموعة "جراڤيس جروب": "نتطلع إلى إنشاء أكبر مصنع لإنتاج المثلجات في المنطقة وتصدير منتجاتنا من دبي إلى أكثر من 20 دولة حول العالم".

وأشار مايكل هيلي، الرئيس والمدير الإداري الدولي لشركة "إنسباير براندز"، إلى أنّ وضع حجر الأساس في مصنع شركة "بيور آيس كريم" الجديد في مدينة دبي الصناعية يعكس التزام الشركة الراسخ بتوسيع نطاق نموّها على مستوى المنطقة. وقال: "تملك علامة "باسكن روبنز" مكانة بارزة في سوق دبي، حيث تتواجد فيها منذ أكثر من 45 عاماً. ونثق بأنّ هذا المصنع الجديد سيوفر فرص نمو غير مسبوقة لمجتمع الأعمال في دبي ومستهلكي مثلجات "باسكن روبنز" في كافة أنحاء المنطقة".

ونيابةً عن مدينة دبي الصناعية، أكّد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، أنّ مدينة دبي الصناعية تملك كافة المقومات والإمكانات والموارد التي تعزز من قدرات سلاسل توريد المنتجات التي تحمل علامة "صنع في الإمارات"، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وقال: "يعكس وضع حجر الأساس في مصنع "بيور آيس كريم" الجديد في مدينة دبي الصناعية المكانة العالمية المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة لتصنيع المواد الغذائية. ونحرص دوماً على دعم شركات التصنيع العالمية والإقليمية، بما يعزّز دورنا المحوري في الإسهام بتحقيق مستهدفات مشروع "300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات" وأجندة دبي الاقتصادية D33 والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051".

توفير البيئة الملائمة لتحقيق النمو المستدام

وقّعت شركة "بيور آيس كريم" اتفاقية مساطحة مع مدينة دبي الصناعية على هامش فعاليات معرض "سيال باريس" الدولي للأغذية والمشروبات في أكتوبر 2024، حيث تسعى مع تقدّمها في تنفيذ مشروعها إلى النظر في أسواق تصدير جديدة في المنطقة وأفريقيا وجنوب شرق آسيا. والجدير بالذكر أنّ شركة "وينر هولستيك كونسلتنت" ستقدّم الخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء المصنع الجديد، الذي تبلغ مساحته 160 ألف قدم مربّع ضمن قطعة أرض بمساحة 246 ألف قدم مربّع، على أن يجري تعيين فرق المقاولات الخاصّة بالمشروع في وقت قريب.

وسوف يستفيد هذا المصنع المجهّز بأحدث المعدات والآلات من تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة التشغيل الآلي، لتعزيز الكفاءة في عمليات الإنتاج ومراقبة معايير الجودة. وبالإضافة إلى منصّات إدارة سلاسل التوريد القائمة على الذكاء الاصطناعي ونظام التشغيل الآلي الكامل للعمليات الصناعية، سيكون هذا المصنع مجهّزاً بتكنولوجيا التصوير بالأشعة السينية ومركز مخصّص للبحث والتطوير والاختبار لضمان التميّز في جودة المنتجات.

تجدر الإشارة إلى أنّ شركة "بيور آيس كريم" سوف تستخدم مواد قابلة للتحلّل حيوياً عند تصنيع عبواتها ذات الأحجام الثلاثة المختلفة، فضلاً عن إنتاجها للطاقة الشمسية في الموقع، بما يتماشى مع هدفها المتمثل في تحقيق الحياد المناخي من خلال هذا المشروع الذي سيسهم في إيجاد 60 فرصة عمل جديدة عند إنجازه.

تضمّ مدينة دبي الصناعية أكثر من 1,100 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية وما يزيد عن 350 مصنعاً دخل حيّز التشغيل، حيث تشمل عملاء من شركات تصنيع الأغذية والمشروبات الرائدة على غرار "أسماك" و"باتشي" و"تمور البركة". ويُعدّ وضع حجر الأساس في مصنع "بيور آيس كريم" الجديد إنجازاً إضافياً في مسيرة نمو مدينة دبي الصناعية، التي تأسست في عام 2004 وفقاً لنموذج رائد يلبّي احتياجات كلّ قطاع، بما في ذلك المعادن الأساسية والآلات والمعادن الطبيعية والأغذية والمشروبات والنقل والمواد الكيميائية. وتمتاز مدينة دبي الصناعية بموقعها الإستراتيجي على مقربة من مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي ومحطة الشحن التابعة لشركة "قطارات الاتحاد" وشبكة الطرق الرئيسة، علماً أنها استقطبت في عام 2024 استثمارات بقيمة تجاوزت 350 مليون درهم إماراتي من عملاء ضمن قطاع الأغذية والمشروبات.

تُعدّ مدينة دبي الصناعية من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومجمّع دبي للعلوم.

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