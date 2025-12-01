القاهرة: أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية، عن نتائجه المالية للتسعة أشهر من عام 2025، محققًا أداءً قويًا في عملياته المصرفية الأساسية، حيث سجل البنك نموًا بنسبة 8% في صافي الأرباح بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف ليصل إلى 13.2 مليار جنيه مصري مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية ونجاح الاستراتيجية المعتمدة لتعزيز القيمة المستدامة من العمليات الأساسية.

وبحسب النتائج، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14% ليصل إلى 472.4 مليار جنيه مصري، فيما نمت محفظة القروض بنسبة 24% لتصل إلى 176.5 مليار جنيه مصري، بما يعكس دور البنك المحوري في دعم خطط النمو الاقتصادي وتوفير التمويل للقطاعات الحيوية. كما واصل البنك تعزيز قاعدة الودائع، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 20% لتصل إلى 310.8 مليار جنيه مصري، وهو ما يعكس الثقة المستمرة من جانب العملاء في البنك وقدرته على جذب الودائع والحفاظ عليها وسط بيئة مصرفية شديدة التنافسية.

وعلى صعيد الربحية، سجّل البنك صافي ربح قدره 13.2 مليار جنيه مصري، بزيادة نسبتها 8% بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف خلال التسعة أشهر من عام 2025. وانعكس ذلك أيضًا على حقوق الملكية التي ارتفعت بنسبة 19% لتصل إلى 71.9 مليار جنيه مصري، مما يعزز قاعدة رأسمالية قوية تدعم خطط البنك التوسعية. كما سجّل البنك صافي دخل من العمولات بقيمة 2.4 مليار جنيه مصري، بنمو بلغ 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يؤكد نجاح استراتيجية تنويع مصادر الدخل وتعزيز الخدمات ذات القيمة المضافة.

يعزز الأداء القوي لبنك أبوظبي الأول مصر خلال التسعة أشهر من عام 2025 مكانته كشريك مالي موثوق، حيث يجمع بين الخبرة المصرفية العالمية وفهم عميق للسوق المحلي. وكجزء من التزامه المستمر بالتحول الرقمي وتعزيز معايير الأمن، حصل البنك مؤخرًا على شهادة PCI DSS ، المعيار المعترف به عالميًا لحماية بيانات حاملي البطاقات، مما يبرز تفانيه في تقديم خدمات مصرفية رقمية آمنة. وفي الوقت نفسه، عزز بنك أبوظبي الأول مصر شراكته الاستراتيجية مع شركة حماية لتعزيز بنية البنك التحتية للأمن السيبراني ونشر حلول حماية متقدمة، بما يضمن تجربة مصرفية آمنة ومرنة وجاهزة للمستقبل لجميع العملاء.

عن بنك أبوظبي الأول مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 73 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي. ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

