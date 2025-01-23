جدة، المملكة العربية السعودية – تخطط طيران أديل لتنقل أكثر من 75,000 حاج خلال موسم حج هذا العام حيث يمثل هذا الرقم خطوة مهمة أخرى لفلاي أديل التي كثفت عدد رحلات الحج الدولية منذ عام 2023.

وكان طيران أديل قد نقل 35,000 حاج إلى المملكة العام الماضي بزيادة قدرها 35% مقارنة بعام 2023، فيما يُتوقع أن يتضاعف العدد أكثر من مرة ليصل إلى 75,000 حاج في عام 2025، مع تشغيل رحلات مخصصة على طائرات عريضة البدن من وإلى جدة والمدينة المنورة.

كما تسعى طيران أديل لتعزيز خدماتها للعمرة على مدار العام، والتي ستستمر من تركيا والعراق وأوزبكستان، مع إضافة المملكة المتحدة وتايلاند والهند ودول من إفريقيا وآسيا الوسطى في عام 2025.

تم الإعلان عن خطط النمو هذه خلال النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض الحج الذي أقيم في "السوبر دوم" في جدة الأسبوع الماضي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، و بتنظيم من وزارة الحج والعمرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل ستيفن غرينوي: "كان مؤتمر ومعرض الحج لهذا العام فرصة مثالية لتقديم لمحة عن استعدادات طيران أديل لحج 2025، وخططنا لخدمات العمرة على مدار العام، والنمو المتسارع في عملياتنا المجدولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وجنوب آسيا خلال الأشهر الـ12 المقبلة وما بعدها."

وأضاف: "بعد أن نجحنا في تشغيل موسمين من رحلات الحج بواقع 120 رحلة من 15 وجهة عبر 7 دول العام الماضي، نتطلع الآن إلى عام 2025 حيث نتوقع نقل حوالي 75,000 حاج مع إضافة المزيد من الطائرات ذات البدن العريض المخصصة لأكبر عملية حج دولية، علاوة على ذلك، نحن نشغل المزيد من رحلات العمرة على مدار العام مع تمكين الطائرات العريضة لنا من تشغيل رحلات من وجهات أبعد مثل المملكة المتحدة وتايلاند والهند."

وتابع: "إدارة عملية الحج خلال فترة لا تتجاوز الشهر الواحد كل عام تشبه إلى حد كبير إدارة عمل منفصل عن خدماتنا اليومية المجدولة، حيث تعمل مختلف الإدارات بالتنسيق مع شركائنا في السفر داخل المملكة وخارجها لتقديم تجربة شاملة وفريدة."

من جانبه، أضاف مدير عام الحج والعمرة والشؤون التنظيمية التجارية في طيران أديل راكان العتيبي،: "وقعنا عددًا من اتفاقيات الحج مع الوفود الأسبوع الماضي، تلتها زيارات لهم إلى مقرنا الرئيسي في جدة للتعرف أكثر على طيران أديل وعملياتنا عن كثب، حيث نستعد لموسم نتشرف خلاله بخدمة العديد من الحجاج."

حول طيران أديل

انطلقت رحلة طيران أديل التاريخية الأولى من جدة إلى الرياض في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الموافق 23 سبتمبر عام 2017. وكانت هذه أول رحلة إقليمية لشركة طيران اقتصادي تم إطلاقها عبر القنوات الرقمية فقط.

تأسست طيران أديل -إحدى شركات مجموعة السعودية- لتلبية احتياجات المسافرين الذين يتطلعون للحصول على أسعار اقتصادية ويستخدمون التكنولوجيا الحديثة في سوق يبلغ فيه %80 من سكان السعودية أقل من 40 عامًا.

وفي ظل ما تعيشه المملكة العربية السعودية من تحولات جذرية لتعزيز التنوع الاقتصادي عبر رؤيتها الطموحة 2030؛ يشهد قطاعا الطيران والسياحة نموًا واتساعًا غير مسبوقين لمواكبة برامج الرؤية واستراتيجيتها، ولتلبية ذلك تهدف شركة طيران أديل إلى التوسعِ في دعم أنشطة السفر والسياحة والتجارة، وتعزيزِ مكانتها الرائدة في عالم الطيران الاقتصادي على نطاق المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، كما تهدف إلى تنشيط السفر والسياحة والتجارة من خلال توفير رسوم سفر بأسعار تلبي رغبات واحتياجات المسافرين.

تشغّل طيران أديل أسطولًا حديثًا مكوّنًا من 36 طائرة من طراز إيرباص A320، تحلّق من محاور رئيسة في الرياض وجدة والدمام إلى وجهات داخل المملكة بالإضافة إلى شبكة دولية متنامية في أوربا والشرق الأوسط وإفريقيا. وخدمت أكثر من 30 مليون مسافر منذ انطلاقها، مما يجعلها واحدة من أحدث شركات الطيران الاقتصادي وأسرعها نموًا في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، مع تميزها في الانضباط بمواعيد الرحلات.

وتخطط طيران أديل بحلول عام 2030 لتشغيل مئات المسارات بأسطول يضم أكثر من 100 طائرة.

توسُّعُ طيران أديل السريع ونموها المستمر جعلها محط أنظار الباحثين عن بيئة عمل واعدة وطموحة، وواحدة من أكثر الشركات استقطابًا للمهارات وجاذبية للعمل على مستوى المملكة العربية السعودية.

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