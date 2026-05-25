القاهرة، أعلن بنك أبوظبي الأول مصر (FABMISR)، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن نتائجه المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026. تعكس النتائج استمرار الأداء القوي للبنك ومتانة مركزه المالي، حيث حقق البنك صافي أرباح بقيمة6.5 مليار جنيه مصري. ويؤكد هذا الأداء التزام بنك أبوظبي الأول مصر بتقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتعزز مكانته كشريك مالي موثوق في دعم النمو المستدام.

ووفقًا للقوائم المالية، بلغ صافي القروض والتسهيلات الائتمانية 191.6 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2026، وارتفعت ودائع العملاء إلى 346.9 مليار جنيه مصري، كما حققت إجمالي أصول البنك 533 مليار جنيه مصري، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 68 مليار جنيه مصري. وبلغ معيار كفاية رأس المال بنهاية الربع الأول نسبة 28.04%، مما يعكس قوة المركز المالي واستمرار الزخم في الأداء التشغيلي.

وسجل البنك صافي الدخل من العائد بقيمة 7.3 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2026، محافظًا على مستويات أداء مستقرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليصل إلى 0.7 مليار جنيه مصري، مدفوعًا باستمرار نمو الأنشطة المصرفية المتنوعة وتعزيز الخدمات المقدمة للعملاء. وقد قام البنك بسداد الضرائب المستحقة خلال الربع الأول بقيمة 2.3 مليار جنيه مصري وذلك في إطار التزامه بكافة الالتزامات الضريبية ومساهمته في الاقتصاد القومي.

وفي هذا السياق، قال السيد أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر: "تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 قوة نموذج أعمالنا والانضباط في تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية. ويواصل البنك تحقيق نمو مستدام عبر مختلف أنشطته الأساسية، مدعومًا بنشاط قوي للعملاء وكفاءة تشغيلية عالية وتنوع في الخدمات والمنتجات."

وأضاف: "نحن مستمرون في دعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر من خلال تمويل القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز الشمول المالي، وتسريع التحول الرقمي. ونطمح إلى مواصلة البناء على مكانتنا القوية في السوق وتحقيق نمو مستدام يقدم قيمة حقيقية لعملائنا."

يواصل بنك أبوظبي الأول مصر ترسيخ مكانته في القطاع المصرفي المصري من خلال استراتيجية تركز على الابتكار، والتحول الرقمي، والتركيز على العملاء، والنمو المستدام. وتماشيًا مع استراتيجيته المستمرة للتوسع، يعمل البنك على تعزيز تواجده الفعلي في المناطق الرئيسية، ليصل إجمالي شبكة فروعه إلى 74 فرعًا على مستوى الجمهورية. وتعزيزًا لهذا النهج، يدعم البنك أهداف التنمية المجتمعية والاستدامة من خلال تعاونات مؤثرة، مثل شراكاته مع مؤسسات مثل جمعية الأورمان لتحسين الظروف المعيشية والفرص الاقتصادية في العديد من القرى في جميع أنحاء مصر.

عن بنك أبوظبي الأول مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 74 فرعًا، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي.

يمثل بنك أبوظبي الأول البوابة المالية والتجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يقع المقر الرئيسي للبنك في إمارة أبوظبي ويزاول أعماله في 22 سوقاً حول العالم. بلغ إجمالي موجودات البنك 1.40 تريليون درهم (382 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية ديسمبر 2025، وبذلك يعدّ بنك أبوظبي الأول من أكبر المجموعات المصرفية حول العالم. يقدم البنك الخبرة المالية لعملائه من المؤسّسات والأفراد عبر ثلاث وحدات أعمال، تضم الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات ومجموعة العملاء المميزين.

البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومصنّف على درجة Aa3/AA-/AA- من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقرة. وعلى صعيد الاستدامة، حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف "AA" في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفقاً لتصنيفات "إم إس سي آي"، والبنك مصنّف كذلك ضمن نسبة 6% لأفضل البنوك على مستوى العالم وفقاً لتصنيفات "ريفينيتيف" للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومصنّف كأفضل بنك متنوّع في مجال تقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

