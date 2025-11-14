دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، عن تحقيق أرباح (قبل خصم الضرائب) بلغت 1,096.72 مليون درهم إماراتي، وذلك خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بـ 687.68 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس نمواً بنسبة 59%.

وبلغت الأرباح (قبل خصم الضرائب) 550.44 مليون درهم خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بـ 256.00 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 115%.

ويعزى ارتفاع الربحية بشكل رئيسي إلى زيادة العائدات الإيجارية عبر المحفظة العقارية للمجموعة، واستمرار الأداء القوي لقطاع التصنيع في المجموعة، ويُضاف إلى ذلك أداء محفظة الاستثمار خلال الربع الثالث من عام 2025 الذي ساهم في تعزيز ربحية المجموعة.

وارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 23,57 مليار درهم إماراتي بتاريخ 30 سبتمبر 2025، مقارنة بـ22.01 مليار درهم إماراتي في السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024. كما سجلت حقوق ملاك الشركة 14.37 مليار درهم إماراتي بتاريخ 30 سبتمبر 2025، مقارنة بـ14,11 مليار درهم إماراتي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

تعليق من نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار

وتعليقاً على النتائج، قال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: "تعكس نتائج دبي للاستثمار خلال فترة التسعة أشهر الماضية قدرة المجموعة على تعزيز القيمة عبر تبني استراتيجية تجمع بين التنوع التشغيلي والمرونة. ويُعزى النمو الكبير في الأرباح إلى التوجّه الاستثماري نحو قطاع العقارات والأصول المدرة للدخل، بالإضافة إلى نجاحنا في تنفيذ الأهداف مع رؤية متزنة لإدارة الأصول. وتواصل دبي للاستثمار تعزيز مكانتها في ظل التحولات المستمرة للمشهد الاقتصادي، عبر التركيز على القطاعات القابلة للنمو، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق نمو طويل الأمد في رأس المال. وتحافظ الشركة على التزامها بتعزيز عوائد المساهمين وتوسيع حضورها في القطاعات الحيوية، بفضل مشاريعها النوعية قيد التنفيذ وخطتها التوسعية في الأسواق الرئيسية.

الرؤية المستقبلية

تواصل دبي للاستثمار دفع عجلة النمو في قطاعاتها المحورية، مع استمرار العقارات في رفد الأداء المالي بعوائد ثابتة. ويشهد مشروع "أصايل آفنيو" في تلال مردف تقدماً مستمراً في أعمال الإنشاء. ويستمر التقدم في أعمال "فيوليت تاور" في قرية جميرا الدائرية في دبي. وتتواصل عمليات التسليم التدريجي لفلل مشروع "دانه بيي" في جزيرة المرجان في رأس الخيمة على نحو مضطرد، إلى جانب التقدم الملحوظ في تطوير البرج السكني والفندق ضمن المشروع.

على مستوى التصنيع، بدأت شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح أعمال الإنشاء في خط الإنتاج الثاني لألواح الزجاج في مدينة خليفة الصناعية (كيزاد)، ما سيُضاعف الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى توفير الزجاج فائق النقاء منخفض الحديد في الدولة، في خطوة تعزز ريادة المجموعة في تقديم منتجات الزجاج المستدام ذات الأداء الفائق. وفي قطاع الأصول المدرة للدخل، يواصل صندوق المال كابيتال ريت توسيع محفظته الاستثمارية، عبر أول استثمار له بعد الطرح العام الإضافي، وذلك من خلال الاستحواذ على مستشفى إن إم سي رويال في مجمع دبي للاستثمار، في إطار توجهه الاستراتيجي نحو قطاع الرعاية الصحية. وعلى الصعيد الدولي، حققت المجموعة إنجازاً استثنائياً تمثل في اكتمال أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع "دبي للاستثمار – أنغولا"، تزامناً مع توقيع عقود مع عدد من المستثمرين لتأسيس أعمالهم في قطاعات متنوعة.

-انتهى-

نبذة حول دبي للاستثمار ش.م.ع

دبي للاستثمار هي شركة اماراتية رائدة مدرجة في سوق دبي المالي، لديها أصول متعددة وتدير محفظة متنوعة من الشركات التي تدر عائدات مالية مستدامة لمساهميها. تأسست دبي للاستثمار عام 1995، لتصبح واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نجحت في إطلاق مشروعات جديدة وبدأت شراكات مع كيانات ديناميكية، مما خلق فرصاً استثمارية إستراتيجية في أنحاء عدة بالمنطقة. مع 15,854 مساهماً، ورأس مال مدفوع قدره 4.25 مليار درهم وإجمالي أصول بقيمة 22,7 مليار درهم، تعتمد الشركة في أعمالها على الاستثمار المدروس والخبرة العملية، لتحقيق التوسع وأن تكون محركاً موثوقاً لنمو الشركات داخل قطاعات مثل العقارات والتصنيع، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات، والخدمات. لدى المجموعة محفظة متنوعة من الشركات المملوكة كلياً وجزئياً. كما تعكس اهتمامات واستثمارات دبي الشركة تركيزها المستمر على تنويع الأعمال لدفع النمو بما يتماشى مع إتجاهات الصناعة المتطورة. تركز دبي للاستثمار على الإستفادة من نقاط القوة في السوق مع الإهتمام بخلق فرص عمل دائمة وجديدة بنهج إستراتيجي وإبداعي طويل الأجل وتحقيق عائدات مستدامة وصولاً لتنمية رأس المال. وتتبنى الشركة استراتيجيات الاستثمار التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للإقتصاد والمجتمعات التي تعمل فيها. وتسعى المجموعة لتحقيق النمو من خلال عمليات الدمج والإستحواذ وتوسيع الأعمال لتحقيق اهدافها الإستراتيجية وخلق قيمة لأصحاب المصلحة. للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة: www.dubaiinvestments.com.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

محمد الشامسي

مدير - علاقات المستثمرين

دبي للاستثمار ش.م.ع

هاتف: 0097148122471

البريد الإلكتروني: mohammed.alshamsi@dubaiinvestments.com