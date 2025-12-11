دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ليجند القابضة، ومقرها إمارة دبي، عن استثمار قدره 500 مليون درهم للتوسع في عملياتها ضمن قطاع السيارات، من خلال إنشاء مقر إقليمي جديد في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) يمتد على مساحة مليون قدم مربع، ويضم خطًا لتجميع الدراجات النارية ومركزًا للتصدير ضمن منظومة متكاملة لصناعة السيارات.

سيشكل المجمّع الجديد القاعدة الأساسية لعمليات "ليجند موتورز" في تخزين المركبات وتجهيزها وتوزيعها، إضافةً إلى خدمات ما بعد البيع في أكثر من 100 سوق. وسيهم هذا التوسع في دعم هدف دبي بتعزيز التصنيع المتقدم واستقطاب مشاريع تنقّل عالية القيمة.

وسيتم تنفيذ أعمال البناء على مرحلتين، تبدأ بتجهيز مساحة قادرة على استيعاب 5,000 مركبة بحلول أبريل 2026، على أن تتوسع لاحقًا إلى منشأة متعددة الطوابق تستوعب أكثر من 20,000 مركبة بحلول يناير 2028.

قال ناجاراج بونّادا، المدير العام لشركة "ليجند موتورز جلوبال": "يُعدّ تأسيس مقرّنا الجديد والمجمّع اللوجستي في المنطقة الحرة لجبل علي خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة توسّعنا العالمي، إذ توفر دبي البنية التحتية والبيئة التجارية اللازمة لدعم عمليات تصدير تنافسية. وسيُسهم هذا المركز في تعزيز شبكة التوزيع لدينا، وتحسين الكفاءة، ودعم حلول آمنة ومستدامة لمرحلة النمو المقبلة."

وسيضم المركز أنظمة لتوليد الطاقة الشمسية تساهم في خفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 15%، إلى جانب أنظمة مؤتمتة متقدمة لإدارة المركبات والعمليات اللوجستية. كما سيشمل خط تجميع مخصصًا للدراجات النارية قادرًا على إنتاج ما يصل إلى 10,000 وحدة كهربائية وغير كهربائية سنويًا لأسواق الخليج. وبمجرد تشغيله بالكامل، سيتولى الموقع إدارة أكثر من 120,000 مركبة سنويًا، بما في ذلك المخزون.

وبدوره، قال عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي: "يعزّز استثمار مجموعة ليجند القابضة جهود دبي في تطوير منظومة متكاملة لقطاع السيارات. و مع تنامي المجمّعات الخاصة بالتنقّل في "جافزا"، وتطور سوق دبي للسيارات ليصبح أحد أكبر مراكز تجارة السيارات عالميًا، تواصل الإمارة إنشاء البنية التحتية اللازمة للتصنيع والتوزيع والتصدير على نطاق عالمي. وتوفّر جافزا للمصنّعين إمكانية الوصول إلى منظومة التجارة في دبي، بما يمكّنهم من تحقيق نمو سريع في الأسواق العالمية."

ومن المتوقع أن يضيف المشروع قدرات كبيرة إلى مجمّع قطاع السيارات في "جافزا"، الذي يحتضن حاليًا أكثر من 940 شركة، ويستفيد من الاتصال المباشر بالميناء ومن البنية التحتية اللوجستية متعددة الأنماط.

كما ستُسهم المنشأة في توفير فرص عمل لأصحاب المهارات في مجالات اللوجستيات والهندسة والعمليات، وتعزيز القاعدة الصناعية في دولة الإمارات من خلال توسيع القدرات المحلية في مناولة المركبات وتجميعها وإدارة سلاسل التوريد.

جدير بالذكر أن هذا التطوير ينسجم مع جهود دبي الرامية إلى ترسيخ منظومة عالمية المستوى لقطاع السيارات، كما يُكمل مشروع سوق دبي للسيارات، الذي تطوره "دي بي ورلد" على مساحة تصل إلى 22 مليون قدم مربع، والذي من المقرر أن يصبح أحد أكبر مراكز تجارة السيارات المتكاملة في العالم.

لمحة عن المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا):

تعتبر "جافزا" إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة على مستوى العالم، ومقرّاً لأكثر من 12,000 شركة، بما في ذلك كبرى الشركات متعدّدة الجنسيات. تساهم "جافزا" بنسبة ملحوظة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، فيما توفر أكثر من 160ألف وظيفة.

وبفضل الموقع الاستراتيجي المميز على مفترق طرق التجارة العالمية، يوفّر ميناء جبل علي و"جافزا" منظومة متكاملة متعدّدة الوسائط، تشمل النقل البحري والجوي والبري، وتضم مرافق لوجستية واسعة النطاق، مع إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق تضمّ أكثر من 3.5 مليار مستهلك.

تُمثل "جافزا" مركزاً رائداً للتجارة والأعمال يتوسط قارّات آسيا وأوروبا وأفريقيا، ويربط بين أسواق التصنيع والاستهلاك الأسرع نموّاً في العالم. وعلى مدى 40 عاماً، تبنّت "جافزا" ثقافة العلاقة طويلة الأمد مع المتعاملين، وإقامة تحالفات مع المستثمرين العالميين، فضلاً عن توفير أفضل بنية تحتية، والتزويد بأرقى مستويات الدعم.

وتُعد "جافزا" شريكاً رئيسياً في تمكين الأعمال، حيث تتيح لمتعامليها وصولاً سهلاً وفعالاً إلى فرص واعدة في المنطقة، بالإضافة إلى ما تقدمه من خدمات وحوافز عالية الجودة تُسهم في تحقيق قيمة مضافة.

مجموعة ليجند القابضة هي مؤسسة متعددة المجالات مقرّها الرئيسي في دبي، وتعمل في مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا. تركّز المجموعة بشكل كبير على الاستدامة والابتكار، وتدير علامات تجارية من الشركات في مجالات السيارات، والتجارة، والطاقة، والسفر والسياحة، والاستثمارات، والتكنولوجيا، وخدمات التنقل.

وتشمل شركاتها التابعة ليجند موتورز, للسفر والسياحة، ليجند لتأجير السيارات، زول إنرجي التابعة لمجموعة ليجند، ليجند للدراجات النارية ، والمستورد الحصري لمركبات 212، كايي، وسكايويل، بالإضافة إلى ليجند جرين انيرجي سليوشن.

وانطلاقًا من قيم الولاء والتميز والتقدم، نقود رحلتنا بالابتكار والتكنولوجيا لربط العالمين الواقعي والرقمي بسلاسة. هدفنا هو أن نكون روّادًا في الحلول الذكية المعتمدة على البيانات، لخلق قيمة تحسن حياة الأفراد.

