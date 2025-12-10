دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، عن تقديم تسهيلات تمويل تجاري متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمجموعة إكليبس للاستثمارات ، وذلك لدعم عمليات المجموعة الصناعية المتنوعة، وتحسين أنشطة الاستيراد والتصدير، وتعزيز خططها لتوسيع سلسلة التوريد.

ويسهم هذا التمويل في تمكين مجموعة إكليبس للاستثمارات من تعزيز سيولتها وتوسيع نطاق عملياتها في الأسواق الرئيسية. وينسجم هذا التعاون مع التركيز الاستراتيجي للإمارات الإسلامي على تنمية محفظته للخدمات المصرفية التجارية، بما يدعم طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي.

وبهذه المناسبة، قال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في "الإمارات الإسلامي": "تعكس شراكتنا مع إكليبس للاستثمارات كيفية تحقيق الإمارات الإسلامي لتأثير ملموس من خلال التمويل المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. إننا نسعى إلى تزويد الشركات بالأدوات اللازمة التي تمكنها من تحسين تجارتها، وتحرير رأس المال العامل، والسعي نحو تحقيق النمو بثقة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاقتصاد العالمي".

يؤكد هذا التمويل على قدرة الإمارات الإسلامي على هيكلة وتقديم حلول متوافقة مع أحكام ومبادىء الشريعة الإسلامية، ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات رأس المال العامل المتغيرة لمتعامليه. كما تعزز هذه الشراكة حضور المصرف في قطاعي التصنيع والتوزيع، اللذين يلعبان دوراً رئيسياً في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة على المدى الطويل.

ومن جانبه، قال نيلز بورمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة إكليبس للاستثمارات: "يسعدنا أن نتعاون مع الإمارات الإسلامي من خلال هذه الشراكة المتميزة، التي تؤكد التزامنا بتعزيز الصناعات المحلية والمساهمة في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل. ولا شك أنه من خلال هذا التعاون، يمكننا تعزيز قدرتنا على التوسع في قطاعات متعددة، وفتح آفاق جديدة، وتعزيز أسس النمو المستدام على المدى الطويل. ونتطلع إلى بناء علاقة متينة مع الإمارات الإسلامي في إطار سعينا لتحقيق رؤيتنا المشتركة في التقدم والتميز".

نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 40 فرعاً و229 جهاز صراف آلي/جهاز إيداع نقدي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. فقد حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي بالمجمل" و"المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع جوائز "إسلاميك فاينانس نيوز 2024". كما حصل على جائزة "البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع "جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2024".

وكجزء من التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.emiratesislamic.ae .

